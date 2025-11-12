لال قلعہ دھماکہ: سرخ رنگ کی کار کو ٹریس کرنے کےلیے دہلی، اترپردیش اور ہریانہ میں الرٹ
پولیس کو الرٹ کردیا گیا ہے تاکہ لال قلعہ دھماکے کے معاملے سے منسلک ایک سرخ رنگ کی کار کا پتہ لگایا جاسکے۔
Published : November 12, 2025 at 5:22 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے قومی راجدھانی کے تمام تھانوں، چوکیوں اور سرحدی چوکیوں پر الرٹ جاری کر دیا ہے تاکہ لال قلعہ دھماکہ کے معاملے سے منسلک ایک سرخ فورڈ ایکو اسپورٹ کار کا پتہ لگایا جا سکے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ تحقیقات کے بعد یہ الرٹ جاری کیا گیا کہ دیگر مشتبہ افراد، جو پہلے ہی دھماکے میں استعمال ہونے والی ہنڈائی i20 سے منسلک تھے، ان کے پاس ایک اور سرخ رنگ کی کار بھی تھی۔
دہلی پولیس کی کم از کم پانچ ٹیموں کو گاڑی کا پتہ لگانے کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جب کہ پڑوسی ریاست اتر پردیش اور ہریانہ پولیس کو بھی چوکسی برقرار رکھنے اور تلاش میں مدد کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ریڈ فورڈ ایکو اسپورٹ دہلی دھماکہ کیس کے مرکزی ملزم ڈاکٹر عمر النبی کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔
کار کی رجسٹریشن کی تفصیلات تمام سرحدی یونٹوں کو بھیج دی گئی ہیں، اور تلاش کو تیز کرنے کے لیے معلومات کو اترپردیش اور ہریانہ پولیس کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ شبہ ہے کہ گاڑی کو عمر نے جاسوسی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا تھا۔
واضح رہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکے کی تحقیقات کے لیے 10 افسران کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی۔ ذرائع نے بدھ کو بتایا کہ 10 رکنی خصوصی ٹیم کی قیادت این آئی اے کے اے ڈی جی وجے ساکھرے کریں گے اور اس میں ایک آئی جی، دو ڈی آئی جی، تین ایس پی اور باقی ڈی ایس پی سطح کے افسران شامل ہوں گے۔