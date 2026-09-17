رانچی آر ایس ایس دفتر پٹرول بم حملہ کیس، ای ڈی نے فنڈنگ کی جانچ شروع کی، چار ریاستوں میں چھاپے ماری
رانچی کے آر ایس ایس دفتر پر پٹرول بم سے حملے کے معاملے میں اب ای ڈی بھی جانچ کررہی ہے۔ پرشانت کمار کی رپورٹ۔
Published : September 17, 2026 at 4:27 PM IST
رانچی، جھارکھنڈ: راجدھانی رانچی کے نیوارن پور میں واقع آر ایس ایس (RSS) دفتر پر ہوئے پٹرول بم حملے کی جانچ اب مالیاتی لین دین (فنانشل ٹرانزیکشنز) تک پہنچ گئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) جمعرات کو اس معاملے سے جڑے مبینہ فنڈنگ کے زاویے کی جانچ کر رہی ہے۔ ایجنسی نے دہلی، بہار، جھارکھنڈ اور کرناٹک میں چار مقامات پر بیک وقت تلاشی مہم شروع کی ہے۔ اس معاملے میں پریڈیکیٹ آفینس (بنیادی جرم) این آئی اے (NIA) کی طرف سے درج کیا گیا ہے۔ معلومات کے مطابق یہ چھاپے ماری ای ڈی کی دہلی ٹیم کی جانب سے کی جا رہی ہے۔
چار ریاستوں میں بیک وقت تلاشی مہم
ای ڈی کی کارروائی دہلی، بہار، جھارکھنڈ اور کرناٹک میں چل رہی ہے۔ ایجنسی کی جانچ کا بنیادی محور این آئی اے کے کیس سے جڑے مبینہ مالی لین دین اور منی ٹریل پر ہے۔ معلومات کے مطابق جھارکھنڈ کے لوہردگا ضلع میں بھی تلاشی لی گئی ہے۔ فی الحال ای ڈی کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ جمعرات کی تلاشی میں کن لوگوں یا احاطے (پرمیسس) کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اب تک کیا کیا برآمد ہوا ہے۔
STORY | ED raids in 4 states in Ranchi RSS office bomb attack case; Shehzad Bhatti Network under lens— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2026
The Enforcement Directorate on Thursday conducted raids in four states as part of a money laundering investigation into a petrol bomb attack on the RSS office in Ranchi in June,… pic.twitter.com/v19TTFfo9i
17 جون کو ہوا تھا حملہ
ای ڈی ذرائع سے ملی معلومات کے مطابق یہ کارروائی 17 جون 2026 کی رات رانچی میں واقع آر ایس ایس دفتر پر ہوئے پٹرول بم حملے سے جڑے معاملے میں کی جا رہی ہے۔ رانچی پولیس کی ابتدائی جانچ کے مطابق دو افراد نے دفتر کے احاطے میں پٹرول بم پھینکے تھے۔ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی دفتر کو کوئی بڑا نقصان پہنچا تھا۔
سی سی ٹی وی میں قید ہوا تھا واقعہ
سی سی ٹی وی (CCTV) فوٹیج میں مشتبہ افراد کے دفتر کے پاس پہنچنے اور واقعے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی تصویریں سامنے آئی تھیں۔ رانچی پولیس نے معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس دوران سیف انصاری، امن انصاری اور صائم سُجن کو گرفتار کیا گیا تھا۔
این آئی اے (NIA) نے سنبھالی جانچ، کئی ریاستوں میں ریڈ
واقعے کی جانچ بعد میں قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ جولائی 2026 میں این آئی اے نے اس معاملے میں کئی ریاستوں میں قریب 20 مقامات پر چھاپے ماری (ریڈ) بھی کی تھی۔ این آئی اے معاملے میں مبینہ نیٹ ورک اور اس سے جڑے لوگوں کے کردار کی جانچ کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ایجنسی نے ستمبر میں پٹنہ میں بھی کارروائی کی تھی۔
پٹنہ میں ملا تھا قریب 20 لاکھ روپے کیش
9 ستمبر کو این آئی اے نے پٹنہ کے چترگپت نگر میں واقع ایک اپارٹمنٹ کے دو فلیٹوں میں تلاشی لی تھی۔ تلاشی کے دوران تقریباً 20 لاکھ روپے نقد (کیش) ملنے کی معلومات سامنے آئی تھیں۔ اس کی اطلاع محکمۂ انکم ٹیکس کو بھی دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک فلیٹ کا تعلق گوپال گنج کے رہائشی سندیپ گپتا سے بتایا گیا تھا۔ این آئی اے نے اسے دہلی سے حراست میں لے کر پٹنہ لایا تھا۔
اب ای ڈی (ED) اس معاملے میں پیسے کے لین دین اور اس کے ذرائع کی جانچ کر رہی ہے۔ ایجنسی یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ حملے سے جڑے لوگوں تک کوئی رقم پہنچی تھی یا نہیں، رقم کا ذریعہ (source) کیا تھا اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔