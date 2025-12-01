لال قلعہ دھماکہ کیس: الفلاح یونیورسٹی کے بانی جاوید احمد صدیقی کو 14 روزہ عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا
وائٹ کالر دہشت گردی ماڈیول سے متعلق تحقیقاتی ایجنسیوں کی جانچ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے۔
Published : December 1, 2025 at 3:11 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ساکیت عدالت نے الفلاح یونیورسٹی کے بانی جاوید احمد صدیقی کو لال قلعہ دھماکہ معاملے میں 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شیتل چودھری پردھان نے صدیقی کو 15 دسمبر تک عدالتی تحویل میں رکھنے کا حکم دیا۔
صدیقی کی ای ڈی کی حراست آج ختم ہو رہی تھی، جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے 19 نومبر کو صدیقی کو ای ڈی کی حراست میں دیا تھا۔ جاوید احمد صدیقی کو ای ڈی نے 18 نومبر کی صبح تقریباً ایک بجے پیش کیا تھا۔ فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی لال قلعہ دھماکے کے بعد سے تحقیقاتی ایجنسیوں کے ریڈار پر ہے۔ لال قلعہ دھماکہ کیس میں گرفتار تین ڈاکٹروں کا الفلاح یونیورسٹی سے تعلق پایا گیا جس کے بعد یونیورسٹی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ ای ڈی نے جاوید کو دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
این آئی اے نے اس معاملے میں اب تک سات ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ 18 نومبر کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس کے ملزم اور خودکش بمبار ڈاکٹر عمر نبی کے ساتھی جسیر بلال وانی عرف دانش کو دس دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ این آئی اے نے دانش کو سری نگر سے گرفتار کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے ڈرون میں تکنیکی تبدیلیاں کیں اور کار بم دھماکے سے قبل راکٹ کو تیار کرنے کی کوشش کی۔
این آئی اے کا دعویٰ ہے کہ دانش نے عمر نبی کے ساتھ مل کر پوری سازش کو انجام دینے میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق، دانش، پولیٹیکل سائنس میں گریجویٹ ہے، عمر نے اسے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کیا۔ انہوں نے اکتوبر 2024 میں کولگام کی ایک مسجد میں ڈاکٹر ماڈیول سے ملنے پر اتفاق کیا، جہاں سے انہیں ہریانہ کے فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی میں قیام کے لیے لے جایا گیا۔
دانش کو پہلے جموں و کشمیر پولیس نے حراست میں لیا تھا اور پوچھ گچھ کے دوران انکشاف کیا کہ ماڈیول کے دیگر ارکان اسے کالعدم جیش محمد کے لیے اوور گراؤنڈ ورکر (او جی ڈبلیو) کے طور پر بھرتی کرنا چاہتے تھے، جبکہ عمر کئی مہینوں سے اسے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کر رہا تھا۔ این آئی اے کے مطابق، عمر کی کوشش اس سال اپریل میں ناکام ہو گئی جب دانش نے اپنی خراب مالی حالت اور خودکشی سے متعلق اسلام کے نظریہ کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کر دیا۔
اس سے پہلے ملزم عامر رشید علی کو این آئی اے نے 16 نومبر کو گرفتار کیا تھا۔عامر کی گرفتاری لال قلعہ دھماکہ کیس میں این آئی اے کی پہلی گرفتاری تھی۔ عامر رشید علی پر مرکزی ملزم عمر کی گاڑی کے حصول میں مدد کرنے کا الزام ہے۔ غور طلب ہے کہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ایک i20 کار میں دھماکہ ہوا تھا۔ گاڑی عامر رشید علی کے نام پر تھی۔ دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے تھے۔
