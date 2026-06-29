بین الاقوامی شہرت یافتہ عالمِ دین مولانا سید سلمان حسینی ندوی کا انتقال، علمی، ادبی و ملی حلقوں میں سوگ کی لہر
مولانا سلمان ندوی نے سیرت، حدیث، فقہ، دعوت، اسلامی فکر اور معاصر مسائل پر درجنوں کتابیں اور تحقیقی مقالات تصنیف کیے ہیں۔
Published : June 29, 2026 at 1:46 PM IST
لکھنؤ: بین الاقوامی شہرت یافتہ عالمِ دین، سابق رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سابق استاذ اور اردو، عربی و فارسی زبانوں میں درجنوں کتابوں کے مصنف مولانا سید سلمان الحسینی الندوی طویل علالت کے بعد پیر، 29 جون 2026ء کو فجر کی نماز سے قبل انتقال کر گئے۔ انہوں نے لکھنؤ میں آخری سانس لی۔ ان کی عمر تقریباً 74 برس تھی۔
مولانا سید سلمان حسینی ندوی 1952ء میں ایک علمی و دینی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ انہیں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی کی خصوصی تربیت اور سرپرستی حاصل رہی۔ ابتدائی اور اعلیٰ دینی تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے حدیث، دعوت اور اسلامی علوم میں تخصص کیا۔ بعد ازاں امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی، ریاض سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور علمِ حدیث میں تحقیقی خدمات انجام دیں۔
انہوں نے کئی دہائیوں تک دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریسی خدمات انجام دیں، جہاں وہ استاذِ حدیث اور بعد میں فیکلٹی آف دعوت کے ڈین بھی رہے۔ اس دوران ہزاروں طلبہ نے ان سے حدیث، فقہ، دعوت اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔
تعلیم اور دعوت کے فروغ کے لیے مولانا نے جامعہ سید احمد شہید کٹولی کی بنیاد رکھی، جہاں دینی اور عصری تعلیم کے امتزاج کو فروغ دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ متعدد تعلیمی، سماجی اور رفاہی اداروں کی سرپرستی اور قیادت سے بھی وابستہ رہے۔
انہوں نے بچیوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے مختلف مدارس قائم کیے، جبکہ یونانی میڈیکل کالج سمیت دیگر تعلیمی منصوبوں کی بھی سرپرستی کی۔ مدرسے کے ایسے طلبہ جو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے تھے، ان کے لیے خصوصی کوچنگ کا بھی انتظام کیا گیا، جہاں شاہین گروپ کے تعاون سے سینکڑوں طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔
مولانا عربی، اردو اور انگریزی زبانوں پر یکساں عبور رکھتے تھے۔ انہوں نے سیرت، حدیث، فقہ، دعوت، اسلامی فکر اور معاصر مسائل پر درجنوں کتابیں اور تحقیقی مقالات تصنیف کیے، جن سے ملک و بیرونِ ملک کے علمی حلقوں نے استفادہ کیا۔
اپنی علمی خدمات کے ساتھ ساتھ مولانا قومی، سماجی اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے بھی سرگرم رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ تقریباً دس برسوں کے دوران انہوں نے شیعہ۔سنی اور بریلوی مکتب فکر کے اختلافات کم کرنے اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ملک بھر کا دورہ کیا، جس میں اتر پردیش کی متعدد درگاہیں اور خانقاہیں بھی شامل تھیں۔
سیاسی معاملات میں بھی ان کی دلچسپی رہی۔ 2022ء کے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے دوران انہوں نے تیسرے محاذ کی حمایت میں متعدد اجلاسوں میں شرکت کی اور مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کیں، تاہم یہ محاذ انتخابی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔
مولانا کچھ عرصہ قبل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے مستعفی بھی ہوگئے تھے۔ ان کا مؤقف تھا کہ بورڈ مسلمانوں کے مسائل کے حل میں مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ان کی علیحدگی بھی ایک تنازع کا موضوع بنی۔ بعد میں ادارے کی انتظامیہ نے ان کی برطرفی کا فیصلہ کیا، جبکہ مولانا کا کہنا تھا کہ وہ اصلاحی اقدامات کے خواہاں تھے۔ ان اختلافات کے بعد انہوں نے دوبارہ ندوۃ العلماء کا رخ نہیں کیا۔
طبیعت ناساز رہنے سے ایک سال قبل تک وہ سوشل میڈیا پر براہِ راست قرآن کریم کی تفسیر، دینی رہنمائی اور معاصر مسائل پر گفتگو کرتے رہے، جنہیں عوامی سطح پر خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔
مولانا سید سلمان حسینی ندوی کے انتقال کی خبر سے علمی، دینی اور ادبی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خصوصاً ندوۃ العلماء کے اساتذہ، طلبہ اور ان کے چاہنے والوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی نمازِ جنازہ ملیح آباد میں آج (29 جون 2026) بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔
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