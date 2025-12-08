لال قلعہ دھماکہ کیس: عدالت نے چار ملزمین کی این آئی اے حراست میں مزید چار دن کی توسیع کر دی
ملزمان میں ڈاکٹر مزمل، ڈاکٹر عدیل، ڈاکٹر شاہینہ، اور مفتی عرفان احمد شامل ہیں۔
Published : December 8, 2025 at 4:55 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے لال قلعہ کے قریب دھماکہ کے سلسلے میں پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے پیر (8 دسمبر) کو گرفتار کیے گئے چار ملزمان کی این آئی اے کی تحویل میں مزید چار دن کی توسیع کر دی۔ ان ملزمان میں ڈاکٹر مزمل، ڈاکٹر شاہین سعید، مفتی عرفان احمد، اور عادل احمد شامل ہیں۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انجو بجاج چندنا کی عدالت نے یہ حکم جاری کیا۔ اس کے بعد این آئی اے کی ٹیم ان سب کو عدالت سے لے گئی۔ اس سے قبل 27 نومبر کو عدالت نے کیس کے ایک ملزم اور خودکش بمبار ڈاکٹر عمر نبی کے ساتھی جسیر بلال وانی عرف دانش کی این آئی اے تحویل میں سات دنوں کی توسیع کی تھی۔
این آئی اے کے مطابق دانش نے ڈرون میں تکنیکی تبدیلیاں کیں اور کار بم دھماکے سے پہلے راکٹ کو تیار کرنے کی کوشش کی۔ دانش نے عمر النبی کے ساتھ مل کر پوری سازش کو عملی جامہ پہنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
سات ملزم گرفتار: دانش کو پہلے جموں و کشمیر پولیس نے حراست میں لیا تھا اور پوچھ گچھ کے دوران دانش نے انکشاف کیا کہ ماڈیول کے دیگر ارکان اسے کالعدم جیش محمد کے لیے اوور گراؤنڈ ورکر (او جیڈبلیو) بننا چاہتے تھے جبکہ عمر کئی مہینوں سے اسے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کر رہا تھا۔ این آئی اے کے مطابق، عمر کی کوشش کو اس سال اپریل میں ناکام بنا دیا گیا تھا جب دانش نے اپنی خراب مالی حالت اور اسلام کے عقیدہ کو خودکشی کے غلط ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کر دیا تھا۔ این آئی اے نے اس معاملے میں اب تک سات ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ واضح رہے کہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب کار بم دھماکہ ہوا تھا۔ گاڑی عامر راشد علی کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ دھماکے میں تیرہ افراد مارے گئے۔
10 نومبر کو بارود سے بھری ایک آئی ٹیونٹی کار جسے ڈاکٹر عمر النبی چلایا رہا تھا اس میں لال قلعہ کے قریب دھماکہ ہوا، جس میں تقریباً 15 افراد ہلاک اور متعدد افراد شدید زخمی ہوئے۔