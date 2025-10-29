ETV Bharat / bharat

ریاست رام پور کے آخری حکمران کی بیٹی مہرالنساء بیگم انتقال کر گئیں، پاکستان کے ایئر چیف مارشل سے ہوئی تھی شادی

نواب زادی کا انتقال امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہوا۔ شاہی خاندان ان کی موت پر سوگوار ہے۔

ریاست رام پور کے آخری حکمران کی بیٹی مہرانیسہ بیگم، جن کی شادی پاکستان کے ایئر چیف مارشل سے ہوئی تھی، انتقال کر گئیں۔
ریاست رام پور کے آخری حکمران کی بیٹی مہرانیسہ بیگم، جن کی شادی پاکستان کے ایئر چیف مارشل سے ہوئی تھی، انتقال کر گئیں۔ (Photo Credit; Kashif Khan)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 29, 2025 at 5:22 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

رام پور(اترپردیش): ریاست رام پور (اب اترپردیش کا ایک ضلع ہے رامپور) کے آخری حکمران نواب رضا علی خان کی صاحبزادی نوابزادی مہرالنساء بیگم 92 برس کی عمر میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں انتقال کرگئیں، ان کے انتقال پر شاہی خاندان سوگوار ہے۔

وہ نواب کی تیسری بیوی کی بیٹی تھیں:

کاشف خان، سابق وزیر نواب کاظم علی خان عرف نوید میاں کے پی اے اور انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج (این آئی ٹی اے سی ایچ) روہیل کھنڈ چیپٹر کے شریک کنوینر، نے بتایا کہ نوابزادی مہرالنساء بیگم کی پیدائش 19 جنوری 1934 کو رام پور میں ہوئی تھی۔ طلعت زمانی بیگم جو آخری حکمران نواب رضا علی خان کی تیسری بیوی کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے 28 اکتوبر 2025 کو آخری سانس لی۔ انہیں 29 اکتوبر کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک پروقار تقریب میں سپرد خاک کیا گیا۔

وہ 1977 میں امریکہ چلی گئیں:

کاشف خان نے بتایا کہ مہرانیسہ بیگم کی تعلیم مسوری اور لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ ان کی پہلی شادی انڈین سول سروس کے رکن سید تقی نقی سے ہوئی۔ ان کی دوسری شادی پاکستان کے ایئر چیف مارشل عبدالرحیم خان سے ہوئی جو اسپین میں پاکستان کے سفیر بھی تھے۔ مہرالنساء بیگم 1977 میں وہ امریکہ چلی گئیں، جہاں انہوں نے انٹرنیشنل سینٹر فار لینگویج اسٹڈیز میں اردو اور ہندی پڑھائی۔ نوابزادی صاحبہ کا ایک بیٹا زین نقی اور دو بیٹیاں زیبا حسین اور مریم خان ہیں۔ ایک بیٹا عابد خان انتقال کر گیا ہے۔ زین نقی امریکہ میں رہتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرتے رہے۔

مزید پڑھیں: آندھرا پردیش، اوڈیشہ میں طوفان مونتھا نے تباہی مچا دی، کمزور ہوا طوفان

نواب رضا علی خان کے نو بچے تھے:

کاشف خان نے بتایا کہ نواب رضا علی خان کے تین بیٹے تھے: نواب زادہ مرتضیٰ علی خان، نواب زادہ ذوالفقار علی خان عرف مکی میاں، اور نواب زادہ عابد علی خان عرف سلیم میاں۔ تینوں ابھی باحیات نہیں ہیں۔ نوابزادی مہرالنساء بیگم آخری حکمران کی چھ بیٹیوں میں سے دوسری تھیں۔ ان سے پہلے نوابزادی خورشید لکا بیگم اور نوابزادی کمالہ بیگم وفات پاگئیں۔ نوابزادی برجیس لکا بیگم اور نوابزادی ناہید لکا بیگم دہلی میں رہتی ہیں، جب کہ نوابزادی اختر لکا بیگم لکھنؤ میں رہتی ہیں۔

شاہی خاندان کا سوگ:

نوابزادی مہرالنساء بیگم کے انتقال نے رام پور کے شاہی خاندان کے افراد کو گہرا صدمہ پہنچایا ہے۔ سابق وزیر نواب کاظم علی خان عرف نوید میاں، آخری حکمران کے پوتے نے ان کی موت کو پورے خاندان کے لیے ایک اہم نقصان قرار دیا۔ گزشتہ حکمران کی بہو سابق رکن اسمبلی بیگم نوربانو نے بھی نوابزادی مہرالنساء بیگم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔

Last Updated : October 29, 2025 at 5:33 PM IST

TAGGED:

NAWABZADI MEHRUNNISA BEGUM DIED
RAMPUR NAWAB DAUGHTER DIED
NAWABZADI MEHRUNNISA
ریاست رام پور کی تاریخ
RAMPUR STATE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.