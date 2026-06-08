پارٹی میں پھوٹ کی خبر کے درمیان ٹی ایم سی کے باغی اراکین پارلیمنٹ نے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو اور بنگال کے وزیر اعلیٰ سے کی ملاقات
یہ پیشرفت انڈیا بلاک پارٹیوں کی میٹنگ کے دوران ہوئی، جس میں ٹی ایم سی کی سربراہ ممتا بنرجی نے شرکت کی۔
Published : June 8, 2026 at 8:14 PM IST
کولکاتہ: ترنمول کانگریس کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی کے کئی باغی ممبران پارلیمنٹ نے پیر کو نئی دہلی میں مرکزی وزیر ماحولیات بھوپیندر یادو کی رہائش گاہ پر مغربی بنگال کے رہنماؤں سویندو ادھیکاری اور بھوپیندر یادو سے ملاقات کی۔
سکھیندو شیکھر رائے، جنہوں نے پہلے دن میں راجیہ سبھا اور ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) سے استعفیٰ دے دیا تھا، پرسون بنرجی، جگدیش بسونیا، کالی پدا سورین، اروپ چکرورتی، ابو طاہر، اسیت مل، ڈاکٹر شرمیلا سرکار اور خلیل الرحمن حاضرین میں شامل تھے۔
میٹنگ کے مقصد کے بارے میں ٹی ایم سی یا بی جے پی کی طرف سے فوری طور پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ یہ بھی واضح نہیں رہا کہ آیا موجود افراد کسی سرکاری حیثیت میں ملاقات کر رہے تھے۔
یہ پیشرفت انڈیا بلاک پارٹیوں کی میٹنگ کے دوران ہوئی، جس میں ٹی ایم سی کی سربراہ ممتا بنرجی اور پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی کے ساتھ دہلی کے کانسٹی ٹیوشن کلب میں اپوزیشن کے کئی رہنماؤں نے شرکت کی۔
ایک تجربہ کار ایم پی رے کے استعفیٰ نے پارٹی کے اندر بڑھتے ہوئے اختلافات کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور پارٹی تنظیم دونوں میں بدعنوانی عروج پر ہے، جبکہ سابقہ ٹی ایم سی حکومت کے خلاف عوامی غصہ خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔
رے نے پارٹی کی طرف سے آر جی کار ہسپتال عصمت دری-قتل کیس سے نمٹنے پر بھی اپنی تنقید کی تجدید کی، ایک ایسا مسئلہ جس پر وہ عوامی طور پر قیادت سے اختلاف کرتے تھے۔
یہ پیش رفت ٹی ایم سی قانون ساز پارٹی میں ایک بغاوت کے بعد ہوئی ہے، جہاں 58 ایم ایل اے نے مبینہ طور پر پارٹی کے سرکاری نامزد کردہ شووندیب چٹوپادھیائے کی بجائے اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے ریتابرت بنرجی کی حمایت کی۔