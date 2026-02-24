جھارکھنڈ میں ایئر ایمبولینس گر کر تباہ، مریض سمیت سات لوگوں کی المناک موت
رانچی سے دہلی جاتے ہوئے چترا میں ایئر ایمبولینس حادثے کا شکار ہو گیا جس میں مریض سمیت تمام سات افراد کی موت ہو گئی۔
Published : February 24, 2026 at 9:02 AM IST
ارباز عالم
چترا: رانچی سے دہلی جانے والی ایئر ایمبولینس جھارکھنڈ کے چترا ضلع میں گر کر تباہ ہو گئی۔ طیارے میں سوار تمام سات افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں مریض، دو اہل خانہ، دو ڈاکٹر، اور دو پائلٹ شامل ہیں۔ یہ حادثہ چترا ضلع کے سماریا تھانہ حلقے میں کسیاتو کے تحت کرماٹنڈ جنگل میں پیش آیا۔ طیارہ گرنے کی اطلاع ملتے ہی ضلع انتظامیہ گاؤں والوں کی مدد سے جائے وقوع پر پہنچی اور بچاؤ اور امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ آپریشن کے دوران ضلع انتظامیہ کی ٹیم نے طیارے سے تمام سات لاشیں نکال لیں جن میں چھ مرد اور ایک خاتون شامل ہیں۔
سکیورٹی اہلکاروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا
پولیس نے احتیاطی اقدام کے طور پر جائے وقوع اور آس پاس کے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ ایک فرانزک ٹیم کو بھی جائے حادثہ پر بلایا گیا ہے تاکہ واقعے کی ہر ممکن پہلو سے تفتیش کی جا سکے۔ چترا کے ڈی سی کیرتی شری جی، ایس پی سمیت کمار اگروال، ایڈیشنل کلکٹر اروند کمار، سمریا کے ایس ڈی او مہیشوری یادو، چھ سے زائد بی ڈی اوز اور سی اوز کے ساتھ ساتھ کئی تھانوں کے پولیس اور نیم فوجی اہلکار جائے وقوع پر موجود ہیں۔ سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ تباہ شدہ طیارے سے مرنے والوں کی لاشیں نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے صدر اسپتال چترا بھیج دی گئی ہیں۔
جانکاری کے مطابق ریڈ برڈ ایوی ایشن کمپنی کا طیارہ رانچی سے دہلی جا رہا تھا۔ دریں اثنا، شام 7:30 بجے چترا ضلع کے سمریا تھانہ حلقے میں کرماٹانڈ جنگل کے قریب اس کا اچانک ایئر ٹریفک کنٹرول (اے ٹی سی) سے رابطہ منقطع ہو گیا اور طیارہ قابو سے باہر ہونے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ متاثرہ خاندان کے مطابق جہاز میں کل سات افراد سوار تھے۔ رابطہ منقطع ہونے کے فوری بعد ایوی ایشن حکام نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔
صدر اسپتال نے ہلاکتوں کی تصدیق کی
متعلقہ اداروں نے ریڈار ڈیٹا اور آخری معلوم مقام کی بنیاد پر طیارے کی تلاش شروع کر دی۔ سکیورٹی ایجنسیاں اور محکمہ شہری ہوا بازی کے اہلکار بھی کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی تصدیق اور امدادی کارروائیوں میں تیزی لانے کے لیے صورت حال پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملبہ برآمد ہونے کے بعد ریسکیو شروع کیا گیا۔ وہیں ایئر ایمبولینس حادثے کے حوالے سے چترا صدر اسپتال کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر پنکج نے طیارے سے سات لاشوں کی برآمدگی کی تصدیق کی ہے۔
برسا منڈا ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق ایمبولینس میں پائلٹ کیپٹن وویک وکاس بھگت اور کیپٹن سوراج دیپ سنگھ، مریض سنجے کمار، مریض کی بیوی ارچنا دیوی، اس کے بھتیجے دھیرو کمار، ڈاکٹر وکاس کمار گپتا اور پیرا میڈیکل اسٹاف سچن کمار مشرا شامل تھے۔
علاج کی امید لے کر اڑا تھا طیارہ
اطلاعات کے مطابق لاتیہار ضلع کے چندوا کے رہنے والے 41 سالہ سنجے کمار کو 16 فروری کو 55 فیصد جھلسنے کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کے اہل خانہ بہتر علاج کے لیے انہیں دہلی لے جا رہے تھے۔
گھر والوں کا رو رو کر برا حال
واقعے کے بعد ہلاک شدگان کے اہل خانہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ طیارہ گرنے کے وقت علاقے میں تیز ہواؤں اور آسمانی بجلی کی گرج کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ طیارہ ایک زوردار آواز کے ساتھ گر کر تباہ ہوا۔ ایئر ایمبولینس حادثے کے بعد جھارکھنڈ میں سیاست بھی تیز ہو گئی ہے۔ جائے وقوع پر پہنچے چترا بی جے پی لیڈر ودیا ساگر آریہ نے تعزیت کا اظہار کیا اور ریاستی حکومت پر سخت تنقید کی۔