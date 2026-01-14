لال قلعہ کار دھماکہ کیس: ڈاکٹر شاہین سمیت 5 ملزمان کی این آئی اے کی تحویل میں مزید تین دن کی توسیع

لال قلعہ کار دھماکہ کیس: ڈاکٹر شاہین سمیت 5 ملزمان کی این آئی اے کی تحویل میں مزید تین دن کی توسیع
قومی تحقیقاتی ایجنسی نے لال قلعہ دھماکہ کیس میں 17 نومبر کو سری نگر سے جاسر بلال وانی عرف دانش کو گرفتار کیا تھا۔
Published : January 14, 2026 at 4:19 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس کے پانچ ملزمان بشمول ڈاکٹر شاہین سعید کو تین دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں دے دیا ہے۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انجو بجاج چاندنا نے یہ حکم جاری کیا۔ ڈاکٹر شاہین سعید کے علاوہ این آئی اے کی تحویل میں بھیجے گئے دیگر ملزمان میں مفتی عرفان احمد، جاسر بلال وانی عرف دانش، ڈاکٹر عادل احمد، اور ڈاکٹر مزمل شکیل شامل ہیں۔
اس سے قبل 18 نومبر کو عدالت نے جسیر بلال وانی کو این آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ این آئی اے کی ٹیم نے جسیر بلال وانی کو 17 نومبر کو سری نگر سے گرفتار کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق جسیر بلال وانی نے ڈرون میں تکنیکی تبدیلیاں کیں اور کار بم دھماکے سے قبل ایک راکٹ کو اسمبل کرنے کی کوشش کی۔ این آئی اے کے مطابق انہوں نے عمر النبی کے ساتھ مل کر پوری سازش کو انجام دینے میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔
این آئی اے کے مطابق دانش جو کہ پولیٹیکل سائنس کے گریجویٹ ہیں کو عمر نے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کیا تھا۔ انہوں نے اکتوبر 2024 میں کولگام کی ایک مسجد میں ڈاکٹر ماڈیول سے ملنے پر اتفاق کیا، جہاں سے انہیں فرید آباد، ہریانہ میں الفلاح یونیورسٹی میں قیام کے لیے لے جایا گیا۔ دانش کو پہلے جموں و کشمیر پولیس نے حراست میں لیا تھا اور پوچھ گچھ کے دوران اس نے انکشاف کیا کہ ماڈیول کے دیگر ارکان اسے کالعدم جیش محمد کے لیے اوور گراؤنڈ ورکر (او جی ڈبلیو) بننا چاہتے تھے، جبکہ عمر کئی مہینوں سے اسے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کر رہا تھا۔
این آئی اے کے مطابق عمر کی کوشش اس سال اپریل میں ناکام ہوگئی جب دانش نے اپنی خراب مالی حالت اور اس حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کردیا کہ اسلام میں خودکشی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ قبل ازیں عدالت نے اس معاملے میں گرفتار ملزم عامر رشید علی کو دس دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں دے دیا تھا۔ عامر رشید علی کو این آئی اے نے 16 نومبر کو گرفتار کیا تھا۔
واضح رہے کہ عامر لال قلعہ دھماکہ کیس میں این آئی اے کے ذریعہ پہلی گرفتاری تھی۔ عامر رشید علی پر مرکزی ملزم عمر کی گاڑی کے حصول میں مدد کرنے کا الزام ہے۔ غور طلب ہے کہ عامر رشید علی کے نام پر رجسٹرڈ ایک آئی ٹیوئنٹی کار 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے میں 15 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے۔