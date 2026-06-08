راموجی راؤ کی دوسری برسی: خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چندرابابو نائیڈو نے کہا، 'ان کی شان لازوال ہے'
راموجی راؤ کی دوسری برسی پر خاندان اور گروپ کے ملازمین نے راموجی فلم سٹی میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔
Published : June 8, 2026 at 3:41 PM IST
حیدرآباد (راموجی فلم سٹی): آج راموجی گروپ کے بانی راموجی راؤ کی دوسری برسی ہے۔ راموجی گروپ کے اہل خانہ اور ملازمین نے پیر کو انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلی چندرا بابو نائیڈو نے بھی گلہائے عقیدت پیش کیا۔ راموجی گروپ آف کمپنیز کے بانی راموجی راؤ کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے۔ راموجی راؤ کی یاد میں یہاں ایک یادگاری تقریب کا انعقاد کیا گیا، جو 2024 میں اس دن انتقال کر گئے تھے۔
آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں راموجی راؤ کو دلی خراج عقیدت پیش کیا۔ نائیڈو نے انہیں تلگو کمیونٹی کی قابل فخر شخصیت، میڈیا کے میدان میں ایک انقلابی اور ادب کا جنگجو قرار دیا۔ نائیڈو نے کہا کہ ایک سادہ گھرانے سے آکر وہ غیر معمولی بلندیوں پر پہنچے، انہوں نے میڈیا کو لوگوں کو آگاہ کرنے کا پلیٹ فارم بنایا، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ راموجی راؤ کا سفر اقدار، نظم و ضبط، عزم اور ہمت سے رہنمائی کرتا تھا اور یہ نسلوں کے لیے ایک تحریک کا کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، "صحافت صرف ایک کاروبار نہیں ہے بلکہ ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ یہ وہی ہے جس کا مثالی راموجی گارو نے اپنے خیالات اور عمل سے مظاہرہ کیا۔"
తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు, మీడియా రంగంలో ఓ యుగకర్త, అక్షర యోధుడు శ్రీ రామోజీరావు గారి 2వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులు. సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించి, మీడియాను ప్రజా చైతన్యానికి వేదికగా మలిచిన ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయం. విలువలు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత,… pic.twitter.com/1zy4Ygv7bw— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 8, 2026
نائیڈو نے کہا، "انہوں نے تلگو لوگوں کو میڈیا کے ادارے دے کر جو مقام پیدا کیا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہے گا۔" ایکس پر اپنی پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "راموجی راؤ گارو کی شان لازوال ہے۔ اس برسی پر، ہم میں سے ہر ایک انہیں یاد رکھے۔"