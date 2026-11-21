لال قلعہ دھماکہ: تفتیش تقریباً مکمل، ایک ملزم کے افغانستان میں ہونے کا شبہ، این آئی اے سربراہ کا بیان
واضح رہے کہ گزشتہ برس 10 نومبر کو لال قلعے میں گاڑی میں دھماکے کے نتیجے میں 12 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
Published : November 21, 2026 at 10:29 AM IST
نئی دہلی: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کے ڈائریکٹر جنرل راکیش اگروال نے جمعہ کو کہا کہ گزشتہ سال لال قلعہ کے علاقے میں کار بم دھماکے کے معاملے میں صرف ایک مفرور شخص باقی ہے، جس کے افغانستان میں چھپے ہونے کا شبہ ہے، جبکہ اس کیس کی تحقیقات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں چارج شیٹ (فردِ جرم) داخل کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔
اگروال نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ’لال قلعہ دھماکے کے معاملے میں تحقیقات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اور چارج شیٹ داخل کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں ایک شخص، جو ممکنہ طور پر افغانستان میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مفرور یا دیگر مطلوب شخص نہیں ہے۔
اگرچہ انہوں نے ملزم کا نام نہیں بتایا، تاہم ڈاکٹر مظفر راٹھر، جس کے افغانستان فرار ہونے کا شبہ ہے، ان افراد میں شامل ہے جن کی جموں و کشمیر پولیس تلاش کر رہی ہے۔ اسی پولیس نے اس پورے معاملے کا پردہ فاش کیا تھا۔گزشتہ سال 10 نومبر کو دارالحکومت میں لال قلعہ کے علاقے میں ایک گاڑی میں نصب دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلہ پھٹا تھا۔ اس دھماکے میں 12 سے زائد افراد ہلاک، کئی دیگر زخمی ہوئے اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔
دہلی پولیس سے تحقیقات نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے رواں سال مئی میں پٹیالہ ہاؤس عدالت کی خصوصی عدالت میں 10 ملزمان کے خلاف 7,500 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کی تھی۔
مرکزی انسدادِ دہشت گردی ایجنسی کے مطابق، تمام 10 ملزمان، جن میں مرکزی ملزم پلواہ (پلوامہ) کے ڈاکٹر عمر ان نبی (مرحوم) بھی شامل تھا، انصار غزوات الہند سے وابستہ تھا۔ یہ تنظیم برصغیر میں القاعدہ کی ذیلی تنظیم ہے۔ وزارتِ داخلہ نے جون 2018 میں القاعدہ اور اس سے وابستہ تنظیموں کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔
این آئی اے نے کہا تھا کہ تفصیلی سائنسی اور فرانزک تحقیقات کے ذریعے ایک بڑی جہادی سازش کا انکشاف ہوا، جس میں القاعدہ کے نظریات اور انصار غزوات الہند سے متاثر کئی شدت پسند طبی پیشہ ور افراد شامل تھے۔
ڈاکٹر نبی کی شناخت ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کے ذریعے کی گئی۔ وہ فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی میں میڈیسن کے سابق اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ ایجنسی نے کہا تھا کہ ان کے خلاف الزامات کو ان کی موت کے باعث ختم کرنے کی تجویز ہے۔ وہی دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چلا رہے تھے جو لال قلعہ کے قریب دھماکے سے تباہ ہوئی تھی۔
ڈاکٹر نبی کے علاوہ چارج شیٹ میں نامزد دیگر ملزمان میں عامر رشید میر، جاسر بلال وانی، ڈاکٹر مزمل شکیل، ڈاکٹر عدیل احمد راٹھَر، ڈاکٹر شاہین سعید، مفتی عرفان احمد وگے، شعیب، ڈاکٹر بلال نصیر ملا اور یاسر احمد ڈار شامل ہیں۔
تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ترکی کے راستے افغانستان منتقل ہونے کی ناکام کوشش کے بعد ملزمان نے 2022 میں سری نگر میں ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا اور تنظیم کو دوبارہ تشکیل دے کر اس کا نام القاعدہ انٹریم رکھا۔
ایجنسی کے مطابق اس تنظیم کے تحت مبینہ طور پر آپریشن ہیونلی ہند شروع کیا گیا، جس کا مقصد جمہوری طریقے سے منتخب بھارتی حکومت کا تختہ الٹنا اور شریعت کا نظام نافذ کرنا تھا۔
مبینہ سازش کے تحت ملزمان نے نئے افراد کو تنظیم میں شامل کیا، تشدد پر مبنی نظریات کی تشہیر کی، ممنوعہ ہتھیار جمع کیے، جن میں اے کے 47 اور کرنکوف رائفلیں اور دیسی ساختہ پستول شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آن لائن اور آف لائن حاصل کیے گئے کیمیکلز اور خصوصی لیبارٹری آلات کی مدد سے ٹرائی ایسیٹون ٹرائی پرآکسائیڈ دھماکہ خیز مواد تیار کیا۔
ایجنسی کے مطابق ملزمان نے مختلف قسم کے دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات بھی تیار کیے اور ان کے تجربات کیے، جن میں راکٹ اور ڈرون پر نصب کیے جانے والے آلات بھی شامل تھے۔ ان کا مبینہ مقصد جموں و کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں سکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانا تھا۔
وسیع تر دہشت گرد نیٹ ورک، جسے مبینہ طور پر ڈاکٹر ماڈیول کے نام سے چلایا جا رہا تھا، کی تحقیقات اس وقت شروع ہوئیں جب گزشتہ سال 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی شب سری نگر کے مضافات میں ممنوعہ تنظیم جیشِ محمد کے پوسٹر چسپاں کیے گئے۔ ان پوسٹروں میں وادی کے پولیس اور سکیورٹی فورسز پر حملوں کی دھمکی دی گئی تھی۔
اس واقعے کو سنگین معاملہ سمجھتے ہوئے، سری نگر کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس جی وی سندیپ چکرورتی نے تحقیقات کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دیں۔ سری نگر پولیس نے مقدمہ درج کرکے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی، جس کے نتیجے میں تین مقامی افراد عارف نثار ڈار عرف ساحل، یاسر الاحشرف اور مقصود احمد ڈار عرف شاہد کو گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق، ان تینوں کے خلاف پہلے بھی پتھراؤ سے متعلق مقدمات درج تھے۔
ان سے پوچھ گچھ کے نتیجے میں مولوی عرفان احمد کو گرفتار کیا گیا، جو پہلے پیرامیڈک تھا اور بعد میں شوپیان میں امام بن گیا تھا۔ حکام کے مطابق، اس نے مبینہ طور پر پوسٹر فراہم کیے اور اپنے رابطوں کے ذریعے ڈاکٹروں کو انتہا پسندی کی طرف راغب کیا۔
گرفتار ملزمان سے مزید پوچھ گچھ کے بعد سری نگر پولیس فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی پہنچی، جہاں ڈاکٹر مزمل احمد گنائی عرف مصائب، جو جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے کوئل علاقے کے رہائشی ہیں، اور لکھنؤ کی ڈاکٹر شاہین سعید کو گرفتار کیا گیا۔
حکام کے مطابق کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود کے علاوہ 2,900 کلوگرام امونیم نائٹریٹ، پوٹاشیم نائٹریٹ اور سلفر بھی ضبط کیا گیا۔
پولیس اور مرکزی ایجنسیوں کی کارروائیوں سے آگاہ ہونے کے بعد ڈاکٹر عمر ان نبی، جو دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چلا رہے تھے، گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے ٹھکانے مسلسل تبدیل کرنے لگا۔
28 سالہ ڈاکٹر عمر ان نبی، جو پلوامہ کے رہائشی تھا، اس نیٹ ورک کے ایک اہم رکن کے طور پر سامنے آئے، جس کے روابط کشمیر، ہریانہ اور اتر پردیش تک پھیلے ہوئے تھے۔ حکام کے مطابق وہ اس نیٹ ورک کے انتہائی شدت پسند ارکان میں سے ایک تھے۔
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حکام کو شبہ تھا کہ وہ گزشتہ سال 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت کی برسی کے آس پاس ایک گاڑی میں نصب دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلہ سے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ حکام کے مطابق ان کا مبینہ منصوبہ تھا کہ دارالحکومت میں کسی بھیڑ بھاڑ والی جگہ یا کسی مذہبی اہمیت کے مقام پر دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کھڑی کی جائے اور اس کے بعد فرار ہو جائیں۔