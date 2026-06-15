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باغی ترنمول کانگریس ممبران پارلیمنٹ نے نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی میں انضمام کا اعلان کر دیا

ترنمول کانگریس کے باغی ممبران پارلیمنٹ نے نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی میں انضمام کا اعلان کیا ہے۔

باغی ترنمول کانگریس ممبران پارلیمنٹ نے نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی میں انضمام کا اعلان کر دیا
باغی ترنمول کانگریس ممبران پارلیمنٹ نے نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی میں انضمام کا اعلان کر دیا (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 15, 2026 at 7:44 AM IST

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نئی دہلی: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے اندر جاری بغاوت اتوار کو اس وقت عروج پر پہنچ گئی جب پارٹی کے ناراض ممبران پارلیمنٹ نے نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی میں انضمام کا اعلان کیا۔

ان ارکان پارلیمنٹ نے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی اور ایوان میں علیحدہ بیٹھنے کے انتظامات کا مطالبہ کیا۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے باغی ایم پی کاکولی گھوش دستیدار نے دعویٰ کیا کہ ٹی ایم سی کے لوک سبھا کے دو تہائی ممبران نے اسپیکر کو ایک خط پیش کیا ہے جس میں ایک علیحدہ گروپ کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا، "ٹی ایم سی کے دو تہائی ممبران پارلیمنٹ نے لوک سبھا اسپیکر کو ایک خط پیش کیا ہے جس میں نشستوں کے الگ انتظامات کی درخواست کی گئی ہے۔ ہم نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی میں ضم ہو جائیں گے اور نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کی حمایت کریں گے۔"

سینئر ٹی ایم سی لیڈر اور لوک سبھا ممبر سدیپ بندیوپادھیائے نے کہا کہ اختلافی دھڑا پہلے ہی نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی میں ضم ہو چکا ہے، جسے انہوں نے ایک علاقائی پارٹی کے طور پر بیان کیا۔ 'نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی' تریپورہ کی ایک غیر معروف رجسٹرڈ، لیکن غیر تسلیم شدہ پارٹی ہے۔

ممتا بنرجی کی قیادت والے دھڑے کے دعووں کے بارے میں پوچھے جانے پر، بندیوپادھیائے نے کہا کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ "اصلی ٹی ایم سی" کون سی ہے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پارٹی کے انتخابی نشان 'دو پھول' (جوڑا پھول) پر دعویٰ کریں گے۔ بندیوپادھیائے نے کہا، "عدالت بعد میں فیصلہ کرے گی کہ اصل ٹی ایم سی کون ہے۔ ہم نے لوک سبھا اسپیکر سے ملاقات کی ہے اور اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں۔"

یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ٹی ایم سی قائدین کیرتی آزاد اور ساگریکا گھوش نے بھی اتوار کو اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی۔ انہوں نے لوک سبھا اسپیکر کو ایک خط پیش کیا، جو ابھیشیک بنرجی کے ذریعہ لکھا گیا تھا، جو ٹی ایم سی کی لوک سبھا پارلیمانی پارٹی کے رہنما ہیں، ان پر زور دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی مبینہ طور پر الگ ہونے والے دھڑے کو تسلیم نہ کریں۔ خط میں دلیل دی گئی ہے کہ آئین کسی موجودہ سیاسی جماعت کے اندر الگ گروپ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔

10 جون کا خط، پہلے بھی ای میل کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دل بدل مخالف قانون اس طرح کی تقسیم کی اجازت نہیں دیتا۔

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TAGGED:

NATIONALIST CITIZENS PARTY
TRINAMOOL CONGRESS MPS
TMC MERGER NCPI
ترنمول کانگریس کا انضمام
TMC REBEL MPS

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