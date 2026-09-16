یو پی آئی چارجز کے حوالے سے کانگریس کا وزیر اعظم پر طنز، کہا 'نریندر کی ٹرمپ نوازی جاری'
کانگریس رہنما جے رام رمیش نے حکومت پر امریکی دباؤ میں آکر یو پی آئی ادائیگی پر چارجز لگانے کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔
Published : September 16, 2026 at 12:03 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے بدھ کے روز حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے زیرو مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ (ایم ڈی آر) کو ختم کرنے اور یو پی آئی پر چارجز عائد کرنے کے امریکی مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے "نوٹا (این او ٹی اے) کی نئی تعریف متعارف کرائی ہے، جس کا مطلب ہے 'نریندر کی پیہم ٹرمپ نوازی' (Narendra's Ongoing Trump Appeasement)"۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری اور کمیونیکیشنز انچارج جیرام رمیش نے سوال اٹھایا کہ کیا مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کے حوالے سے حکومت کا یہ اقدام امریکی کارڈ کمپنیوں کو یو پی آئی کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کل امریکی ایوانِ نمائندگان ایک ایسے بل پر ووٹنگ کرنے جا رہا ہے جس کے تحت بھارت پر 100 فیصد ٹیرف عائد کر دی جائے گی۔
Tomorrow, the US House of Representatives votes on a Bill that introduces 100% tariffs on India. The US Senate has already approved this draconian law. Meanwhile, the Trump regime has been cracking down on Indian immigrants and making tougher laws against them. H-1B visa costs have been increased and such holders could soon be deported immediately when out of a job. Such holders are mostly IT professionals. Here, the Modi Govt has given into a US demand to get rid of zero MDR and charge for UPI. The U.S. Trade Representative earlier this year criticized UPI for being free and having driven out Visa and Mastercard. Why 0.4% MDR? Is it because debit card MDR is also 0.4%? Is this being done to enable US card companies to compete with UPI? Is this going to make UPI “sustainable” as the Govt claims? The estimated cost of running the entire UPI ecosystem is around Rs 20,000 crore annually. This is less than 10% of what the RBI has been transferring to the Union Govt in the past few years so as to show healthy public finances for the Modi Govt. The PM has redefined NOTA— Narendra’s Ongoing Trump Appeasement.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 16, 2026
انہوں نے نشان دہی کی کہ امریکی سینیٹ پہلے ہی اس سخت اور جابرانہ قانون کی منظوری دے چکی ہے۔ جیرام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر لکھا کہ ٹرمپ حکومت نے بھارتی تارکینِ وطن کے خلاف بھی گھیرا تنگ کر دیا ہے اور ان کے خلاف سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایچ ون بی ویزا کی فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ایسے ویزا ہولڈرز (جن میں اکثریت آئی ٹی پروفیشنلز کی ہے) کو نوکری ختم ہونے کی صورت میں اب فوری طور پر ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔
جیرام رمیش نے کہا کہ "یہاں مودی حکومت نے زیرو مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ختم کرنے اور یو پی آئی پر چارجز لگانے کے امریکی مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اس سال کے شروع میں، امریکی تجارتی نمائندے نے یو پی آئی کے مفت ہونے اور اس کی وجہ سے ویزا اور ماسٹر کارڈ جیسی کمپنیوں کے مارکیٹ سے باہر ہو جانے پر تنقید کی تھی۔" انہوں نے مزید سوال کیا کہ "صرف 0.4% ایم ڈی آر ہی کیوں؟ کیا اس لیے کہ ڈیبٹ کارڈ کا ایم ڈی آر بھی 0.4% ہے؟ کیا یہ سب امریکی کارڈ کمپنیوں کو یو پی آئی کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟"
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کانگریس رہنما نے سوال اٹھایا کہ کیا اس اقدام سے یو پی آئی 'پائیدار' ہو جائے گا جیسا کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے؟ یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ پورے یو پی آئی ایکو سسٹم کو چلانے کی متوقع لاگت سالانہ تقریباً 20,000 کروڑ روپے ہے، رمیش نے کہا کہ یہ رقم اس فنڈ کے 10 فیصد سے بھی کم ہے جو آر بی آئی مودی حکومت کے مالیاتی کھاتوں کو بہتر دکھانے کے لیے پچھلے چند برسوں سے مرکزی حکومت کو منتقل کر رہا ہے۔
رمیش نے کہا کہ "وزیر اعظم نے نوٹا (این او ٹی اے) کی ایک نئی تعریف متعارف کرائی ہے—نریندر کی پیہم ٹرمپ نوازی (Narendra's Ongoing Trump Appeasement)"۔ ان کا یہ بیان حکومت کے اس فیصلے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جس کے تحت 15 اکتوبر سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کاروباریوں کو کی جانے والی 2,000 روپے سے زائد کی منتقلی پر 0.4 فیصد فیس عائد کی گئی ہے، جب کہ روزمرہ کے عام لین دین اور چھوٹی ادائیگیوں کو کسی بھی چارج سے واضح طور پر باہر رکھا گیا ہے۔
وزارتِ خزانہ نے ایک بیان میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ "صارفین کو یو پی آئی کے ذریعے ایسی ادائیگیاں کرتے وقت کوئی چارج ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔" بیان میں مزید کہا گیا کہ "ایم ڈی آر مرچنٹ پیمنٹ ایکو سسٹم کے اندر کا ایک چارج ہے۔ یہ یو پی آئی کے ذریعے ادائیگی کرنے والے صارفین پر عائد کوئی چارج نہیں ہے۔" اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ عام افراد کے لیے "بغیر کسی ماہانہ کوٹے، حجم کی پابندیوں یا مفت یو پی آئی لین دین پر کسی قسم کی حد کے، لامحدود مفت استعمال کا سلسلہ جاری رہے گا۔"
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