جوہر یونیورسٹی میں انہدام کے فیصلے پر نظر ثانی کریں، سٹیزن ایسوسی ایشن کی یوگی آدتیہ ناتھ سے اپیل
اپنے خط میں سٹیزن فار فریٹرنٹی بھارت نےجوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو مسمار کرنے کی مجوزہ رپورٹوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
Published : July 18, 2026 at 10:09 PM IST
نئی دہلی: ایک سول سوسائٹی تنظیم نے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھا ہے، جس میں ان سے رام پور میں محمد علی جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو منہدم کرنے کے حکم پر دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی ہے۔ اپنے خط میں، سٹیزن فار فریٹرنٹی بھارت (سی ایف ایف بھارت) نے محمد علی جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو مسمار کرنے کی مجوزہ رپورٹوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی کا مکمل احترام کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ تمام اداروں کو قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنی چاہیے لیکن ہم عاجزی سے اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کو متاثر کرنے والا کوئی بھی اقدام قدرتی انصاف، تناسب اور وسیع تر عوامی مفاد کے اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے۔
اس خط پر دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ، سابق سفارت کار اشوک شرما، صنعت کار سید مصطفی شیروانی، سینئر کاروباری رہنما نوید خان اور صحافی جاوید ایم انصاری سمیت دیگر کے دستخط ہیں۔
خط میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی صرف عمارتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ سیکھنے کا ایک مرکز ہے جو ہزاروں طلباء کو تعلیم فراہم کرتا ہے اور ملک کی فکری اور سماجی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو طلباء کی تعلیم اور مستقبل میں رکاوٹ بن سکتا ہے اس پر احتیاط سے غور کیا جانا چاہیے۔
خط میں کہا گیا ہے اگر کوئی قانونی یا ریگولیٹری کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو، ہم احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ کوئی بھی ناقابل واپسی کارروائی کرنے سے پہلے تمام دستیاب قانونی علاج، تدارک کے راستے اور عدالتی عمل کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اس سے قانون کی حکمرانی اور انصاف اور انصاف کی آئینی اقدار دونوں کو برقرار رکھا جائے گا۔
اس میں کہا گیا ہے سی ایف ایف انڈیا، بھائی چارے، مکالمے اور قومی ہم آہنگی کے لیے پرعزم ایک تنظیم کے طور پر، آپ کی حکومت سے مخلصانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ ایک حساس اور متوازن انداز اپنائے جو قانون کی پابندی کو یقینی بناتے ہوئے طلبہ کے مفادات کا تحفظ کرے۔
رام پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی (آر ڈی اے) نے جیل میں بند سماج وادی پارٹی لیڈر اعظم خان کی ملکیت محمد علی جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کو منہدم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتھارٹی کا دعویٰ ہے کہ یہ عمارتیں بلڈنگ پلان کی منظوری کے بغیر تعمیر کی گئیں۔ یونیورسٹی کا استدلال ہے کہ جب یہ عمارتیں تعمیر کی گئیں تو یہ علاقہ آر ڈی اے کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا۔ اتھارٹی نے اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تعمیر کے وقت مجاز اتھارٹی سے منظوری لینا لازمی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: رکن پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی جوہر یونیورسٹی پہنچے، گیٹ نہیں کھلا، وجہ بتا دی