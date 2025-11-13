ETV Bharat / bharat

لال قلعہ دھماکہ: ایک اور کشمیری ڈاکٹر کو اترپردیش سے لیا گیا حراست میں

دہلی دھماکوں میں اب تک جموں کشمیر سمیت بیروں شہروں میں بھی سینکڑوں افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔

لال قلعہ بم دھماکے کے بعد حکام تفتیش میں مشغول
لال قلعہ بم دھماکے کے بعد حکام تفتیش میں مشغول (آئی اے این ایس)
By PTI

Published : November 13, 2025 at 2:50 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 2:55 PM IST

کانپور: جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک اور ڈاکٹر کو ریاست اترپریش میں پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ یہ کارروائی اتر پردیش انسدادِ دہشت گردی گروپ (اے ٹی ایس) نے دہلی بم دھماکے کی تفتیش کے سلسلے میں کانپور شہر میں انجام دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے 32سالہ ڈاکٹر محمد عارف گورنمنٹ کالج گنیش شنکر ودیارتی میموریل (جی ایس وی ایم) میڈیکل کالج میں کارڈیالوجی کے پہلے سال کے ایم ڈی طالب علم ہے۔

اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جمعرات کو اے ٹی ایس کی ٹیم نے نذیرآباد کے اشوک نگر علاقے میں ڈاکٹر عارف کے کرایہ کے مکان پر چھاپہ مار کر ان کا موبائل فون اور لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیا اور انہیں تفتیش کے لیے دہلی منتقل کیا۔ اب تک اس کیس میں دو ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان سے منسلک کئی دیگر افراد، جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔

حکام کا مزید کہنا ہے کہ پوچھ تاچھ کے دوران ممکن ہے کہ عارف کو اس کیس میں پہلے سے گرفتار افراد کے ساتھ سامنا کروایا جا سکتا ہے۔

کون ہے ڈاکٹر عارف؟
ڈاکٹر عارف جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کا رہائشی ہے اور حکام کے مطابق وہ اُس وقت اسکینر پر آئے جب جب دھماکوں کے کیس کے سلسلے میں پہلے سے ہی گرفتار جی ایس وی ایم کالج کی سابق پروفیسر ڈاکٹر شاہین سعید کی تفتیش کے دوران ان کا نام سامنے آیا۔ اس کیس کی تفتیش کر رہے اہلکاروں کو شبہ ہے کہ حراست میں لیے گئے عارف کا ڈاکٹر شاہین اور اُن کے بھائی ڈاکٹر پرویز سے مسلسل رابطہ تھا۔

