باغی ترنمول کانگریس ممبران پارلیمنٹ نے نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی میں انضمام کا اعلان کر دیا
ترنمول کانگریس کے باغی ممبران پارلیمنٹ نے نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی میں انضمام کا اعلان کیا ہے۔
Published : June 15, 2026 at 7:44 AM IST
نئی دہلی: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے اندر جاری بغاوت اتوار کو اس وقت عروج پر پہنچ گئی جب پارٹی کے ناراض ممبران پارلیمنٹ نے نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی میں انضمام کا اعلان کیا۔
ان ارکان پارلیمنٹ نے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی اور ایوان میں علیحدہ بیٹھنے کے انتظامات کا مطالبہ کیا۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے باغی ایم پی کاکولی گھوش دستیدار نے دعویٰ کیا کہ ٹی ایم سی کے لوک سبھا کے دو تہائی ممبران نے اسپیکر کو ایک خط پیش کیا ہے جس میں ایک علیحدہ گروپ کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
Delhi: TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar says, " we, the twenty mps elected from the aitc, met the speaker and submitted a letter requesting to sit separately... we will work for the nation and collaborate with the nda under the leadership of the prime minister." pic.twitter.com/006epqMOah— IANS (@ians_india) June 14, 2026
انہوں نے کہا، "ٹی ایم سی کے دو تہائی ممبران پارلیمنٹ نے لوک سبھا اسپیکر کو ایک خط پیش کیا ہے جس میں نشستوں کے الگ انتظامات کی درخواست کی گئی ہے۔ ہم نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی میں ضم ہو جائیں گے اور نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کی حمایت کریں گے۔"
#WATCH | Delhi: TMC rebel MP Sudip Bandyopadhyay says, " we have joined the nationalist citizens' party. this is a political party. it is a recognised regional party. we have merged with it... it will be decided in the court which one the real tmc is." pic.twitter.com/BEbG5atOUx— ANI (@ANI) June 14, 2026
سینئر ٹی ایم سی لیڈر اور لوک سبھا ممبر سدیپ بندیوپادھیائے نے کہا کہ اختلافی دھڑا پہلے ہی نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی میں ضم ہو چکا ہے، جسے انہوں نے ایک علاقائی پارٹی کے طور پر بیان کیا۔ 'نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی' تریپورہ کی ایک غیر معروف رجسٹرڈ، لیکن غیر تسلیم شدہ پارٹی ہے۔
#WATCH | Delhi: TMC rebel MP Sudip Bandyopadhyay says, " we will merge with the nationalist citizens party... it is a regional party. this is the system. when you leave with 2="" 3rd of the party, you cannot demand the name of that party on the first day itself... in july, we will… pic.twitter.com/dLGtFJZvB0— ANI (@ANI) June 14, 2026
ممتا بنرجی کی قیادت والے دھڑے کے دعووں کے بارے میں پوچھے جانے پر، بندیوپادھیائے نے کہا کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ "اصلی ٹی ایم سی" کون سی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پارٹی کے انتخابی نشان 'دو پھول' (جوڑا پھول) پر دعویٰ کریں گے۔ بندیوپادھیائے نے کہا، "عدالت بعد میں فیصلہ کرے گی کہ اصل ٹی ایم سی کون ہے۔ ہم نے لوک سبھا اسپیکر سے ملاقات کی ہے اور اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں۔"
To the so-called “rebels of TMC”: don’t ever forget the public is watching you . pic.twitter.com/81KQeYepZu— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) June 14, 2026
یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ٹی ایم سی قائدین کیرتی آزاد اور ساگریکا گھوش نے بھی اتوار کو اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی۔ انہوں نے لوک سبھا اسپیکر کو ایک خط پیش کیا، جو ابھیشیک بنرجی کے ذریعہ لکھا گیا تھا، جو ٹی ایم سی کی لوک سبھا پارلیمانی پارٹی کے رہنما ہیں، ان پر زور دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی مبینہ طور پر الگ ہونے والے دھڑے کو تسلیم نہ کریں۔ خط میں دلیل دی گئی ہے کہ آئین کسی موجودہ سیاسی جماعت کے اندر الگ گروپ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔
10 جون کا خط، پہلے بھی ای میل کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دل بدل مخالف قانون اس طرح کی تقسیم کی اجازت نہیں دیتا۔
یہ بھی پڑھیں: