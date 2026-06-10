لال قلعہ دھماکہ کیس: جاوید احمد صدیقی کی عبوری ضمانت عرضی مسترد
ای ڈی نے صدیقی کو دہشت گردی فنڈنگ کیس میں گرفتار کیا تھا۔ 16 جنوری کو ایجنسی نے صدیقی کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔
Published : June 10, 2026 at 1:44 PM IST
نئی دہلی : دہلی کی ساکیت کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس سے متعلق معاملے میں الفلاح یونیورسٹی کے بانی جاوید احمد صدیقی کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کردی۔ صدیقی نے اپنی اہلیہ کے علاج کی نگرانی کے لیے چھ ہفتوں کی عبوری ضمانت طلب کی تھی، جو اسٹیج فور کینسر میں مبتلا ہیں۔
ایڈیشنل سیشن جج شیتل چودھری پردھان نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق صدیقی کی اہلیہ کی حالت مستحکم ہے اور وہ روزمرہ کے معمولات انجام دینے سے مکمل طور پر قاصر نہیں ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ والدین کے بیمار ہونے کی صورت میں بالغ بچوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جاوید احمد صدیقی کو 18 نومبر 2025 کو گرفتار کیا تھا۔ فریدآباد کی الفلاح یونیورسٹی لال قلعہ دھماکہ کیس کے بعد تحقیقاتی ایجنسیوں کے نشانے پر آئی تھی، کیونکہ دھماکہ کیس میں گرفتار تین ڈاکٹروں کے اس ادارے سے روابط سامنے آئے تھے۔
ای ڈی نے صدیقی کو مبینہ دہشت گردی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا۔ 16 جنوری کو ایجنسی نے صدیقی اور الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ دہلی پولیس کرائم برانچ کی جانب سے درج دو ایف آئی آرز کی بنیاد پر ای ڈی نے تحقیقات شروع کی تھیں، جن میں الزام لگایا گیا تھا کہ الفلاح یونیورسٹی نے NAAC سے منظوری حاصل ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔
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ای ڈی کے مطابق منی لانڈرنگ قانون کے تحت الفلاح یونیورسٹی کے اثاثے عارضی طور پر ضبط کیے جا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ایک کار میں دھماکہ ہوا تھا، جس میں 15 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے تھے۔