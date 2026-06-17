لال قلعہ دھماکہ کیس: ہائی کورٹ نے ملزم جاوید احمد صدیقی کی عبوری ضمانت کی درخواست پر ای ڈی سے جواب طلب کیا
اس سے قبل 9 جون کو ساکیت کورٹ نے جاوید احمد صدیقی کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔
Published : June 17, 2026 at 6:09 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس کے سلسلے میں الفلاح یونیورسٹی کے بانی جاوید احمد صدیقی کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کو اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس مدھو جین کی بنچ نے اگلی سماعت 24 جون کو مقرر کی۔ آج سماعت کے دوران ای ڈی کے وکیل زوہیب حسین نے کہا کہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ 9 جون کو ساکیت کورٹ نے جاوید احمد صدیقی کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔
ساکیت کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے۔ جاوید احمد صدیقی نے اپنی اہلیہ کی دیکھ بھال کے لیے چھ ہفتے کی عبوری ضمانت کی درخواست کی ہے، جو کہ اسٹیج فور کینسر میں مبتلا ہیں، علاج کے دوران۔
جاوید احمد صدیقی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 18 نومبر 2025 کو گرفتار کیا تھا۔ فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی لال قلعہ دھماکے کے بعد سے تحقیقاتی ایجنسیوں کے ریڈار پر ہے۔ لال قلعہ دھماکہ کیس میں گرفتار تین ڈاکٹروں کے الفلاح یونیورسٹی سے روابط پائے گئے جس کے بعد یونیورسٹی کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئیں۔ ای ڈی نے جاوید کو دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
16 جنوری کو ای ڈی نے جاوید احمد صدیقی اور الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ ای ڈی نے دہلی پولیس کی کرائم برانچ کی طرف سے درج دو ایف آئی آر کے بعد اپنی جانچ شروع کی۔ ایف آئی آرز میں کہا گیا ہے کہ الفلاح یونیورسٹی نے جھوٹی اطلاع دی کہ اس نے نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل (این اے اے سی) سے ایکریڈیشن حاصل کیا ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ انہوں نے اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت الفلاح یونیورسٹی کے اثاثوں کو غیر رسمی طور پر ضبط کر لیا ہے۔
واضح رہے کہ 10 نومبر 2025 کو لال قلعہ کے قریب عامر رشید علی کی ایک آئی 10 کار میں دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے۔ یو جی سی نے الفلاح یونیورسٹی کے خلاف شکایت درج کرائی جس کے بعد کرائم برانچ نے جاوید احمد صدیقی کو گرفتار کر لیا۔ یو جی سی کی شکایت کے بعد دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے جاوید احمد صدیقی کے خلاف دو ایف آئی آر درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔