'کسی بھی عورت کو بچہ پیدا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا'، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ
سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالت کسی خاتون کو اس کی مرضی کے خلاف حمل جاری رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔
Published : February 6, 2026 at 4:34 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو ایک اہم فیصلہ سنایا، جس میں حمل کے 30 ہفتوں تک اسقاط حمل کی اجازت دی گئی۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ عدالت کسی بھی خاتون بالخصوص نابالغ لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف حمل جاری رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ لڑکی کی ذہنی حالت خود بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی اور اگر ماں کے مفادات کا خیال رکھنا ہے تو اس کی تولیدی خودمختاری کا پورا خیال رکھا جانا چاہیے۔
حمل جاری رکھنے سے لڑکی کو شدید ذہنی صدمہ
سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ حمل جاری رکھنے سے لڑکی کو شدید ذہنی اور جسمانی صدمہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ حکم ایک ایسے معاملے میں آیا ہے جس میں ایک نابالغ لڑکی شامل تھی جو حاملہ ہو گئی تھی۔ جسٹس بی وی ناگرتھنا اور اجل بھویان کی بنچ نے ایک لڑکی کے لیے 30 ہفتے کے اسقاط حمل کی اجازت دی جو نابالغ ہونے کے دوران حاملہ ہوگئی تھی۔
یہ رشتہ رضامندی سے تھا یا جنسی زیادتی کا تھا
بنچ نے کہا کہ جس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے نابالغ بچے کا حمل جاری رکھنے کا حق جو کہ ابتدائی طور پر ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ایک نابالغ ہے اور باہم رشتے (ریلیشن شپ) کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدقسمتی کی وجہ سے حمل کا سامنا کر رہی ہے۔ بنچ نے واضح کیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ رضامندی سے تھا یا جنسی زیادتی کا نتیجہ تھا۔
طبی حمل ختم کرنے کی ہدایت
بنچ نے کہا کہ بچے کی ماں جنم نہیں دینا چاہتی تھی اور اگر ماں کے مفادات کا خیال رکھنا ہے تو اس کی تولیدی خودمختاری کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ بنچ نے کہا، "ہم اپیل کنندہ (نابالغ کے والد) کے وکیل کے دلائل کو قبول کرتے ہیں۔ ہم اپیل کنندہ کی بیٹی کو میڈیکل پریگنینسی ٹرمینیشن (طبی حمل ختم) کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔"
بنچ نے ممبئی کے جے جے اسپتال کو تمام طبی حفاظتی احتیاطی تدابیر کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپیل کنندہ کی نابالغ بیٹی کے حمل کو ختم کرنے کی ہدایت دی۔ بنچ نے کہا کہ اپیل کنندہ حمل کے طبی خاتمے کے لیے باضابطہ تحریری رضامندی فراہم کرے گا۔
بنچ نے دیا غیر محفوظ اسقاط حمل کا حوالہ
سماعت کے دوران جسٹس ناگرتھنا نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی طبی مسئلہ نہ ہو، یا ڈیلیوری میں کوئی دشواری نہ ہو، لیکن ان کی دماغی حالت ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیلیوری نہیں کرنا چاہتی۔ جسٹس ناگرتھنا نے مہاراشٹر حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ اس سے کیسے نمٹا جائے؟ "کیا عدالت کہہ سکتی ہے، 'نہیں، نہیں، اگر آپ ڈیلیوری نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کو ابھی بھی بچے کی ڈیلیوری کرنی چاہیے؟'" اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے بنچ نے کہا، "پھر وہ عدالت آنا بند کر دیں گے اور کلینک جائیں گے۔" بنچ غیر محفوظ اسقاط حمل کا حوالہ دے رہی تھی۔
کیا عدالت یہ کہہ سکتی ہے؟
بنچ نے کہا کہ یہ کوئی جوڑا نہیں ہے جو دوسرے یا تیسرے بچے کی خواہش رکھتا ہو۔ یہ ایک ناجائز بچہ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتی۔ بنچ نے پوچھا، "تو، کس کے حقوق پر غور کیا جانا چاہیے... یہ مسئلہ ہے۔" کیا عدالت خاتون درخواست گزار کو ہدایت دے سکتی ہے کہ "نہیں، آپ بچے کو جنم دیں گی، چاہے بچہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ بچہ نہ چاہتے ہوں، آپ بچے کو جنم دیں گی؟" کیا عدالت یہ کہہ سکتی ہے؟
ذہنی، جسمانی صدمے اور سماجی بدنامی کا ڈر
جسٹس ناگرتھنا نے کہا کہ یہ آسان فیصلہ نہیں ہے۔ بنچ نے پوچھا کہ وہ بچے کو پوری مدت تک کیوں نہیں لے جا سکتے اور پھر ڈیلیوری کیوں نہیں کر سکتے۔ اپیل کنندہ کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ذہنی صدمے، جسمانی صدمے اور سماجی بدنامی ہے اور یہ کہ نابالغ لڑکی اب بھی اسپتال میں ہے اور اپنے علاقے میں واپس نہیں آسکتی۔ بنچ کو بتایا گیا کہ لڑکی انتہائی غریب سماجی و اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔
کیا ہم اسے بچے کو جنم دینے پر مجبور کریں؟: کورٹ
بنچ نے زبانی طور پر ریمارکس دیے، "یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں... کیا ہم اسے بچے کو جنم دینے پر مجبور کریں؟" کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی آخر کار ایک زندگی ہی ہوگا۔‘‘ بنچ نے کہا کہ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر وہ حمل کو 24 ہفتوں میں اسقاط حمل کروا سکتی ہے تو 30 ہفتوں میں کیوں نہیں؟ بنچ نے کہا کہ لڑکی حمل جاری نہیں رکھنا چاہتی۔
بنچ نے کہا کہ اس کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ موجودہ معاملے میں ایک نابالغ لڑکی بچے کو جنم دے رہی ہے۔ جسٹس ناگرتھنا نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ نابالغ لڑکی بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی اور یہی مشکل ہے۔