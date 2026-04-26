واشنگٹن فائرنگ واقعہ میں امریکی صدر ٹرمپ محفوظ: وزیراعظم نریندر مودی کا اظہارِ اطمینان
وزیراعظم نریندر مودی نے واشنگٹن فائرنگ واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ’جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہوتی‘۔
Published : April 26, 2026 at 3:21 PM IST
نئی دہلی: واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کوریسپونڈنٹس ڈنر کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی قیادت کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پیغام میں انہوں نے کہا کہ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خاتون اول ملانیا ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس اس واقعے میں محفوظ رہے۔
انہوں نے اس موقع پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ واقعہ ہفتہ کی شب اس وقت پیش آیا جب واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں منعقدہ سالانہ تقریب کے دوران اچانک فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے صدر اور دیگر اہم شخصیات کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔
Relieved to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be…— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
تقریب میں موجود صحافیوں، سیاسی رہنماؤں اور مہمانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کئی افراد میزوں کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہوگئے۔ امریکی سیکیورٹی اداروں، بالخصوص سیکرٹ سروس نے فوری ردعمل دیتے ہوئے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے سیکیورٹی اداروں کی تعریف کی اور کہا کہ صورتحال کو قابو میں لے لیا گیا ہے۔
WATCH: #Trump Evacuated Unhurt After Gunshots Fired At White House Press Dinner; Suspect Arrested
تحقیقات کے مطابق حملہ آور کی شناخت کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ شخص کے طور پر ہوئی ہے، جسے حراست میں لے کر اس کے خلاف متعدد وفاقی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ آور اکیلا تھا، تاہم اس کے محرکات کی تفتیش جاری ہے۔ واقعے کے بعد تقریب کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا جبکہ علاقے میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ نیشنل گارڈ کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے اور کسی کو دوبارہ اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔