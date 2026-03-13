الفلاح یونیورسٹی کے بانی کو ای ڈی کی عبوری ضمانت کو چیلنج کرنے والی درخواست پر نوٹس جاری
7 مارچ کو، جاوید احمد صدیقی کو ان کی اہلیہ کی کیموتھراپی کی سہولت کے لیے دو ہفتوں کی عبوری ضمانت دی گئی تھی۔
Published : March 13, 2026 at 11:03 AM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے الفلاح یونیورسٹی کے بانی اور گروپ چیئرمین جاوید احمد صدیقی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی طرف سے لال قلعہ دھماکے سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں دو ہفتوں کی عبوری ضمانت دینے والے ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی درخواست پر نوٹس جاری کیا ہے۔
ای ڈی نے جمعرات کو دہلی کی ایک عدالت کے خاص طور پر اس حکم کو چیلنج کیا جس نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت درج ایک کیس کے سلسلے میں انسانی بنیادوں پر صدیقی کو عبوری ضمانت دی تھی۔ ٹرائل کورٹ نے صدیقی کو طبی اور انسانی بنیادوں پر دو ہفتوں کے لیے عبوری ضمانت دی تھی جب کہ ان کی اہلیہ اسٹیج IV میٹاسٹیٹک رحم کے کینسر میں مبتلا ہیں اور نئی دہلی کے اندرا پرستھ اپولو اسپتال میں کیموتھراپی سے گزر رہی ہیں۔ اپنے حکم میں، عدالت نے ریکارڈ کیا کہ صدیقی کی اہلیہ "فعال، جارحانہ اور تھرڈ لائن کیموتھراپی" سے گزر رہی ہیں اور انہیں علاج کے دوران اپنے شوہر کی دیکھ بھال اور مدد کی ضرورت ہے۔ ای ڈی نے تاہم اس بات کا ذکر کیا کہ ٹرائل کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس میں صدیقی کے ملوث ہونے پر غور نہیں کیا جب کہ انہیں عبوری راحت دی گئی۔
صدیقی کے بچے بیرون ملک مقیم
جمعرات کی سماعت کے دوران، ای ڈی کے لیے پیش ہونے والے وکیل زوہیب حسین نے ٹرائل کورٹ کے اس موقف کے خلاف دلیل دی کہ صدیقی کے بچے جو بیرون ملک مقیم ہیں، موجودہ ایران اسرائیل تنازعہ کی وجہ سے اپنی والدہ کی کیموتھراپی کے لیے ہندوستان نہیں آ سکتے۔ ٹرائل کورٹ نے صدیقی کی عبوری ضمانت کا حکم دینے کی بنیاد کے طور پر اسی بنیاد کا حوالہ دیا تھا۔ تاہم، حسین نے نشاندہی کی کہ صرف پچھلے ہفتے، 52,000 ہندوستانی شہری تجارتی پروازوں سے دبئی سے ہندوستان واپس آئے۔ نتیجتاً، انہوں نے دلیل دی کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ ایران اسرائیل تنازعہ کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے بچے ہندوستان کا سفر کرنے سے قاصر ہیں۔
صدیقی شکایت کنندہ یا گواہوں سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے
ای ڈی کی گزارشات سننے کے بعد، جسٹس سوربھ بنرجی کی سنگل جج بنچ نے صدیقی کو ہدایت دی کہ وہ وفاقی اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی کی عرضی پر اپنا جواب داخل کریں۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ صدیقی شکایت کنندہ یا گواہوں سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور عبوری ضمانت کی مدت پوری ہونے پر جیل حکام کے سامنے خودسپردگی کرے۔
معاملے کی اگلی سماعت 19 مارچ کو ہوگی
اس سے قبل، ٹرائل کورٹ میں سماعت کے دوران، دفاع نے کہا تھا کہ صدیقی 18 نومبر 2025 سے زیر حراست تھے اور انہیں جاری علاج کے دوران اپنی اہلیہ کی مدد کرنے کی ضرورت تھی، خاص طور پر جب وہ دہلی میں اکیلی رہ رہی تھی، اس کے لیے فوری طور پر خاندان کے کوئی فرد دستیاب نہیں تھے۔ مزید عرض کیا گیا کہ صدیقی کے تین بچے تعلیم اور کام کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں اور علاج کے دوران اپنی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے بھارت جانے سے قاصر ہیں۔
ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی درخواست
قبل ازیں دہلی ہائی کورٹ نے الفلاح یونیورسٹی کے بانی جاوید احمد صدیقی کو لال قلعہ دھماکے کے معاملے میں اپنی بیوی کی کیموتھراپی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے دو ہفتے کی عبوری ضمانت دینے کے ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی ای ڈی کی درخواست پر نوٹس جاری کیا۔ کیس کی اگلی سماعت 19 مارچ کو ہوگی۔
صدیقی کو اہلیہ کی کیموتھراپی کے لیے عبوری ضمانت
سماعت کے دوران ای ڈی کے وکیل زوہیب حسین نے ای ڈی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ کا یہ نتیجہ کہ بیرون ملک مقیم درخواست گزار کے بچے جنگی حالات کی وجہ سے صدیقی کی اہلیہ کی کیموتھراپی کے لیے ہندوستان نہیں آسکتے ہیں، صدیقی کو عبوری ضمانت دینے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی بنیاد ہے۔ زوہیب حسین نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے 52,000 ہندوستانی دبئی سے ہندوستان کی پروازوں سے واپس آئے۔ اس لیے یہ تجویز کرنا غلط ہے کہ جنگ کے دوران بچے ہندوستان واپس نہیں جا سکتے۔
دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتاری
7 مارچ کو، صدیقی کو اپنی بیوی کی کیموتھراپی کے لیے دو ہفتوں کے لیے عبوری ضمانت دی گئی۔ جاوید احمد صدیقی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 18 نومبر 2025 کو گرفتار کیا تھا۔ فرید آباد میں واقع الفلاح یونیورسٹی لال قلعہ دھماکے کے بعد سے تحقیقاتی ایجنسیوں کے ریڈار پر تھی۔ لال قلعہ دھماکہ کیس میں گرفتار تین ڈاکٹروں کا الفلاح یونیورسٹی سے تعلق پایا گیا جس کے بعد یونیورسٹی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ای ڈی نے جاوید کو دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کے خلاف چارج شیٹ کب ہوئی داخل
16 جنوری کو ای ڈی نے جاوید احمد صدیقی اور الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ ای ڈی نے دہلی پولیس کی کرائم برانچ کی طرف سے درج دو ایف آئی آر کے بعد اپنی جانچ شروع کی۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ الفلاح یونیورسٹی نے جھوٹی اطلاع دی کہ اس نے نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل (NAAC) سے ایکریڈیشن حاصل کیا ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ اس نے اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت الفلاح یونیورسٹی کے اثاثوں کو غیر رسمی طور پر ضبط کر لیا ہے۔
لال قلعہ کے قریب کب ہوا تھا دھماکہ
واضح رہے کہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ایک i20 کار میں دھماکہ ہوا تھا۔ یہ گاڑی عامر رشید علی کے نام پر تھی۔ دھماکے میں 15 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے۔ یو جی سی نے الفلاح یونیورسٹی کے خلاف شکایت درج کرائی جس کے بعد کرائم برانچ نے جاوید احمد صدیقی کو گرفتار کر لیا۔ یو جی سی کی شکایت کے بعد دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے جاوید احمد صدیقی کے خلاف دو ایف آئی آر درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔