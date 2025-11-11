لال قلعہ کار بلاسٹ: پلوامہ کا ڈاکٹر چلا رہا تھا گاڑی، دھماکے میں امونیم نائٹریٹ اور ڈیٹونیٹر کا استعمال
ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ 'دہلی دھماکے میں استعمال کیے گئے ڈیٹونیٹر فرید آباد دہشت گردی ماڈیول سے منسلک تھے۔'
Published : November 11, 2025 at 11:00 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 11:51 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس ذرائع نے منگل کو بتایا کہ لال قلعہ کے قریب ہوئے دھماکہ میں استعمال ہوئی کار کو ڈرائیو کرنے والے مشتبہ شخص کا مبینہ طور پر فرید آباد دہشت گردی ماڈیول سے لنک تھا جہاں سے حال ہی میں 360 کلو گرام 'امونیم نائٹریٹ' کا ایک بڑا ذخیرہ ضبط کیا گیا تھا۔
ذرائع نے بتایا کہ واردات میں استعمال ہوئی ہنڈائی i20 کار کو پلوامہ کے رہائشی ڈاکٹر عمر محمد چلا رہے تھے جسے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے پارکنگ ایریا کے قریب دھماکے سے اڑا دیا گیا۔
پی ٹی آئی نے پولیس ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ پولیس کے ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ لال قلعہ کے قریب ہونے والے دھماکے میں امونیم نائٹریٹ، پٹرول اور ڈیٹونیٹر استعمال کیے گئے تھے جس میں کم از کم نو افراد ہلاک ہوگئے۔
پولیس کے ایک ذرائع نے بتایا کہ ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی دھماکے کے فرید آباد دہشت گردی ماڈیول کے درمیان ممکنہ تعلق ہے جہاں 360 کلو گرام آتش گیر مواد ضبط کیا گیا تھا۔ " تاہم حتمی رپورٹس کا انتظار ہے۔"
سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا مشتبہ شخص
دھماکہ ہونے والی کار کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک "نقاب پوش آدمی" کو گاڑی چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پولیس نے لال قلعہ اور اس سے متصل راستوں کے سی سی ٹی وی کی جانچ پڑتال کے لیے متعدد ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ پولیس ذرائع نے اس شخص کی شناخت ڈاکٹر عمر محمد کے طور پر کی ہے۔
دہلی میں ہونے والے دھماکے سے چند گھنٹے قبل پیر کو تین ڈاکٹروں سمیت آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور پیر کے روز ایک "وائٹ کالر" دہشت گردی کے ماڈیول کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ 2,900 کلو گرام دھماکہ خیز مواد ضبط کیا گیا تھا۔
فرید آباد میں برآمد ہونے والے مواد میں امونیم نائٹریٹ، پوٹاشیم نائٹریٹ اور سلفر شامل ہے۔ پولیس کے مطابق، مجموعی طور پر 360 کلو گرام آتش گیر مادے میں امونیم نائٹریٹ اور کچھ اسلحہ اور گولہ بارود شامل ہے۔
پولیس ذرائع نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر عمر محمد فرید آباد ماڈیول کا حصہ تھے جن کا پہلے ہی پردہ فاش ہو چکا تھا۔
انہوں نے کہا کہ عمر محمد، جو پیشہ سے ڈاکٹر تھے، مبینہ طور پر جیش محمد دہشت گرد ماڈیول سے منسلک تھے۔ ذرائع کے مطابق دہلی دھماکہ معاملے میں جموں و کشمیر کے پلوامہ سے تعلق رکھنے والے طارق نام کے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے عمر محمد کو ہنڈائی i20 کار دی تھی۔
ذرائع نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے ماڈیول کا حصہ بننے والے اپنے ساتھی ڈاکٹروں کی گرفتاری کے بعد عمر محمد نے مبینہ طور پر یہ دہشت گردانہ حملہ اس خوف سے انجام دیا کہ وہ بھی پکڑے جائیں گے۔
دھماکے کے بعد پوری دہلی میں سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور تمام سرحدی مقامات پر گاڑیوں کی چیکنگ بھی تیز کر دی گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ دہلی میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں کی اچھی طرح سے چیکنگ کی جا رہی ہے۔
#WATCH | Delhi: Latest visuals this morning from the spot where a blast occurred in a Hyundai i20 car near the Red Fort at around 7 pm yesterday. Eight people died in the blast.— ANI (@ANI) November 11, 2025
A team of FSL and security personnel are present here. pic.twitter.com/qv3eMlAGB9
ذرائع نے مزید کہا، "ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دھماکے سے پہلے گاڑی قریبی پارکنگ میں تین گھنٹے تک کھڑی تھی۔ مختلف پارکنگ لاٹس کی فوٹیج کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ممکنہ مشتبہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے دریا گنج اور پہاڑ گنج علاقوں میں ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں رات بھر تلاشی مہم چلائی گئی۔
پولیس نے ہوٹل کے رجسٹروں کی جانچ کی، اندراجات کی تصدیق کی، اور عملے کے متعدد ارکان سے پوچھ گچھ کی تاکہ مشتبہ شخص کی تفصیل سے مماثل کسی کی شناخت کی جا سکے۔
Delhi's Lal Quila metro station closed due to security reasons: DMRC— ANI Digital (@ani_digital) November 11, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/08YfLa6nfg#DelhiBlast #LalQuilaMetro pic.twitter.com/Co2bpOTK9C
ایک پولیس افسر نے کہا، "ٹیموں سے کہا گیا ہے کہ وہ چوکس رہیں، تمام ہنگامی کالوں کو سنیں، اپنے علاقے میں چیکنگ کو تیز کریں، اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دیں۔"
قومی راجدھانی کے تمام پولیس اسٹیشنوں کو چوکس رہنے اور مقامی بازاروں، میٹرو اسٹیشنوں، بس اسٹانڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر سخت چوکسی برقرار رکھنے کو کہا گیا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ وہ اس بات کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا یہ "خودکش بم دھماکے" کا معاملہ ہے یا کسی بڑی دہشت گردی کی سازش کا حصہ ہے۔
پیر کی شام لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک ٹریفک سگنل پر ایک سست رفتار کار کے زور دار دھماکے سے پھٹنے کے بعد دہلی پولیس ہائی الرٹ پر ہے۔ اس واقعے میں کم از کم نو افراد ہلاک، 20 افراد زخمی اور کئی گاڑیاں تباہ ہوگئیں۔
حکام کا کہنا تھا کہ دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ اس سے کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور قریبی کاروں، عمارتوں اور میٹرو اسٹیشن کے شیشے کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دہلی فائر سروسز کے مطابق، دس فائر ٹینڈرز کو موقعے پر بھیجا گیا اور شام 7.29 بجے تک آگ پر قابو پالیا گیا۔
وہیں پولیس نے 9 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جب کہ خواتین سمیت 20 لوگ زخمی ہوئے اور انہیں لوک نائک جیا پرکاش (LNJP) ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 12 دہلی کے رہائشی ہیں اور آٹھ کا تعلق دیگر ریاستوں سے ہے جن میں اتر پردیش، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش شامل ہیں۔
#WATCH | Delhi Blast case | Amroha, UP: The body of one of the deceased, Lokesh Agarwal taken to his residence in Amroha. pic.twitter.com/W0OBXnYcc1— ANI (@ANI) November 11, 2025
مرنے والوں میں امروہہ، اتر پردیش کے اشوک کمار (34) اور لوکیش اگروال، دہلی کے رہنے والے امر کٹاریا (35) شامل ہیں، جب کہ دیگر کی شناخت تاحال سامنے نہیں آئی ہے اور ان کی عمریں 28 سے 58 سال کے درمیان ہیں۔ حکام نے بتایا کہ کار کی ٹوٹی ہوئی باقیات سے ایک مسخ شدہ لاش بھی برآمد ہوئی ہے۔
(پی ٹی آئی ان پٹ کے ساتھ)
مزید پڑھیں:
لال قلعہ کار بلاسٹ معاملہ: 9 لوگ ہلاک، دو افراد حراست میں، دھماکے میں استعمال گاڑی کا تعلق پلوامہ کے رہائشی سے
دہلی میں کار بم دھماکے کے بعد کئی ریاستیں ہائی الرٹ پر، پی ایم مودی نے وزیر داخلہ شاہ سے بات کی