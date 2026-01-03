لال قلعہ دھماکہ: ڈاکٹر بلال نصیر ملا کی مشکلوں میں اضافہ، 16 جنوری تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا
Published : January 3, 2026 at 4:59 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے لال قلعہ کے قریب 10 نومبر کو ہوئے دھماکے کے ایک ملزم ڈاکٹر بلال نصیر ملہ کو 16 جنوری تک 13 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے۔
این آئی اے نے ہفتہ کو ملّا کو سخت سیکورٹی کے درمیان پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا۔ ملا کو 26 دسمبر کو آٹھ دن کے لیے این آئی اے کی حراست میں بھیج دیا گیا تھا، اور ایجنسی نے ان کی حراست کی مدت ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا تھا۔
میڈیا اہلکاروں کو کارروائی کی کوریج سے روک دیا گیا۔ ملزم کو پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انجو بجاج چاندنا کے سامنے پیش کیا گیا، جنہوں نے ملّا کو 16 جنوری تک عدالتی حراست میں بھیج دیا۔ این آئی اے نے 9 دسمبر کو مالا کو دہلی میں گرفتار کیا اور ان کو سازش میں اہم ملزم نامزد کیا۔
این آئی اے کی تحقیقات کے مطابق، ملا نے جان بوجھ کر ڈاکٹر عمر النبی کو لاجسٹک مدد فراہم کی۔ نبی وہ خودکش حملہ آور تھا جس نے بارود سے بھری آئی ٹوئنٹی کار چلائی تھی جس میں 10 نومبر کو لال قلعہ کے باہر دھماکہ ہوا تھا۔اس دھماکے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
ایجنسی نے 9 دسمبر کو کہا کہ مالا پر دہشت گردانہ حملے سے متعلق شواہد کو تباہ کرنے کا بھی الزام ہے۔ این آئی اے نے اب تک اس معاملے میں نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں تین ڈاکٹروں مزمل گنائی، عدیل راتھر، اور شاہین سعید اور ایک مذہبی مبلغ مولوی عرفان احمد وگے شامل ہیں۔ دیگر پانچ میں ملا، عامر راشد علی، شعیب، جاسر بلال وانی عرف دانش اور یاسر احمد ڈار شامل ہیں۔