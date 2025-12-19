راموجی فلم سٹی کا 'ونٹر فیسٹ' ایک شاندار افتتاح کے ساتھ شروع ہوا، جس سے سیاحوں میں جوش و خروش پھیل گیا
اگر آپ موسم سرما کی اس چھٹی کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو راموجی فلم سٹی نے آپ کے لیے 'ونٹر فیسٹ' تیار کیا ہے۔
Published : December 19, 2025 at 1:14 PM IST
حیدرآباد: راموجی فلم سٹی کا 'راموجی ونٹر فیسٹ' جمعرات کو شروع ہوا۔ اگلے سال یکم فروری تک جاری رہنے والے اس میلے کے پہلے ہی دن سیاحوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ فلم سٹی کی خوبصورتی کو یقینی بنانے اور تفریح کی نئی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بچوں اور بڑوں دونوں نے کارنیول پریڈ، 'میوزیکل گلو گارڈن'، اور 'مایالوک' کا خوب لطف اٹھایا۔
وزٹ کے اوقات کو رات 9 بجے تک بڑھا دیا گیا ہے، جس سے خاندانوں اور دوستوں کو رنگ برنگی روشنیوں کے درمیان خوبصورت باغات اور پرکشش مقامات پر وقت گزارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ شاندار فلم سیٹس اور سٹوڈیو کے دوروں نے سنیما کی دنیا کا ایک انوکھا تجربہ پیش کیا۔ سیاحوں نے وائلڈ ویسٹ اسٹنٹ، سواری، لائیو شوز، 'سہاس' (ایڈونچر پارک) اور برڈ پارک میں گزارے ہوئے لمحات کو بہت پسند کیا۔
راموجی سرمائی میلے کے حصے کے طور پر عظیم الشان 'کارنیول پریڈ' سیاحوں کو مسحور کر رہی ہے۔ شاندار فلوٹس، رقاص، اور رنگین ملبوسات پہنے ہوئے فنکاروں کی خاصیت، پریڈ ایک خاص بات ہے۔ 'میوزیکل گلو گارڈن' زائرین کو خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ 'مایلوک' میں مشہور فلم سیٹس کا جادو زندہ ہوتے دیکھ کر زائرین بہت خوش ہیں۔
نئے سال کا استقبال:
ان لوگوں کے لیے جو 31 دسمبر کو نئے سال کی شام کی تقریبات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، "Ramoji Carnivèbe - 2026" کا مقام بالکل تیار ہے۔ زائرین کو دنیا کے سب سے بڑے اوپن ایئر ڈانس فلور پر اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ 2026 کا استقبال کرتے ہوئے دلچسپ لمحات گزارنے کا موقع ملے گا۔ یہاں، آپ مزیدار کھانے، لامحدود مشروبات اور زبردست موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آن کال ڈرائیورز اور بچوں کی دیکھ بھال جیسی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔
خصوصی پیکجز:
ونٹر فیسٹ اور نئے سال کی تقریبات کے لیے کئی خصوصی پیکجز دستیاب ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ان تہواروں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے رہائش کے خصوصی پیکج ہیں۔ آپ راموجی فلم سٹی میں رہ سکتے ہیں اور ان تقریبات کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے www.ramojifilmcity.com پر لاگ آن کریں یا کال سینٹر نمبر 76598 76598 پر رابطہ کریں۔