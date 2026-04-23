مغربی بنگال انتخابات کے پہلے مرحلے میں 91.46 اور تمل ناڈو میں 84.35 فیصد ریکارڈ ووٹنگ
مغربی بنگال میں پہلے مرحلہ کے تحت 16 اضلاع کی 152 اسمبلی نشستوں پر آج ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا۔
Published : April 23, 2026 at 8:21 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 8:29 PM IST
نئی دہلی : الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں مغربی بنگال میں شام 6 بجے تک 91.46 فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جو غیر معمولی طور پر ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہے۔ اسی دوران تمل ناڈو میں تمام 234 اسمبلی حلقوں پر ہونے والی ووٹنگ میں 84.35 فیصد ووٹنگ ریکارڈ ہوا، جو ریاست کی تاریخ کی بلند ترین ٹرن آوٹ قرار دیا جارہا ہے۔
مغربی بنگال میں پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور 16 اضلاع کی 152 اسمبلی نشستوں پر ووٹنگ ہوئی، جو ریاست کی کل 294 نشستوں کا نصف سے زائد حصہ بنتی ہیں۔ یہ مرحلہ دو مرحلوں پر مشتمل انتخابی عمل کا پہلا حصہ ہے، جبکہ باقی 142 نشستوں پر ووٹنگ 29 اپریل کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو کی جائے گی۔
VIDEO | West Bengal Polls: BJP leader Dilip Ghosh says, “Voting in the first phase has exceeded expectations, with turnout crossing 90 per cent. People have come out to vote as fear has diminished. The Election Commission made good arrangements, which encouraged voters. This will… pic.twitter.com/3waQvHdbm2— Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2026
انتخابات کے اس مرحلے میں 3 کروڑ 60 لاکھ سے زائد ووٹرز، جن میں تقریباً 1 کروڑ 75 لاکھ خواتین شامل ہیں، حقِ رائے دہی استعمال کرنے کے اہل تھے۔ الیکشن کمیشن نے سکیورٹی کے سخت انتظامات کرتے ہوئے مرکزی فورسز کی 2,450 کمپنیاں تعینات کیں، جبکہ 8 ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا۔
سیاسی طور پر یہ مرحلہ انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے اندازہ ہوگا کہ آیا بی جے پی شمالی بنگال میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھ پاتی ہے یا ترنمول کانگریس کھوئی ہوئی زمین واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ 2021 کے اسمبلی انتخابات میں ان 152 نشستوں میں سے بی جے پی نے 59 جبکہ ٹی ایم سی نے 93 نشستیں جیتی تھیں۔
انتخابی مہم کے دوران کرپشن اور روزگار جیسے مسائل پس منظر میں چلے گئے، جبکہ شناخت، شہریت اور ووٹر لسٹ سے ناموں کے اخراج جیسے معاملات مرکزی حیثیت اختیار کر گئے۔ خاص طور پر “اسپیشل انٹینسیو ریویژن” (ایس آئی آر) کے تحت 91 لاکھ سے زائد نام ووٹر لسٹ سے حذف کیے جانے نے سیاسی ماحول کو مزید گرم کر دیا۔
#WATCH | Kolkata | TMC leader Kunal Ghosh says, " today, the first phase of voting is taking place in west bengal. 90% voting has already been recorded by 5 pm, and it is expected that this figure will increase further. in this first phase of the elections, people have dealt a… pic.twitter.com/1ZgYPagYON— ANI (@ANI) April 23, 2026
ضلع وار ووٹنگ کی شرح بھی خاص رہی، جن میں کوچ بہار (93.94٪)، دکشن دیناجپور (94.46٪)، بیر بھوم (93.19٪)، مرشد آباد (92.66٪) اور جلپائی گوڑی (92.72٪) نمایاں رہے۔
دوسری جانب، تمل ناڈو میں بھی زبردست عوامی جوش دیکھنے میں آیا جہاں 5 کروڑ 73 لاکھ سے زائد ووٹرز نے 4,023 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ووٹ ڈالے۔ ریاست بھر میں 75,064 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے تھے۔
یہاں اصل مقابلہ ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے درمیان ہے، جبکہ اداکار سے سیاستدان بننے والے وجے کی پارٹی ٹی وی کے بھی پہلی بار انتخابی میدان میں ہے۔