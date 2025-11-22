لال قلعہ دھماکہ کیس: جسیر بلال وانی عرف دانش کو بڑی راحت، این آئی اے کی حراست میں اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت
قومی تحقیقاتی ایجنسی نے دانش کو لال قلعہ دھماکہ کیس میں 17 نومبر کو سری نگر سے گرفتار کیا تھا۔
Published : November 22, 2025 at 6:29 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس کے ملزم اور خودکش حملہ آور ڈاکٹر عمر نبی کے ساتھی جسیر بلال وانی عرف دانش کو این آئی اے کی حراست کے دوران اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پرشانت شرما نے یہ حکم جاری کیا۔
عدالت نے دانش کو حراست کے دوران ایک دن کے علاوہ ہر روز اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت دی۔ اس سے پہلے دہلی ہائی کورٹ نے دانش کی عرضی کو خارج کر دیا تھا اور ٹرائل کورٹ کو سننے اور فیصلہ کرنے کو کہا تھا۔ این آئی اے نے دانش کو 17 نومبر کو گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے ان کو 18 نومبر کو دس دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ این آئی اے نے دانش کو سری نگر سے گرفتار کیا تھا۔
دانش کو 17 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے ڈرون میں تکنیکی تبدیلیاں کیں اور کار بم دھماکے سے قبل ایک راکٹ کو اسمبل کرنے کی کوشش کی۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے عمر نبی کے ساتھ مل کر پوری سازش کو انجام دینے میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق پولیٹیکل سائنس میں گریجویٹ دانش کو عمر نے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کیا تھا۔ وہ اکتوبر 2024 میں کولگام کی ایک مسجد میں ڈاکٹر ماڈیول سے ملنے پر راضی ہوا، جہاں سے اسے ہریانہ کے فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی میں رہنے کے لیے لے جایا گیا۔
دانش کو وکیل سے ملنے کی اجازت: دانش کو قبل ازیں جموں و کشمیر پولیس نے حراست میں لیا تھا اور پوچھ گچھ کے دوران دانش نے انکشاف کیا تھا کہ ماڈیول کے دیگر ارکان اسے کالعدم جیش محمد کا اوور گراؤنڈ ورکر (او جی ڈبلیو) بنانا چاہتے تھے، جبکہ عمر کئی مہینوں سے اسے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کر رہا تھا۔
این آئی اے کے مطابق، عمر کی کوشش اس سال اپریل میں ناکام ہوگئی جب دانش نے اپنی خراب مالی صورتحال اور اسلام میں خودکشی کی ممانعت کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کردیا۔ واضح رہے کہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ایک آئی 20 کار میں دھماکہ ہوا تھا۔
چار ملزمین این آئی اے کی حراست میں
اس سے قبل جمعرات کو دہلی کی ایک عدالت نے لال قلعہ دھماکہ کیس کے چار ملزمین کو 10 دن کی این آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ انہیں 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب کار بم دھماکے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا، جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دھماکے کے بعد جموں و کشمیر پولیس نے مزمل گنائی، عدیل راتھر اور شاہینہ سعید کے ساتھ ساتھ عالم دین عرفان احمد وگے کو گرفتار کیا تھا۔