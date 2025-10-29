ریاست رام پور کے آخری حکمران کی بیٹی مہرالنساء بیگم انتقال کر گئیں، پاکستان کے ایئر چیف مارشل سے ہوئی تھی شادی
نواب زادی کا انتقال امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہوا۔ شاہی خاندان ان کی موت پر سوگوار ہے۔
Published : October 29, 2025 at 5:22 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 5:33 PM IST
رام پور(اترپردیش): ریاست رام پور (اب اترپردیش کا ایک ضلع ہے رامپور) کے آخری حکمران نواب رضا علی خان کی صاحبزادی نوابزادی مہرالنساء بیگم 92 برس کی عمر میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں انتقال کرگئیں، ان کے انتقال پر شاہی خاندان سوگوار ہے۔
وہ نواب کی تیسری بیوی کی بیٹی تھیں:
کاشف خان، سابق وزیر نواب کاظم علی خان عرف نوید میاں کے پی اے اور انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج (این آئی ٹی اے سی ایچ) روہیل کھنڈ چیپٹر کے شریک کنوینر، نے بتایا کہ نوابزادی مہرالنساء بیگم کی پیدائش 19 جنوری 1934 کو رام پور میں ہوئی تھی۔ طلعت زمانی بیگم جو آخری حکمران نواب رضا علی خان کی تیسری بیوی کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے 28 اکتوبر 2025 کو آخری سانس لی۔ انہیں 29 اکتوبر کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک پروقار تقریب میں سپرد خاک کیا گیا۔
وہ 1977 میں امریکہ چلی گئیں:
کاشف خان نے بتایا کہ مہرانیسہ بیگم کی تعلیم مسوری اور لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ ان کی پہلی شادی انڈین سول سروس کے رکن سید تقی نقی سے ہوئی۔ ان کی دوسری شادی پاکستان کے ایئر چیف مارشل عبدالرحیم خان سے ہوئی جو اسپین میں پاکستان کے سفیر بھی تھے۔ مہرالنساء بیگم 1977 میں وہ امریکہ چلی گئیں، جہاں انہوں نے انٹرنیشنل سینٹر فار لینگویج اسٹڈیز میں اردو اور ہندی پڑھائی۔ نوابزادی صاحبہ کا ایک بیٹا زین نقی اور دو بیٹیاں زیبا حسین اور مریم خان ہیں۔ ایک بیٹا عابد خان انتقال کر گیا ہے۔ زین نقی امریکہ میں رہتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرتے رہے۔
نواب رضا علی خان کے نو بچے تھے:
کاشف خان نے بتایا کہ نواب رضا علی خان کے تین بیٹے تھے: نواب زادہ مرتضیٰ علی خان، نواب زادہ ذوالفقار علی خان عرف مکی میاں، اور نواب زادہ عابد علی خان عرف سلیم میاں۔ تینوں ابھی باحیات نہیں ہیں۔ نوابزادی مہرالنساء بیگم آخری حکمران کی چھ بیٹیوں میں سے دوسری تھیں۔ ان سے پہلے نوابزادی خورشید لکا بیگم اور نوابزادی کمالہ بیگم وفات پاگئیں۔ نوابزادی برجیس لکا بیگم اور نوابزادی ناہید لکا بیگم دہلی میں رہتی ہیں، جب کہ نوابزادی اختر لکا بیگم لکھنؤ میں رہتی ہیں۔
شاہی خاندان کا سوگ:
نوابزادی مہرالنساء بیگم کے انتقال نے رام پور کے شاہی خاندان کے افراد کو گہرا صدمہ پہنچایا ہے۔ سابق وزیر نواب کاظم علی خان عرف نوید میاں، آخری حکمران کے پوتے نے ان کی موت کو پورے خاندان کے لیے ایک اہم نقصان قرار دیا۔ گزشتہ حکمران کی بہو سابق رکن اسمبلی بیگم نوربانو نے بھی نوابزادی مہرالنساء بیگم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔