عدالت میں محبت ناکام، 21 سال نہ ہونے پر شادی رک گئی، لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش
رتلام کلکٹریٹ میں محبت کرنے والے جوڑے نے تماشہ کیا، لڑکے کی عمر 21 سال نہ ہونےکی وجہ سے شادی کی اجازت نہیں دی گئی۔
Published : December 10, 2025 at 3:05 PM IST
رتلام:مدھیہ پردیش کے ضلع رتلام میں گھر والوں کو بتائے بغیر عدالت میں شادی کرنے والے جوڑے کو اے ڈی ایم کورٹ میں پیش کیا گیا تو پتہ چلا کہ لڑکے کی عمر 21 سال مکمل نہیں ہوئی ہے۔ علیحدگی کے خوف سے نوجوان نے ابتدا میں لڑکی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد آہ و بکا اور سسکیوں کا سلسلہ جاری رہا۔
آخر میں اے ڈی ایم کے سامنے لڑکی نے خاندان یا لڑکے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اسے اجین میں ناری نکیتن بھیج دیا گیا۔ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی ہنگامہ آرائی کے بعد لڑکے کی طبیعت بگڑ گئی اور اسے ضلع اسپتال لے جایا گیا۔ کورٹ میرج کرنے والا لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں۔ لڑکی کی عمر 19 سال بتائی گئی ہے لیکن لڑکے کی عمر 21 سال مکمل نہیں تھی جس کی وجہ سے کورٹ میرج کے دائرے میں نہیں ہے۔
لڑکے نے لڑکی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی
ون اسٹاپ سینٹر کی اہلکار نیتا پریہار نے کہا، "لڑکی کے گھر والوں کی شکایت کے عدالت میں شادی کیلئے پہنچی لڑکی کو پہلے ون اسٹاپ سینٹر بھیجا گیا، جس کے بعد اسے آج اے ڈی ایم کورٹ میں پیش کیا گیا، اسی دوران نوجوان راہل بھی آگیا، اس نے لڑکی سے کچھ دیر بات کی، جس کے بعد دونوں نے کلکٹریٹ کے احاطے سے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے بعد سینٹر پر موجود ون اسٹاپ سینٹر کے عملے نے روک لیا۔ یہ ڈرامہ کلیکٹریٹ کے احاطے میں ایک گھنٹے تک جاری رہا۔
اس دوران لڑکی نے اے ڈی ایم کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کردیا۔ اس کے بعد اے ڈی ایم نے اسے اجین کے ناری نکیتن شیلٹر میں بھیج دیا۔ اس معاملے کے بارے میں اے ڈی ایم شالینی سریواستو نے کہا کہ "لڑکی سامنے پیش کیا گیا، اس نے خود اپنے خاندان اور نوجوان کے ساتھ نہ جانے کی خواہش ظاہر کی، جس کے بعد اسے پناہ گاہ میں بھیج دیا گیا۔
جیسے ہی لڑکی کو ناری نکیتن بھیجنے کا فیصلہ ہوا، نوجوان نے رونا شروع کر دیا اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی ون اسٹاپ سینٹر کا عملہ لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر چلا گیا، نوجوان بھی گاڑی کے ساتھ بھاگنے لگا۔ اس لڑکے کی طبیعت بگڑ گئی اور اسے ضلع اسپتال لے جایا گیا۔ کلکٹریٹ کے احاطے میں ہنگامہ کرنے والے نوجوان کا نام راہول نائک ہے۔ اطلاع ملنے پر اسٹیشن روڈ پولیس بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ اس کی بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے نوجوان کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اسٹیشن روڈ پولیس اس معاملے میں مزید کارروائی کرے گی۔