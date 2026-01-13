ای کامرس پلیٹ فارم '10 منٹ میں ڈیلیوری' کا دعویٰ نہ کریں، حکومت کا اہم فیصلہ
25 دسمبر 2026 کو گیگ ورکرز کی یونینز نے بہتر اجرت اور سماجی تحفظ کے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا تھا۔
نئی دہلی: آن لائن کوئک کامرس پلیٹ فارمز کی جانب سے ’’10 منٹ میں ڈیلیوری‘‘ کے دعوؤں پر اب روک لگنے جا رہی ہے۔ یونین لیبر منسٹر منصوخ مانڈویہ نے بلنکٹ، زومیٹو، سوئگی اور زیپٹو سمیت مختلف ایگریگیٹرز کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کے بعد واضح ہدایت دی ہے کہ ڈیلیوری پارٹنرز کی جان و سلامتی کو اولین ترجیح دی جائے اور وقت کی بنیاد پر غیر حقیقی اہداف ختم کیے جائیں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے بعد بلنکٹ نے اپنی ٹیگ لائن تبدیل کر دی ہے۔ اب ’’10 منٹ میں 10 ہزار سے زائد مصنوعات‘‘ کے بجائے ’’30 ہزار سے زائد مصنوعات آپ کی دہلیز پر‘‘ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ 10 منٹ میں ڈیلیوری کا وعدہ طویل عرصے سے عوامی تنقید کی زد میں تھا، کیونکہ اس سے ڈیلیوری بوائز پر شدید دباؤ پڑتا ہے اور سڑکوں پر حادثات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
واضح رہے کہ 25 دسمبر کو گیگ ورکرز کی یونینز نے بہتر اجرت اور سماجی تحفظ کے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا تھا۔ یونینز نے خبردار کیا تھا کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو 31 دسمبر کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔ ان مطالبات میں وقت کی بنیاد پر ڈیلیوری ٹارگٹس ختم کرنے کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ احتجاج کے بعد سوئگی اور زومیٹو نے ڈیلیوری انسینٹوز میں اضافہ کیا تھا، تاہم یونینز نے مزید تحریک کی وارننگ دی تھی۔
سوشل سکیورٹی کوڈ 2020 کے مطابق گیگ اور پلیٹ فارم ورکرز سمیت تمام کارکنان سماجی تحفظ کے حقدار ہیں۔ وزارت محنت نے حال ہی میں چاروں لیبر کوڈز کے مسودہ قواعد جاری کیے ہیں، جن کے تحت کم از کم اجرت، صحت، پیشہ ورانہ تحفظ اور سماجی تحفظ جیسے فوائد گیگ ورکرز کو بھی دیے جائیں گے۔ حکومت کا ہدف ہے کہ یہ قوانین یکم اپریل سے نافذ کیے جائیں۔
عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمان راگھو چڈھا نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ’’10 منٹ ڈیلیوری‘‘ کی برانڈنگ ختم ہونا انسانی جان، سلامتی اور وقار کے حق میں ایک بڑی جیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر حقیقی وعدے پورے کرنے کے لیے ڈیلیوری پارٹنرز اپنی جان خطرے میں ڈال رہے تھے، اور اب اس فیصلے سے سڑکوں پر ان کی حفاظت یقینی بنے گی۔