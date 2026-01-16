لال قلعہ دھماکہ: عدالت نے این آئی اے کی حراست میں ملزم خاتون ڈاکٹر کو اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت دی
January 16, 2026
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے جمعرات کو لال قلعہ دھماکہ کیس کی ملزمہ ڈاکٹر شاہین سعید کو این آئی اے کی حراست میں رہتے ہوئے اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت دے دی۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انجو بجاج چاندنا نے نوٹ کیا کہ ملزم نے ایجنسی کی تحویل میں رہتے ہوئے اپنے وکیل سے ملنے کی درخواست دائر کی تھی۔
جج نے کہا کہ ملزم ڈاکٹر کے وکیل نے جمعرات کو ایک اور درخواست بھی دائر کی جس میں کہا گیا کہ وہ بھی این آئی اے کی حراست میں سعید سے ملنا چاہتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ زیر غور درخواست قبول کر لی گئی ہے اور ایڈوکیٹ راہول ساہنی کو قواعد و ضوابط کی تعمیل کرتے ہوئے آج 15 جنوری 2026 کو شام 4 بجے سے 5 بجے کے درمیان صرف 15 منٹ کے لیے NIA کی حراست میں ملزم ڈاکٹر شاہین سعید سے ملنے کی اجازت ہے۔
بدھ کو عدالت نے ملزم ڈاکٹر کی این آئی اے حراست میں تین دن کی توسیع کر دی تھی۔ خودکش حملہ آور عمر النبی نے گزشتہ سال 10 نومبر کو دہلی کے لال قلعے کے قریب بارود سے بھری کار میں دھماکہ کیا تھا جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔