لال قلعہ دھماکہ کیس: دو ملزمان کی عدالتی حراست میں 30 دن کی توسیع
پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس کی جانچ کے لیے این آئی اے کو مزید 45 دن کا وقت دیا ہے۔
Published : March 30, 2026 at 3:21 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس میں گرفتار دو ملزمان کی عدالتی تحویل میں 30 دن کی توسیع کر دی ہے۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پیتامبر دت نے توسیع کا حکم دیا۔
عدالت نے طفیل احمد بھٹ اور ضمیر احمد آہنگر کی عدالتی حراست میں توسیع کا حکم دیا۔ ان کی تحویل کی مدت آج ختم ہونے والی تھی جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ 27 مارچ کو عدالت نے این آئی اے کو لال قلعہ دھماکہ کیس کی تحقیقات کے لیے مزید 45 دن کی مہلت دی تھی۔ اس سے قبل، 13 فروری کو، عدالت نے مزید 45 دن کی تحقیقات کی توسیع کی تھی.
25 فروری کو جموں و کشمیر پولیس دونوں ملزمان کو پروڈکشن وارنٹ پر دہلی لائی۔ این آئی اے کے مطابق عمر النبی، مفتی عرفان اور ڈاکٹر عادل احمد راتھڑ نے ضمیر احمد کو رائفلیں، پستول اور زندہ گولہ بارود فراہم کیا۔ دونوں ملزمان کا تعلق دہشت گرد گروپ انصار غزوات الہند سے ہے۔ این آئی اے کے مطابق 10 نومبر کو لال قلعہ کے باہر کار بم دھماکہ کی منصوبہ بندی عمر النبی نے کی تھی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ دھماکے میں 15 افراد ہلاک اور دو درجن کے قریب زخمی ہوئے۔
واضح رہے کہ پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے این آئی اے کو اس معاملے کی جانچ کے لیے مزید 45 دن کی مہلت دی ہے۔ این آئی اے نے 90 دن کی توسیع کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے اس معاملے میں چھ ملزمان کی عدالتی تحویل میں بھی 13 مارچ تک توسیع کرنے کا حکم دیا۔واضح رہے کہ این آئی اے نے ملزم دانش کو سری نگر سے گرفتار کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے ڈرون میں تکنیکی ترمیم کی تھی اور کار بم دھماکے سے قبل راکٹ تیار کرنے کی کوشش کی تھی۔
این آئی اے کے مطابق دانش نے عمر نبی کے ساتھ مل کر پوری سازش کو انجام دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق، دانش جو کہ پولیٹیکل سائنس کے گریجویٹ ہیں، کو عمر نے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کیا تھا۔ انہوں نے اکتوبر 2024 میں کولگام کی ایک مسجد میں ڈاکٹر ماڈیول سے ملنے پر اتفاق کیا، جہاں سے انہیں فرید آباد، ہریانہ میں الفلاح یونیورسٹی میں قیام کے لیے لے جایا گیا۔ 10 نومبر 2025 کو لال قلعہ کے قریب ایک آئی 10 کار میں دھماکہ ہوا۔ یہ گاڑی عامر رشید علی کے نام پر تھی۔