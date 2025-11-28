راموجی گلیمپنگ۔۔۔ آؤٹ ڈور کیمپنگ: راموجی فلم سٹی سیاحوں کے لیے فطرت کے بیچ وقت گزارنے کا مقام
راموجی فلم سٹی میں خصوصی سہولیات کے ساتھ 'راموجی گلیمپنگ' میں واقعی ایک مسحور کن تجربہ پیش کرتا ہے۔
Published : November 28, 2025 at 2:48 PM IST
راموجی فلم سٹی (حیدرآباد): مصروف زندگی گزارنے والا ہر شخص سکون، فطرت کی گود میں آرام اور آرام دہ جگہ کی تلاش میں ہے۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، راموجی فلم سٹی نے اپنی خصوصی سہولیات کے ساتھ 'راموجی گلیمپنگ' تیار کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے گھومنا اور فطرت کے بیچ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔
پرسکون ماحول میں رہیں
راموجی گلیمپنگ ریزورٹ فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک نیا تجربہ پیش کرے گا۔ یہ کہنا کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ اپنی پرکشش اور جدید سہولیات کے ساتھ یہ سیاحوں کو خوش کر دے گا۔ یہ آؤٹ ڈور کیمپنگ کے ذریعے مہمانوں کو فطرت سے جوڑتا ہے۔
خاندانوں، جوڑوں اور گروپوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا، یہ گلیمپنگ ریزورٹ ایک خوشگوار سفر کے لیے مثالی ہوگا۔ یہ پرسکون قیام ایک ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرے گا۔ یہ مصروف زندگی گزارنے والوں کو ایک بریک، ڈیجیٹل دنیا سے بچنے اور فطرت سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ گلیمپنگ تازگی اور تنہائی میں رومانٹک ریٹریٹ کے لیے ایک جگہ ہوسکتی ہے۔
دل کو چھولینے والے انتظامات
-سیاح ایک یا دو راتیں ٹھہرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
-گلیمپنگ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہے جو اپنے دن کی شروعات ایک دلکش خوبصورت دنیا میں ایک تازگی بخش تجربے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔
-آپ ٹریکنگ، نیچر واک اور یوگا کر سکتے ہیں۔
-آپ روایتی کھیلوں کے ساتھ بچپن کی یادوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور کتابوں کے ذریعے ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔
-شام کے وقت، آپ ستاروں کو دیکھتے ہوئے موسیقی سن سکتے ہیں اور کہانیاں بانٹ سکتے ہیں۔
-آپ وارم اپ کر سکتے ہیں اور اپنی چھٹیوں کو یادگار بنا سکتے ہیں۔
پرکشش پیکجز
پرکشش پیکیج ان گروپوں اور خاندانوں کے لیے دستیاب ہیں جو راموجی گلیمپنگ سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے www.ramojifilmcity.com پر جائیں یا 76598 76598 پر کال کریں۔
یہ بھی پڑھیں: