معروف اسکالر ومفکر آئی او ایس کے بانی ڈاکٹر محمد منظور عالم کا دہلی میں انتقال

معروف اسکالر ومفکر آئی او ایس کے بانی ڈاکٹر محمد منظور عالم کا دہلی میں انتقال
ڈاکٹر عالم ایک وژنری اسکالر، عالمی مفکر، رہنما اور تعلیم، سماجی انصاف اور پسماندہ طبقات کو بااختیار بنانے کے انتھک علمبردار تھے۔
Published : January 13, 2026 at 11:49 AM IST
نئی دہلی: ڈاکٹر محمد منظور عالم، ایک ممتاز دانشور اور ہندوستان کے ممتاز مسلم کمیونٹی رہنماؤں میں سے ایک، 13 جنوری 2026 کو 78 سال کی عمر میں دہلی میں انتقال کر گئے۔ وہ انسٹی ٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز (آئی او ایس، founder of the Institute of Objective Studies) کے بانی تھے، جو ملک کے پہلے اور سب سے اہم مسلم تھنک ٹینک میں سے ایک تھے۔
گہرے دکھ کے ساتھ ڈاکٹر محمد منظور عالم کے انتقال کی خبر پڑھی جا رہی ہے، جو 13 جنوری 2026 کی صبح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر عالم ایک وژنری اسکالر، عالمی مفکر، رہنما اور تعلیم، سماجی انصاف اور پسماندہ طبقات کو بااختیار بنانے کے انتھک علمبردار تھے۔ ہندوستان اور بین الاقوامی سطح پر علمی، سماجی اور مذہبی حلقوں میں ان کے نقصان کو گہرا محسوس کیا جا رہا ہے۔
نمازِ جنازہ کب اور کہاں ہوگی؟
ان کی نماز جنازہ منگل کو مغرب کی نماز کے بعد جنوب مشرقی دہلی کے شاہین باغ علاقے میں ادا کی جائے گی اور انہیں وہیں کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔
ابتدائی زندگی اور تعلیم
ڈاکٹر محمد منظور عالم 9 اکتوبر 1945 کو بھارت کے شہر بہار میں مرحوم ایم عبدالجلیل کے ہاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے معاشیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، جہاں انہوں نے اسلامی سماجی علوم، معاشی اصلاحات اور سماجی تبدیلی کے لیے علم کی ترقی میں گہری دلچسپی پیدا کی۔
پیشہ ورانہ اور تعلیمی شراکتیں
ڈاکٹر عالم کا شاندار کیریئر متعدد ممالک اور اداروں میں پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے مندرجہ ذیل بطور معروف اسکالر ومفکر مختلف خدمات انجام دیں۔
|امام محمد بن سعود یونیورسٹی، ریاض میں اسلامی معاشیات کے ایسوسی ایٹ پروفیسر رہے
|کنگ فہد پرنٹنگ کمپلیکس، مدینہ منورہ میں ترجمہ قرآن کے چیف کوآرڈینیٹر رہے
|بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، ملائیشیا میں ہندوستان کے چیف نمائندہ رہے
|اسلامی ترقیاتی بینک (IDB) اسکالرشپ پروگرام کمیٹی کے فعال رکن رہے
|وزارت خزانہ، سعودی عرب میں اقتصادی مشیر رہے
انہوں نے متعدد تنظیموں میں قیادت اور مشاورتی عہدوں پر بھی خدمات انجام دیں
انسٹی ٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز (بانی اور چیئرمین)، آل انڈیا ملی کونسل (جنرل سکریٹری)، مسلم سوشل سائنسز ایسوسی ایشن (صدر)، فقہ اکیڈمی، انڈین ایسوسی ایشن آف مسلم سوشل سائنٹسٹس، انڈو عرب اکنامک کوآپریشن فورم اور متعدد بین الاقوامی مشاورتی بورڈ اس میں شامل ہیں۔
انسٹی ٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز (آئی او ایس)
1986 میں، ڈاکٹر عالم نے نئی دہلی میں انسٹی ٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز (آئی او ایس) کی بنیاد رکھی جس کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں اور دیگر پسماندہ کمیونٹیز کو فکری اور سماجی بااختیار بنانے کے لیے تحقیق پر مبنی تھنک ٹینک بنانا تھا۔ ان کی قیادت میں، IOS تعلیمی تحقیق، پالیسی تجزیہ، بین المذاہب مکالمے اور اقلیتوں کے حقوق کی وکالت کا مرکز بن گیا۔ ڈاکٹر عالم نے اخلاقی اسکالرشپ، سخت تحقیق اور سماجی چیلنجوں کے عملی حل پر زور دیا۔ انسٹی ٹیوٹ نے متعدد تحقیقی جلدیں شائع کیں، بین الاقوامی کانفرنسوں کا اہتمام کیا اور ان کی سرپرستی میں اسکالرز کی نسلوں کی پرورش کی۔
عالمی مصروفیات اور فکری میراث
ڈاکٹر عالم کا عالمی مسلم دانشوروں اور مصلحین سے گہرا تعلق تھا، جن میں پروفیسر اسماعیل راجی فاروقی، ڈاکٹر عبداللہ المتوکل، پروفیسر عمر کسولی، ڈاکٹر عبدالحمید ابو سلیمان اور دیگر شامل تھے۔ انہوں نے دنیا بھر کے پالیسی سازوں، مذہبی اسکالرز اور ماہرین تعلیم کے ساتھ بھی تعاون کیا، تحقیق، مکالمے اور تعلیم کے لیے نیٹ ورک کو مضبوط کیا۔ اسلامی معاشیات، بین المذاہب مکالمے، اقلیتوں کو بااختیار بنانے اور علم کی اسلامائزیشن پر ان کا کام عالمی سطح پر اسکالرز کو متاثر کرتا ہے۔
اسکالرشپ اور پبلیکیشنز
ان کی بہت سی تحریروں میں، ڈاکٹر عالم کا کام بعنوان "فائنل ویک اپ کال" میڈیا کی آزادی، عالمی بیانیے اور پسماندہ آوازوں سے خطاب کرتا ہے، جس میں کم نمائندگی والی کمیونٹیز کے لیے پلیٹ فارم بنانے کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش عصری مسائل، بین المذاہب افہام و تفہیم، اسلامی معیشت، تعلیم اور سماجی اصلاحات پر وسیع پیمانے پر لکھا۔
رہنمائی اور اثر و رسوخ
ڈاکٹر عالم کی رہنمائی نے سینکڑوں اسکالرز، محققین اور کارکنوں کو متاثر کیا۔ ساتھیوں اور طلباء نے یکساں طور پر ان کے وژن، رہنمائی، عاجزی اور گہری سوچ کو عملی اقدام کے ساتھ جوڑنے کی صلاحیت کی تعریف کی ہے۔ وہ ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے، تعاون کو فروغ دینے اور اسکالرشپ کے ساتھ اخلاقی اصولوں کو مربوط کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔
ذاتی خوبیاں
ڈاکٹر عالم کو ان صفات کے لیے ہمیشہ سراہا گیا۔
|پسماندہ برادریوں کے لیے گہری ہمدردی اور ہمدردی
|ایک منصفانہ اور جامع معاشرے کی تشکیل کا وژن
|اخلاقی اسکالرشپ اور عوامی خدمت کا عزم
|غیر معمولی قیادت اور تنظیمی ذہانت
میراث
ڈاکٹر محمد منظور عالم نے اپنے پیچھے علمی قیادت اور سماجی اصلاح کی لازوال میراث چھوڑی ہے۔ پسماندہ افراد کو بااختیار بنانے، علم کو فروغ دینے اور اخلاقی اور فکری ترقی کو فروغ دینے کے لیے ان کا وژن ان اداروں کے ذریعے جاری ہے جو انھوں نے بنائے اور ان کی زندگیوں کو بدلا۔
ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی قیادت کی جڑیں خدمت، علمی اور اخلاقی دیانتداری میں پیوست ہیں۔ انہیں ایک لیڈر، مکمل رہنما اور انصاف اور علم کے انتھک وکیل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔