لال قلعہ دھماکہ کیس: عدالت نے دو ملزمان کو 15 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا
دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس میں گرفتار دو ملزمان کو 15 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے۔
Published : March 16, 2026 at 7:54 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس میں گرفتار دو ملزمین کو 15 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پتمبر دت نے طفیل احمد بھٹ اور ضمیر احمد آہنگر کے ریمانڈ کا حکم دیا۔ ان کی این آئی اے کی حراست آج ختم ہو رہی تھی، جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ 11 مارچ کو عدالت نے انہیں آج تک این آئی اے کی تحویل میں دے دیا تھا۔
25 فروری کو جموں و کشمیر پولیس دونوں ملزمان کو پروڈکشن وارنٹ پر دہلی لے آئی۔ تب سے وہ این آئی اے کی حراست میں تھے۔ این آئی اے کے مطابق ضمیر احمد کو عمر النبی، مفتی عرفان اور ڈاکٹر عادل احمد راٹھڑ نے رائفل، پستول اور زندہ گولہ بارود فراہم کیا تھا۔ دونوں ملزمان کا تعلق دہشت گرد گروپ انصار غزوات الہند سے ہے۔
این آئی اے کے مطابق 10 نومبر 2025 کو لال قلعہ کے باہر کار بم دھماکے کی منصوبہ بندی عمر ان نبی نے کی تھی۔ عمر النبی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ دھماکے میں 15 افراد ہلاک اور دو درجن کے قریب زخمی ہوئے۔ این آئی اے نے ملزم دانش کو سری نگر سے گرفتار کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے ڈرون میں تکنیکی ترمیم کی تھی اور کار بم کو پھٹنے سے پہلے راکٹ کو اسمبل کرنے کی کوشش کی تھی۔
این آئی اے کے مطابق دانش نے عمر ان نبی کے ساتھ مل کر پوری سازش کو انجام دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق، دانش جو کہ پولیٹیکل سائنس کے گریجویٹ ہیں، کو عمر نے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کیا تھا۔ اکتوبر 2024 میں، وہ کولگام کی ایک مسجد میں ڈاکٹر ماڈیول سے ملنے پر راضی ہوا، جہاں سے اسے ہریانہ کے فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی میں رہنے کے لیے لے جایا گیا۔ 10 نومبر 2025 کو لال قلعہ کے قریب ایک کار بم دھماکہ ہوا۔ یہ گاڑی عامر رشید علی کے نام پر تھی۔ دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے۔