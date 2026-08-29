لال قلعہ بلاسٹ معاملہ: 13 ملزمان کے خلاف دائر چارج شیٹ پر عدالت کا نوٹس
این آئی اے کے مطابق 10 نومبر 2025ء کو لال قلعے کے باہر ہوئے کار بم دھماکے کی منصوبہ بندی عمر النبی نے کی تھی۔
Published : August 29, 2026 at 2:58 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ نے لال قلعہ بلاسٹ معاملے میں این آئی اے کی جانب سے داخل کی گئی چارج شیٹ پر نوٹس (Cognizance) لے لیا ہے۔ اسپیشل جج پرشانت کمار نے معاملے کی اگلی سماعت 9 ستمبر کو کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے 13 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ پر نوٹس لینے کا حکم جاری کیا۔ پہلے یہ معاملہ پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں چل رہا تھا، لیکن بعد میں راؤز ایونیو میں این آئی اے کورٹ قائم ہونے کے بعد اب اس معاملے کی سماعت راؤز ایونیو کورٹ کر رہی ہے۔ اس سے قبل این آئی اے نے 6 جولائی کو لال قلعہ بلاسٹ میں ہلاک ہونے والے 11 افراد سے متعلق فورینسک رپورٹ داخل کی تھی۔ جبکہ 27 جون کو این آئی اے نے ضمنی چارج شیٹ (Supplementary Chargesheet) داخل کی تھی، جس میں تین نئے افراد کو ملزم بنایا گیا تھا۔
ضمنی چارج شیٹ داخل ہونے کے بعد اس معاملے میں کل ملزمان کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ضمنی چارج شیٹ میں این آئی اے نے ضمیر احمد آہنگر، طفیل احمد بھٹ اور مظفر احمد عرف فراز عرف ظفر کو ملزم بنایا ہے۔ یہ تینوں جموں کے رہنے والے ہیں۔ اس معاملے میں این آئی اے نے پہلی چارج شیٹ 14 مئی کو داخل کی تھی، جس میں دس لوگوں کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق اس دھماکے میں 11 افراد کی موت ہوئی تھی۔ تقریباً 7,500 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں این آئی اے نے بم دھماکہ کرنے والے عمر النبی (متوفی) کو بھی ملزم بنایا ہے۔