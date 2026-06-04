بنگلہ دیش میں ایک قتل میں امت شاہ کے ملوث ہونے کا الزام، ممتا بنرجی کے خلاف بغاوت کی شکایت درج
عثمان ہادی قتل کیس پر تبصرہ۔ سلی گڑی سائبر پولس اسٹیشن میں بغاوت کی شکایت درج کرائی گئی۔
Published : June 4, 2026 at 5:01 PM IST
سلی گوڑی، مغربی بنگال: سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے حالیہ متنازعہ بیانات پر مغربی بنگال کی سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سلی گوڑی سائبر پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف ایک سنگین تحریری شکایت درج کرائی گئی ہے، جس میں ان پر ملک کے آئینی ڈھانچے کی توہین، غداری اور ہندوستان اور پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی بحران پیدا کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے جلپائی گوڑی سرکٹ بنچ کے وکیل رنکو چٹرجی سنگھ کی طرف سے دائر کی گئی شکایت نے ریاست کے انتظامی اور سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔
شکایت کنندہ کا الزام ہے کہ کولکتہ کے وائی چینل پر حالیہ احتجاج کے دوران ممتا بنرجی نے ایسے تبصرے کیے جس سے ہندوستان کے آئینی اداروں کے وقار کو مجروح کیا گیا۔ شکایت میں خاص طور پر ملک کے الیکشن کمیشن اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ذمہ دار مرکزی مسلح افواج کی غیر جانبداری اور ساکھ پر بار بار سوال اٹھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسے عوام کے ذہنوں میں مرکزی انتظامیہ کے خلاف نفرت اور عدم اعتماد پیدا کرنے کی دانستہ کوشش قرار دیا گیا ہے۔
امت شاہ، بنگلہ دیشی سیاست دان عثمان ہادی کے قتل میں ملوث
شکایت کنندہ کے مطابق سب سے حساس مسئلہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے حوالے سے ممتا بنرجی کے حالیہ تبصرے ہیں۔ 2 جون کو رانی راشمنی میموریل کے قریب ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے الزام لگایا کہ بھارتی حکومت اور خاص طور پر مرکزی وزیر داخلہ (امت شاہ) خود بنگلہ دیشی سیاست دان عثمان ہادی کے قتل میں براہ راست ملوث تھے۔
دو خودمختار ممالک کے درمیان انتہائی دشمنی
ایڈووکیٹ رنکو چٹرجی سنگھ نے کہا، "پڑوسی سرزمین پر ہونے والے قتل میں کسی ملک کی حکومت پر براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگانا ہندوستان کی بین الاقوامی ساکھ کو داغدار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بیانات دو خودمختار ممالک کے درمیان انتہائی دشمنی، عدم اعتماد اور عدم استحکام پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں رہنے والی کمیونٹی، قومی مفادات اور عوامی تحفظ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔"
فرقہ وارانہ تشدد، نفرت اور عوامی بے چینی کو ہوا
شکایت کنندہ نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ممتا بنرجی اپنے آئینی حلف کی پابند ہیں۔ اس کے باوجود، اس کا حالیہ طرز عمل براہ راست ملک کی سالمیت اور خودمختاری کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ یہ تبصرے فرقہ وارانہ تشدد، نفرت اور عوامی بے چینی کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 152، 153، 153 اے، 191، 192، 196، 351، 352 اور 353 کے تحت مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔
شدید سیاسی کشیدگی کو جنم دیا گیا
رنکو نے بدھ کو سلی گوڑی سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ رنکو چٹرجی سنگھ نے کہا ہے کہ وہ 8 جون کو ہائی کورٹ کے دوبارہ کھلنے کے فوراً بعد وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے مقدمہ دائر کریں گی۔ انہوں نے واقعے کی فوری، غیر جانبدارانہ اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے نے شدید سیاسی کشیدگی کو جنم دیا ہے اور اب تمام نظریں انتظامیہ کے اگلے اقدامات پر لگی ہوئی ہیں۔
ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی
ترنمول کانگریس نے ابھی تک شکایت میں لگائے گئے الزامات کا جواب نہیں دیا ہے۔ اس سے قبل، وکیل نے 20 مئی کو ٹی ایم سی سپریمو کے خلاف شکایت درج کرائی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ 2025 اور 2026 کے دوران منعقدہ تقریبات میں بنرجی کے ریمارکس سے "ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔"