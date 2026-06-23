ٹی ایم سی کے باغی دھڑے نے ممتا بنرجی اور ابھیشیک کو پارٹی سے نکالا، اروپ رائے کو نیا چیئرمین مقرر کیا
ٹی ایم سی کے باغی دھڑے نے ایک میٹنگ میں ممتا بنرجی کی جگہ اروپ رائے کو چیئرمین مقرر کیا ہے۔ سرجیت دتہ کی رپورٹ
Published : June 23, 2026 at 8:31 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کی سیاست نے ایک غیر معمولی موڑ لے لیا ہے۔ ابھیشیک بنرجی جو کبھی پارٹی کی صدر ممتا بنرجی کے بعد دوسرے نمبر پر ترنمول کانگریس میں سب سے سینئر عہدیدار سمجھے جاتے تھے – کو اب پارٹی کے باغی دھڑے نے سیدھے معطل کر دیا ہے۔
پیر کو کولکاتا کے نیو ٹاؤن کے ایک لگژری ہوٹل میں منعقدہ میٹنگ میں ریتابرت بنرجی اور سندیپن ساہا نے ممتا بنرجی کو مکمل طور پر کنارے کر دیا اور پارٹی کی کمان اپنے پاتھ میں لے لی۔ میٹنگ میں ترنمول کانگریس سے الگ ہوئے باغی ارکان اسمبلی اور سابق عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ ان واقعات نے واضح کر دیا کہ ترنمول تنظیم مکمل طور پر بکھر چکی ہے۔
کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے ترنمول کے 50 سے زیادہ سے زیادہ سابق کونسلروں کے علاوہ مرشد آباد اور برہم پور کے کئی سابق عوامی نمائندوں نے میٹنگ میں شرکت کی اور باغی دھڑے میں شمولیت اختیار کی۔ عاصم باسو، جوئی بسواس، اور تارک سنگھ جیسے جانے پہچانے چہروں کے ساتھ، فرہاد حکیم، جاوید خان، اروپ رائے، اور سابق وزیر ٹرانسپورٹ سنیہاشیش چکرورتی جیسے اہم رہنما بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔
سب سے خاص بات یہ ہے کہ جہاں پارٹی کا انتخابی نشان میٹنگ ہال میں نمایاں طور پر آویزاں تھا، وہاں ممتا بنرجی کی تصویر یا ان کے نام کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اسی میٹنگ میں ابھیشیک بنرجی کو معطل کرنے کے حتمی فیصلے کو منظوری دی گئی۔ میٹنگ میں موجود باغی دھڑے کے ایک لیڈر نے کہا، "تنظیم کے اندر دیرینہ رنجشوں کی وجہ سے اتفاق رائے سے ابھیشیک بنرجی کو پارٹی سے معطل کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔"
اروپ رائے نے ممتا کی جگہ لی
اس سیاسی اتھل پتھل کے درمیان، اولوبیریا پورب کے ایم ایل اے ریتابرت بنرجی کی قیادت میں بنے 'نبا ترنمول بلاک' (نیا ترنمول بلاک) نے اپنی نئی کمیٹی کا اعلان کیا۔ اس کمیٹی میں ہاوڑہ سینٹرل کے ایم ایل اے اروپ رائے نے ممتا کی جگہ لی ہے، انہیں چیئرمین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ جاوید خان، سندیپن ساہا، ریتابرت بنرجی، اور سبینہ یاسمین اس نئی کمیٹی میں جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہیں، جب کہ اختر الزمان کو خزانچی مقرر کیا گیا ہے۔ اروپ بسواس، فرہاد حکیم اور رتھن گھوش کو نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔
اس تبدیلی کے بعد باغی گروپ نے دعویٰ کیا کہ 'نئی ترنمول' کی باگ ڈور اب مکمل طور پر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے تنظیم کو نیا روپ دینے کے لیے اعلیٰ عہدوں پر یہ ردوبدل کیا گیا۔ تاہم، اس نئی تنظیم کی تیزی سے تشکیل کے بعد، سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ کیا اب باغی لیڈران پارٹی کے سرکاری انتخابی نشان پر قانونی دعویٰ کریں گے۔
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سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ اس بغاوت کا بیج کچھ عرصہ پہلے ہی بو دیا گیا تھا۔ ریاست میں بی جے پی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد، اسمبلی میں 70 ایم ایل ایز کی دستخط شدہ ایک قرارداد پیش کی گئی، جس میں سوبھندیب چٹوپادھیائے کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ تاہم، اینٹالی کے ایم ایل اے سندیپن ساہا اور ریتابرت بنرجی نے دستخط پر کھل کر اعتراض کیا۔
انہوں نے اسپیکر سے رابطہ کیا اور شکایت کی کہ ہم نے اس قرارداد پر دستخط نہیں کیے، اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد پر ہمارے دستخط مکمل طور پر جعلی تھے۔
آخر کار یہ معاملہ کولکاتا ہائی کورٹ تک پہنچا، اور اسپیکر نے آخرکار ریتابرت کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کر لیا۔ تب سے بڑے لیڈر ایک ایک کر کے ممتا بنرجی کو چھوڑ کر ریتا برت کے کیمپ میں شامل ہو رہے ہیں۔
ابھیشیک بنرجی کے نئی ایف آئی آر درج
ٹی ایم سی میں اس سنگین سیاسی بحران کے درمیان ابھیشیک بنرجی کو بھی قانونی دباؤ کا سامنا ہے۔ بی جے پی لیڈر ابھیجیت داس نے جسے "بوبی" کے نام سے جانا جاتا ہے، نے ان کے خلاف فالٹا پولیس اسٹیشن میں ایک نئی ایف آئی آر درج کرائی ہے، جس میں امفان ریلیف فنڈز کی تقسیم میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس نے پہلے بھی بشنو پور پولس اسٹیشن میں ایسے ہی الزامات لگائے تھے۔
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فالٹا پولیس اسٹیشن میں میں درج کی گئی شکایت میں ماہی گیروں کے ریلیف اور مکان کی تعمیر کے لیے 47 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرکاری رقوم کی تقسیم میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ شکایت میں، بی جے پی لیڈر بوبی نے کہا کہ "فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست میں غلط اندراجات کیے گئے ہیں، اور ایک ہی خاندان کے متعدد افراد کے نام شامل کرکے سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کا قوی امکان ہے۔ ہم نے اس بدعنوانی کی جڑوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ایف آئی آر اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔"
ابھیشیک کے ساتھ، جہانگیر خان - جو ان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں- اور فالٹا کے اس وقت کے ایم ایل اے شنکر کمار نسکر بھی اس ہائی پروفائل کیس میں شامل ہیں۔
خلاصہ یہ کہ ایک طرف پارٹی کی اقتدار سے محرومی اور دوسری طرف بدعنوانی کے مقدمے میں قانونی الجھن کے ساتھ، ترنمول کی قیادت اب پوری طرح سے گھری ہوئی ہے۔
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