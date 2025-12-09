لال قلعہ دھماکہ: عدالت نے ملزم عامر راشد علی کی ریمانڈ میں سات دن کی توسیع کر دی
10 نومبر کو دہلی میں لال قلعہ کے قریب کار بم دھماکے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
Published : December 9, 2025 at 7:24 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے منگل کو لال قلعہ دھماکہ کیس کے ملزم عامر رشید علی کی این آئی اے کی تحویل میں سات دن کی توسیع کر دی۔ انہیں 2 دسمبر کو نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی تحویل میں بھیج دیا گیا تھا۔
جموں و کشمیر کے رہنے والے عامر کو لال قلعہ کے دھماکے میں مدد کرنے کے الزام میں 16 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان منگل کو پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انجو بجاج چندنا کے سامنے پیش کیا گیا۔این آئی اے نے اب تک اس معاملے میں سات ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جن کا تعلق جموں و کشمیر پولیس کے ذریعے پکڑے گئے وائٹ کالر دہشت گرد ماڈیول سے ہے۔
10 نومبر کو دہلی میں لال قلعہ کے قریب کار بم دھماکے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ گاڑی عمر ان نبی چلا رہے تھے۔ واقعے میں دو درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ گاڑی عامر راشد علی کے نام پر رجسٹرڈ پائی گئی۔
این آئی اے نے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ عامر ایک کار کی خریداری میں مدد کے لیے دہلی آیا تھا۔ اس کار کو دیسی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس (آئی ای ڈی) سے دھماکے کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
ایجنسی نے متوفی ڈرائیور کی شناخت عمر النبی کے طور پر کی ہے جو پلوامہ ضلع کا رہنے والا ہے اور الفلاح یونیورسٹی فرید آباد کے شعبہ جنرل میڈیسن میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ این آئی اے نے عمر کی ایک اور گاڑی بھی ضبط کر لی ہے جس سے اس معاملے میں ثبوت کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایجنسی اب تک 73 گواہوں سے پوچھ گچھ کر چکی ہے جن میں دھماکے میں زخمی ہونے والے بھی شامل ہیں۔