لال قلعہ بم دھماکہ کیس: دہلی عدالت نے دو ملزمان کی این آئی اے ریمانڈ میں توسیع کردی
دہلی کی عدالت نے یاسر احمد ڈار کی تحویل میں 10 اور ڈاکٹر بلال نصیر ملا کی تحویل میں 8 دن کی توسیع کردی ہے۔
Published : December 26, 2025 at 3:54 PM IST
نئی دہلی: لال قلعہ بم دھماکہ کیس میں دہلی کی ایک عدالت نے جمعہ کے روز دو اہم ملزمان کے این آئی اے ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج پرشانت شرما نے ملزم یاسر احمد ڈار کو مزید دس دن اور ڈاکٹر بلال نصیر ملا کو آٹھ دن تک این آئی اے کی تحویل میں رکھنے کی اجازت دے دی۔
عدالتی کارروائی کے دوران میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی۔ نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کے مطابق 10 نومبر کو لال قلعہ کے باہر ہونے والے بم دھماکے میں استعمال ہونے والی بارود سے بھری گاڑی عمر النبی چلا رہا تھا، جسے اس دہشت گرد حملے کا مبینہ منصوبہ ساز قرار دیا گیا ہے۔ اس حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
این آئی اے نے ڈاکٹر بلال نصیر ملا کو 9 دسمبر کو دہلی سے گرفتار کیا تھا اور انہیں سازش کا ایک اہم ملزم بتایا گیا۔ تفتیشی ایجنسی کے مطابق ڈاکٹر ملا نے عمر النبی کو لاجسٹک مدد فراہم کی اور شواہد مٹانے میں بھی اس کا ساتھ دیا۔
18 دسمبر کو این آئی اے نے یاسر احمد ڈار کو گرفتار کیا، جو اس کیس کا نواں ملزم ہے۔ ڈار کا تعلق جموں و کشمیر سے ہے اور وہ عمر النبی کا قریبی ساتھی بتایا جا رہا ہے۔ اب تک این آئی اے اس کیس میں نو افراد کو گرفتار کر چکی ہے، جن میں ڈاکٹر مزمل گنائی، ڈاکٹر عادل ردر اور ڈاکٹر شاہین سعید بھی شامل ہیں۔ تحقیقات جاری ہیں اور این آئی اے کا کہنا ہے کہ مزید انکشافات متوقع ہیں۔