بارش اور چھٹپٹ تشدد کے درمیان آسام انتخابات میں 85.64 فیصد ووٹ ڈالنے کا ریکارڈ
By PTI
Published : April 9, 2026 at 10:11 PM IST
گوہاٹی: آسام اسمبلی انتخابات میں جمعرات کو ریکارڈ 85.64 فیصد نے اپنا ووٹ ڈالا۔ حکمراں بی جے پی نے دعویٰ کیا کہ زیادہ ووٹروں کا ٹرن آؤٹ تاریخی تھا جبکہ اپوزیشن کانگریس نے کہا کہ یہ تبدیلی کے لیے ووٹ کا اشارہ ہے۔ ایک ہی مرحلے میں 126 سیٹوں کے لیے پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے ختم ہوئی۔
85.64 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ، جس میں مزید اضافہ متوقع ہے، 2016 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ 2016 میں، 84.72 فیصد ووٹروں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جس سے بی جے پی اقتدار میں آئی، جبکہ 2021 کے انتخابات، جو کووڈ 19 وبائی امراض کے درمیان منعقد ہوئے، میں 82.04 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھا گیا۔
بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس دونوں نے دعویٰ کیا کہ زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ان کے فائدے کے لیے تھا اور اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔
بی جے پی زیرقیادت این ڈی اے مسلسل تیسری میعاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جب کہ کانگریس ایک دہائی قبل کھوئی ہوئی ریاست کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ان انتخابات میں کل 722 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جن کا سیدھا مقابلہ بنیادی طور پر بی جے پی کی زیرقیادت حکمران اتحاد اور کانگریس کی قیادت والی اپوزیشن اتحاد کے درمیان ہے۔ ڈالگاؤں میں سب سے زیادہ 95.83 فیصد ووٹ ڈالے گئے، جب کہ نیو گوہاٹی میں سب سے کم 72.10 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔
عہدیداروں نے بتایا کہ 35 اضلاع کے 31,490 پولنگ اسٹیشنوں پر شدید بارش کے درمیان ووٹنگ شروع ہوئی – حالانکہ دن کے بعد آسمان صاف ہوگیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے کچھ حصوں سے انتخابات سے متعلق تشدد کے چھٹپٹ واقعات کی اطلاع ملی ہے جس میں 30 افراد زخمی اور سات کو گرفتار کیا گیا ہے۔
سی ایم ہمنتا بسوا سرما نے جمعرات کو ووٹروں کی بڑی تعداد کو عام نہیں بلکہ تاریخی قرار دیا۔ سرما نے کہا کہ اس الیکشن کے نتائج پہلے ہی نظر آ رہے ہیں - ہمارے لوگوں کے چہروں پر امید، فخر اور خوشی ۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہم نے جو کرنا تھا وہ صرف الیکشن لڑنا نہیں تھا، بلکہ اسے ایک تحریک میں تبدیل کرنا تھا۔ایک ایسی تحریک جو ہماری تہذیبی اقدار، ہماری ثقافت اور ہماری زمین کی حفاظت کرتی ہے۔
وزیراعلیٰ نے زور دیا آج، پہلی بار، ہمارے لوگ بے مثال تعداد میں باہر آئے ہیں۔کندھے سے کندھا ملا کر ووٹ ڈال رہے ہیں، اور ٹرن آؤٹ میں ہمارے مخالفین کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سے پولنگ بوتھوں پر، شرکت 95 فیصد سے زیادہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تاریخی ہے،"۔
ایک بیان میں، آسام پردیش کانگریس کے صدر گورو گوگوئی نے ریاست میں تبدیلی کے لیے ووٹ دینے کے لیے بے مثال تعداد میں آنے کے لیے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ گوگوئی نے کہا کہ آسام کے لوگوں نے "نئے اور عظیم تر آسام" (نئے اور عظیم تر آسام) اور نئی قیادت کی امید کے ساتھ ووٹ دیا۔
انہوں نے کہا اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ای وی ایم کی حفاظت کو یقینی بنائے اور 4 مئی کو ووٹوں کی درست گنتی کو یقینی بنائے۔
حکام نے بتایا کہ 19 حلقوں میں، جن میں سے زیادہ تر اقلیتی اکثریتی علاقوں میں ہیں، ووٹر ٹرن آؤٹ پہلے ہی 90 فیصد سے تجاوز کر چکا ہے۔ جب کہ 92 حلقوں میں یہ 80-89 فیصد کی رینج میں ہے اور باقی 70-79 فیصد کے زمرے میں آتے ہیں۔
پاتھرکنڈی اسمبلی حلقہ سے تشدد کے واقعات کی اطلاع اس وقت ملی جب کانگریس امیدوار کارتک سینا سنہا مبینہ طور پر رنگامٹی پولنگ بوتھ میں داخل ہوئے اور پریزائیڈنگ افسر سے بحث کرنے لگے۔ پولیس نے کہا کہ اس سے کانگریس اور بی جے پی کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔
جھڑپوں میں 25 کے قریب افراد زخمی ہوئے جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے۔ ایک اور واقعہ میں، ڈبرو گڑھ ضلع کے کھوانگ اسمبلی حلقہ میں بی جے پی کے حامیوں کے ساتھ جھڑپ میں آسام جاتیہ پریشد (اے جے پی) کے تین رہنما زخمی ہوگئے۔
اس کے علاوہ صبح ووٹنگ شروع ہونے کے بعد کئی اضلاع میں پولنگ بوتھس پر معمولی جھڑپوں کی اطلاع ملی جس کے نتیجے میں معمولی زخمی ہوئے۔
حکام نے کہا کہ زیادہ تر جھڑپیں بھاری ہجوم کی وجہ سے ہوئی جو قطاریں توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ پولنگ بوتھس پر حکمران اور اپوزیشن جماعتوں کے حامیوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تاہم جائے وقوعہ پر موجود پولیس نے صورتحال کو قابو میں کیا۔
بڑے امیدواروں میں سرما، گوگوئی، اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ بدرالدین اجمل، اور راجور دل لیڈر اکھل گوگوئی شامل ہیں۔
کانگریس نے سب سے زیادہ 99 امیدوار کھڑے کیے ہیں، اس کے بعد بی جے پی نے 90۔ اے آئی یو ڈی ایف کے پاس 30 امیدوار ہیں، جب کہ این ڈی اے کے حلقے آسوم گنا پریشد (اے جی پی) اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ (بی پی ایف) بالترتیب 26 اور 11 سیٹوں پر مقابلہ کر رہے ہیں۔
اپوزیشن کیمپ میں رائجور دل 13 سیٹوں پر، آسوم جاتیہ پریشد (اے جے پی) 10 سیٹوں، سی پی آئی (ایم) تین سیٹوں پر اور اے پی ایچ ایل سی دو سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے۔
چیف الیکٹورل آفیسر انوراگ گوئل نے ان کی فعال شرکت اور تعاون کے لیے سبھی کا شکریہ ادا کیا، "جس نے انتخابات کے کامیاب انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔" انہوں نے کہا کہ شام 5 بجے کے بعد بھی پولنگ سٹیشنوں پر زیادہ ٹرن آﺅٹ رہا۔ عوام کے شعور اور ووٹنگ کے لیے جوش و خروش کو ظاہر کرتا ہے۔