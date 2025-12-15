لال قلعہ دھماکہ: عدالت نے شعیب اور نصیر بلال کی این آئی اے کی تحویل میں مزید چار دن کی توسیع کردی
تفتیشی ایجنسی نے جمعہ کو شعیب کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں سخت سیکورٹی کے درمیان پیش کیا۔
By PTI
Published : December 15, 2025 at 7:02 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے پیر کو فرید آباد کے رہنے والے شعیب اور جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے رہنے والے ڈاکٹر نصیر بلال مالا کی این آئی اے کی تحویل میں مزید چار دن کی توسیع کر دی۔ شعیب پر لال قلعہ کے قریب کار بم دھماکے کے مجرم عمر النبی کو پناہ دینے کا الزام ہے۔
تفتیشی ایجنسی نے جمعہ کو شعیب کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں سخت سیکورٹی کے درمیان پیش کیا جب کہ ان کی سابقہ 10 دن کی حراست کی مدت 5 دسمبر کو ختم ہو گئی تھی۔ نصیر کو 9 دسمبر کو قومی تفتیشی ایجنسی (این آئی اے) کو دی گئی سات دن کی تحویل کی مدت ختم ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔
ملزمان کو پرنسپل اینڈ سیشن جج انجو بجاج چاندنا کے روبرو پیش کیا گیا، جنہوں نے تفتیشی ایجنسی کو شعیب اور نصیر سے مزید چار دن کی تحویل میں تفتیش کی۔ این آئی اے کے ایک سرکاری ترجمان نے پہلے بتایا تھا کہ ایجنسی نے شعیب، دھوج، فرید آباد، ہریانہ کے رہنے والے کو دہلی دہشت گردانہ بم دھماکوں سے پہلے دہشت گرد عمر النبی کو مبینہ طور پر مدد فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
ڈاکٹر نصیر بلال ملا اس معاملے میں این آئی اے کے ذریعہ گرفتار کئے گئے آٹھویں ملزم ہیں اور جموں و کشمیر پولیس کے ذریعہ پکڑے گئے "وائٹ کالر" دہشت گرد ماڈیول سے منسلک ہیں۔ این آئی اے کی ٹیم نے ڈاکٹر کو 9 دسمبر کو دہلی سے گرفتار کیا اور اس کی شناخت اس سازش کے اہم ملزم کے طور پر کی۔
ایجنسی نے پہلے 9 دسمبر کو کہا تھا کہ، این آئی اے کی تحقیقات کے مطابق، نصیر نے جان بوجھ کر مقتول ملزم عمر النبی کو لاجسٹک مدد فراہم کرکے پناہ دی۔ اس پر دہشت گرد حملے سے متعلق شواہد کو تباہ کرنے کا بھی الزام ہے۔ عمر النبی بارود سے بھری آئی 20 کار چلا رہے تھے کہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے باہر دھماکہ ہوا، جس میں 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔