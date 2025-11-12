لال قلعہ بلاسٹ: جانچ میں 'حادثاتی' دھماکے کا اشارہ، حملہ آور نے انٹرنیٹ پر فرید آباد سرچ کیا تھا
ابتدائی جانچ کے مطابق آئی ای ڈی کو غلط طریقے سے اسمبل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے تباہ کن اثرات محدود ہوگئے۔
نئی دہلی: دہلی میں لال قلعہ کے پاس ہوئے کار بلاسٹ کی ابتدائی جانچ سے اشارہ ملتا ہے کہ ممکنہ طور پر ٹرانسپورٹیشن کے دوران عجلت میں اسمبل کیا گیا دھماکہ خیز آلہ "حادثاتی طور پر پھٹ" گیا ہو۔ سکیورٹی ایجنسیوں کے ذرائع کے مطابق عمر نبی اپنے ساتھیوں کی گرفتاری اور فرید آباد میں آتش گیر مواد کی بھاری ضبطی سے گھبرا گیا تھا۔
دھماکے میں استعمال ہونے والی کار مبینہ طور پر پلوامہ کے ڈاکٹر عمر نبی چلا رہے تھے۔ اس دھماکے میں 12 افراد ہلاک ہوگئے۔ ملزم ڈاکٹر مبینہ طور پر دہلی سے متصل باہر فرید آباد میں دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی سے جڑے دہشت گرد ماڈیول سے تعلق رکھتے تھے۔ پولیس کی تفتیش سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر نبی نے دھماکے کی جگہ کے قریب پارکنگ میں انتظار کرتے ہوئے فرید آباد میں گرفتاریوں کے بارے میں اپ ڈیٹس کے لیے انٹرنیٹ پر سرچ کیا۔
منگل کو جموں و کشمیر پولیس نے ملزم کے ڈی این این میچنگ کے لیے عمر نبی کی والدہ کا ڈی این اے نمونہ لیا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ "ممکنہ طور پر فرید آباد میں چھاپے کے بعد مشتبہ شخص گھبرا گیا تھا اور وہ جلد بازی میں دھماکہ خیز مواد کو منتقل کرنے پر مجبور ہو گیا، جس سے حادثہ کا امکان بڑھ گیا۔
تاہم، پولیس خودکش حملے سمیت تمام زاویوں سے تفتیش کر رہی ہے۔ افسر نے کہا کہ انٹیلی جنس ٹیموں کی ابتدائی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ دیسی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس (آئی ای ڈی) کو غلط طریقے سے اسمبلی کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے تباہ کن اثرات کم ہو گئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "بم پوری طرح سے بن کر تیار نہیں ہوا تھا اور نامکمل تھا، اس طرح اس کے اثرات کو محدود ہو گئے۔ دھماکے سے کوئی گڑھا نہیں بنا اور نہ ہی کوئی پروجیکٹائل یا اس کے لوہے کے ٹکڑے (shrapnel) ملے۔"
واضح رہے کہ یہ دھماکہ لال قلعہ کے قریب پیر کی شام کو ایک مصروف شام کے وقت ہوا۔ اس معاملے میں تین ڈاکٹروں سمیت آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس معاملے میں کشمیر، ہریانہ اور اتر پردیش میں پھیلے ہوئے "وائٹ کالر" دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کرنے کے ساتھ 2,900 کلو گرام دھماکہ خیز مواد ضبط کیا گیا۔
دھماکے کی جگہ سے جمع کیے گئے نمونے
دریں اثنا، دہلی فارنسک سائنس لیبارٹری نے دھماکے کی جگہ سے 40 نمونے اکٹھے کیے ہیں، جن میں گاڑی کی ٹوٹی ہوئی باقیات اور انسانی جسم کے اعضاء شامل ہیں، اور ان کا کیمیائی تجزیہ کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ لیبارٹری نے نمونوں کے تجزیے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔
حکام نے بتایا کہ دہلی پولیس نے غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کیا ہے اور اس میں دھماکے کو "بم دھماکہ" قرار دیا گیا ہے۔
ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ دھماکے کے وقت کار میں تین افراد سوار تھے۔ تاہم، اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ بلاسٹ ہونے والی گاڑی میں عمر نبی نام کا ایک ہی شخص سوار تھا اور وہ دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش ہونے کے بعد ممکنہ طور پر گھبراہٹ کا شکار تھا۔
ملزم نے دھماکے سے قبل انٹرنیٹ پر کیا سرچ کیا؟
پولیس کی تحقیقات کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ عمر نبی نے فرید آباد میں اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہوئے تقریباً تین گھنٹے تک سنہری مسجد کی پارکنگ میں انتظار کیا۔ تفتیش کار ڈاکٹر عمر کی گاڑی کا 11 گھنٹے کے سفر کا خاکہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
وہ لال قلعہ کے قریب چھتہ ریل چوک روڈ پر آگے بڑھا، پھر یو ٹرن لیا۔ جانچ سے منسلک حکام کے مطابق یہ دھماکہ لال قلعہ پولیس چوکی سے چند میٹر پہلے ہوا۔
29 اکتوبر کو نبی کے ذریعے خریدے جانے سے پہلے یہ گاڑی متعدد مالکان سے ہو کر اس تک پہنچی۔ کار کی متعدد ملکیت سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کا حصہ رہا ہوگا۔
جیش ماڈیول
دھماکے کی تحقیقات نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کو سونپ دی گئی ہے، یہ فیصلہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی زیر صدارت ایک جائزہ میٹنگ کے بعد لیا گیا۔ پیر کو گرفتار ہونے والوں میں ڈاکٹر شاہین سعید اور ڈاکٹر مزمل گنائی بھی شامل تھے، دونوں فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی سے منسلک تھے، جہاں سے 360 کلو گرام امونیم نائٹریٹ برآمد کیا گیا تھا۔
تفتیش کاروں کے مطابق شاہین بھارت میں جیش محمد کے خواتین بھرتی ونگ کی قیادت کر رہی تھی۔ انہوں نے جماعت المومنات کی سربراہی کی، جو اس گروپ کی خواتین ونگ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمر نبی، جس کا نام دہلی دھماکے میں مشتبہ شخص کے طور پر سامنے آیا ہے، اس کا تعلق جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے لیتھ پورہ سے تھا اور وہ مبینہ طور پر کار میں دھماکہ خیز مواد، ممکنہ طور پر امونیم نائٹریٹ لے کر جا رہا تھا۔
دہلی پولیس کی ایک ٹیم نے فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی کا دورہ کیا اور پانچ سے چھ لوگوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ٹیمیں یونیورسٹی کے سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کر رہی ہیں تاکہ ماڈیول کا پردہ فاش کرنے والے دنوں میں ملزمان کی سرگرمیوں کے بارے میں مزید جانکاری مل سکے۔
یہاں تک کہ جب اس معاملے میں پولیس کی تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، لال قلعہ کے قریب کے علاقے میں ایک پریشان کن خاموشی چھائی رہی کیونکہ پولیس اور ایف ایس ایل ٹیمیں ابھی بھی دھماکے کی جگہ اور اس کے آس پاس سے شواہد اور لاشوں کی باقیات اکٹھی کرنے میں مصروف ہیں۔
