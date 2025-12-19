لال قلعہ دھماکہ کیس: بلال ناصر ملا اور شعیب علی کی این آئی اے کی تحویل میں 26 دسمبر تک توسیع

لال قلعہ دھماکہ کیس: بلال ناصر ملا اور شعیب علی کی این آئی اے کی تحویل میں 26 دسمبر تک توسیع
این آئی اے عدالت نے گرفتار ملزمان شعیب علی اور ڈاکٹر ناصر بلال ملہ کی تحویل میں مزید چار دن کی توسیع کر دی ہے۔
Published : December 19, 2025 at 5:37 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکے کے ملزم شعیب علی اور ڈاکٹر ناصر بلال ملا کی این آئی اے کی تحویل میں 26 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انجو بجاج چندنا نے ان کی این آئی اے حراست میں توسیع کا حکم دیا۔
15 دسمبر کو عدالت نے ان کی این آئی اے کی تحویل میں آج تک توسیع کر دی تھی۔ شعیب فرید آباد کا رہنے والا ہے اور اس پر لال قلعہ دھماکہ کرنے والے خودکش بمبار عمر النبی کو پناہ دینے کا الزام ہے۔ ڈاکٹر ناصر جموں و کشمیر کے بارہمولہ کے رہنے والے ہیں۔
واضح رہے کہ این آئی اے نے اس معاملے میں اب تک نو ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ تمام ملزمان فی الحال حراست میں ہیں۔ این آئی اے تمام ملزمان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے تاکہ پوری سازش کا پردہ فاش کیا جا سکے۔ 18 نومبر کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس کے ملزم ڈاکٹر عمر نبی کے ساتھی جسیر بلال وانی عرف دانش کو ریمانڈ پر بھیج دیا۔ این آئی اے نے دانش کو سری نگر سے دس دنوں کے لیے گرفتار کیا تھا۔
این آئی اے کے مطابق دانش نے ڈرون میں تکنیکی تبدیلیاں کیں اور کار بم دھماکے سے قبل راکٹ کو تیار کرنے کی کوشش کی۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے عمر نبی کے ساتھ مل کر پوری سازش کو انجام دینے میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق پولیٹیکل سائنس میں گریجویٹ دانش کو عمر نے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کیا تھا۔ انہوں نے اکتوبر 2024 میں کولگام کی ایک مسجد میں ڈاکٹر عمر سے ملے جہاں سے انہیں فرید آباد، ہریانہ میں الفلاح یونیورسٹی میں قیام کے لیے لے جایا گیا۔
دانش کو پہلے جموں و کشمیر پولیس نے حراست میں لیا تھا اور پوچھ گچھ کے دوران انکشاف کیا کہ ماڈیول کے دیگر ارکان اسے کالعدم جیش محمد کے لیے اوور گراؤنڈ ورکر (OGW) کے طور پر بھرتی کرنا چاہتے تھے، جبکہ عمر کئی مہینوں سے اسے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کر رہا تھا۔
این آئی اے کے مطابق، عمر کی کوشش اس سال اپریل میں ناکام ہو گئی جب دانش نے اپنی خراب مالی حالت اور اسلام کے نظریہ کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کر دیا کہ خودکشی غلط ہے۔ واضح رہے کہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ایک آئی 20 کار میں دھماکہ ہوا تھا۔