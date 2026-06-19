نہیں ہوا بائیو میٹرک ویریفکیشن تو دینا ہوگا انڈرٹیکنگ، داخلے کی ہدایات بھی کر دی گئی جاری
NTA نے Re-NEET UG 2026 کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ مذہبی علامات اور ڈریس کوڈ کے حوالے سے سخت قوانین نافذ ہیں۔
Published : June 19, 2026 at 9:15 AM IST
حیدرآباد: 21 جون کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) کے ذریعہ منعقد ہونے والے Re-NEET UG 2026 کے امتحان میں صرف تین دن باقی ہیں۔ امتحان کے ہموار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) نے جمعرات کی رات دو اہم نوٹیفکیشن جاری کیے۔ یہ بائیو میٹرک تصدیق اور امتحانی مرکز میں داخلے سے متعلق تفصیلی رہنما خطوط فراہم کرتے ہیں۔
ایک نوٹیفکیشن بائیو میٹرک تصدیق کے حوالے سے ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی طالب علم کی بائیو میٹرک تصدیق نہیں کی گئی ہے، تو انہیں امتحانی مرکز میں انڈر ٹیکنگ جمع کرانی ہوگی۔ امتحان میں داخلے کے لیے مزید دوسرا مکمل رہنما خطوط جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طلباء کو مذہبی علامات پہننے کی اجازت ہوگی، لیکن انہیں داخلہ بند ہونے سے کچھ دیر پہلے اس بارے میں اطلاع دینا اور معلومات فراہم کرنا ہوگی۔
ماہر تعلیم دیو شرما نے وضاحت کی کہ طلباء کی حفاظتی جانچ کے دوران بائیو میٹرک تصدیق کی جائے گی۔ بائیو میٹرک تصدیق ایک تکنیکی عمل ہے اور بہت سے دیگر عوامل بشمول آلات کی خرابی، ڈیٹا معیارات پر پورا نہ اترنا اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، بائیو میٹرک تصدیق میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں امیدواروں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی طالب علم کی بائیو میٹرک تصدیق مکمل نہیں ہوتی ہے، تو انہیں امتحانی مرکز میں ایک انڈرٹیکنگ (معاہدہ) جمع کرانے کی ضرورت ہوگی، جس کے بعد انہیں امتحان میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ اس کے لیے فارمیٹ مرکز میں دستیاب ہوگا۔
طلباء کو امتحانی مرکز میں ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے:
- بارش کے موسم کی وجہ سے ایڈمٹ کارڈز، شناختی کارڈز، تصویریں اور انڈرٹیکنگز کو پلاسٹک کے شفاف پاؤچ میں رکھنا ضروری ہے۔
- طلباء کو ہلکے رنگ کے کپڑے اور چپل پہننے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آدھے بازو والے لباس کو پوری بازو والے لباس پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اونچی ایڑی والے فوٹ ویئر، جوتے یا جوتیوں سے پرہیز کریں۔
- طلباء ایک شفاف پانی کی بوتل ساتھ لے سکتے ہیں۔ طلباء کو او ایم آر (OMR) شیٹ داخل کرنے کے لیے مرکز میں قلم فراہم کیے جائیں گے۔
- اندر کسی بھی الیکٹرانک گیجٹ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مواصلاتی آلات بشمول بلوٹوتھ، ایرفون، موبائل فون اور اسمارٹ واچز ممنوع ہیں۔
- بڑے بٹنوں کے ساتھ بیلٹ (بڑے بکل والے بیلٹ)، بڑے بکسے، بھاری زیورات اور دھاتی اشیاء سختی سے ممنوع ہیں۔ بھاری زیورات اور دھاتی اشیاء کی بھی سختی سے ممانعت ہے۔
- امیدواروں کو مذہبی عقیدے کی علامت یا لباس پہننے کی اجازت ہے۔ تاہم، ایسے طلباء کو عام داخلہ بند ہونے سے پہلے مرکز کو اچھی طرح سے اطلاع دینی چاہیے اور درخواست دہندہ کو اس معلومات سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی جا سکے۔