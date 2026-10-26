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راہل گاندھی کو راحت؛ سلطان پور کی ایم پی/ایم ایل اے عدالت نے ہتکِ عزت کا کیس خارج کر دیا

یہ معاملہ راہل گاندھی کی جانب سے 2018 میں بنگلورو، کرناٹک میں دیے گئے بیانات سے شروع ہوا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف نے امت شاہ کے خلاف "قابلِ اعتراض ریمارکس" کیے تھے۔

Relief for Rahul Gandhi, Sultanpur MP/MLA Court dismisses defamation complaint, Urdu News
راہول گاندھی کو راحت؛ سلطان پور کی ایم پی/ایم ایل اے عدالت نے ہتکِ عزت کی شکایت خارج کر دی (ANI)
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By ANI

Published : October 26, 2026 at 11:54 AM IST

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سلطان پور، اتر پردیش: کانگریس رہنما اور لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی اپنے خلاف جاری ایک اہم مقدمے کے فیصلے کی سماعت کے لیے آج خصوصی طیارے کے ذریعے دہلی سے سفر کر کے اتر پردیش کے ضلع سلطان پور کی خصوصی ایم پی/ایم ایل اے عدالت پہنچے۔ عدالت نے انہیں اس کیس کے حتمی فیصلے کے موقع پر ذاتی طور پر پیش ہونے کے لیے سمن جاری کر رکھا تھا، جس کے پیشِ نظر وہ ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ شبھم ورما کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد آج کی تاریخ فیصلے کے لیے مقرر کی تھی، اور کارروائی کے بعد عدالت نے راہل گاندھی کو اس کیس میں بری کر دیا۔

آج صبح سلطان پور عدالت جانے کے راستے میں، پیر کے روز اتر پردیش میں پوروانچل ایکسپریس وے پر کانگریس لیڈر کے قافلے کو ایک معمولی تصادم کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے بتایا کہ راہل گاندھی محفوظ ہیں اور کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہوا ہے۔ پوروانچل ایکسپریس وے پر مائل اسٹون 91 کے قریب قافلے میں شامل چار سے پانچ گاڑیاں ایک ایمبولینس سمیت آپس میں ٹکرا گئیں۔ راہل گاندھی آج صبح ہی دہلی سے لکھنؤ ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ اتر پردیش کانگریس کی صدر آرادھنا مشرا اور سینئر کانگریس رہنما پرمود تیواری نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے متعدد حامی بھی جمع تھے۔

کیا ہے پورا معاملہ؟

یہ پورا معاملہ مئی 2018 کا ہے، جب کرناٹک اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران بنگلورو میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے اس وقت کے قومی صدر اور موجودہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز اور قابلِ اعتراض ریمارکس استعمال کیے تھے۔ اس بیان سے دلبرداشتہ ہو کر، سلطان پور کے مقامی ڈسٹرکٹ کوآپریٹو بینک کے اس وقت کے چیئرمین اور بی جے پی کے ضلعی نائب صدر وجے مشرا نے راہل گاندھی کے خلاف ہتکِ عزت کا ایک باقاعدہ مقدمہ درج کرایا تھا۔ راہل گاندھی اور ان کی قانونی ٹیم نے ان تمام الزامات کو شروع سے ہی مسترد کیا تھا اور آج عدالت نے تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد انہیں مقدمے سے باعزت بری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔

Relief for Rahul Gandhi, Sultanpur MP/MLA Court dismisses defamation complaint, Urdu News
راہل گاندھی کورٹ سے باہر نکلتے ہوئے (ANI)

قانونی لڑائی سال 2018 سے مسلسل چل رہی تھی

ہتکِ عزت کے مقدمے کے شکایت کنندہ وجے مشرا نے آج صبح عدالت کی کارروائی شروع ہونے سے قبل خبر رساں ادارے اے این آئی (ANI) سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں عدلیہ سے انصاف ملنے کی پوری امید ہے۔ وجے مشرا کا کہنا تھا، "ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ جس طرح انہوں نے اس وقت ہماری پارٹی کے قومی صدر کے وقار کو مجروح کیا تھا، وہ ناقابلِ قبول تھا۔ یہ قانونی لڑائی سال 2018 سے مسلسل چل رہی ہے اور اب 2026 تک پہنچ چکی ہے۔ آج فیصلے کی تاریخ ہے اور جس طرح ہمارے قانونی مشیر نے اس کیس کا مضبوطی سے مقابلہ کیا ہے، ہم پرامید تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔"

Relief for Rahul Gandhi, Sultanpur MP/MLA Court dismisses defamation complaint, Urdu News
راہول گاندھی کو راحت؛ سلطان پور کی ایم پی/ایم ایل اے عدالت نے ہتکِ عزت کی شکایت خارج کر دی (ANI)

دو سال تک کی قید اور بھاری جرمانے کی سزا؟

شکایت کنندہ کے وکیل، ایڈووکیٹ کاشی پرساد شکلا اور ایڈووکیٹ سنتوش پانڈے نے کیس کی قانونی باریکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ اگر راہل گاندھی اس مقدمے میں قصوروار پائے جاتے، تو انہیں تعزیراتِ ہند (IPC) کی دفعہ 500 کے تحت دو سال تک کی قید اور بھاری جرمانے کی سزا ہو سکتی تھی۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ ضابطہ فوجداری (CrPC) کی دفعہ 437A کے تحت، کسی بھی ملزم کے لیے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے وقت ضمانتی مچلکوں پر دستخط کرنا قانونی طور پر لازمی ہوتا ہے، تاکہ اگر فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل دائر کی جائے، تو وہاں ملزم کی حاضری کو یقینی بنایا جا سکے۔

بیانات کو مجرمانہ ہتکِ عزت کے دائرے سے باہر پایا گیا

دوسری جانب، راہل گاندھی اور ان کی قانونی ٹیم نے ان تمام الزامات کو شروع سے ہی مسترد کیا تھا اور ان کا موقف تھا کہ یہ مقدمہ خالصتاً سیاسی بدنیتی اور مخالفت پر مبنی ہے۔ اس سے قبل فروری 2024 میں راہل گاندھی نے اسی عدالت میں خود کو سرنڈر کر کے 25,000 روپے کے مچلکوں پر ضمانت حاصل کی تھی اور جولائی 2024 میں اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے خود کو بے قصور قرار دیا تھا۔ آج عدالت نے تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کا جائزہ لینے کے بعد راہل گاندھی کے بیانات کو مجرمانہ ہتکِ عزت کے دائرے سے باہر پایا اور انہیں مقدمے سے باعزت بری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔

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TAGGED:

راہل گاندھی کو راحت
RELIEF FOR RAHUL GANDHI
SULTANPUR MP COURT DEFAMATION CASE
SULTANPUR MLA COURT DEFAMATION CASE
DEFAMATION CASE AGAINST RAHUL GANDH

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