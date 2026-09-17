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اعتماد، شفافیت اور کارکردگی راموجی فلم سٹی کے اصول: ٹورنٹو فلم فیسٹیول میں چیرو کوری کیرون اور چیرو کوری وجیشوری

دنیا کا سب سے بڑا اسٹوڈیو راموجی فلم سٹی چوبیس گھنٹے فلم پروڈکشن سے لےکر پوسٹ پروڈکشن تک کی تمام فلمی خدمات فراہم کرتا ہے۔

Ramoji Film City's Edge Lies In Transparency, Trust And Efficiency: Ch. Kiron And Ch. Vijayeswari At TIFF, Urdu News
ٹورنٹو میں 51ویں ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں راموجی گروپ کے سی ایم ڈی (CMD) چیرو کوری کرن اور راموجی فلم سٹی کی منیجنگ ڈائریکٹر چیرو کوری وجیشوری (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 17, 2026 at 10:05 AM IST

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ٹورنٹو: راموجی فلم سٹی میں اعتماد، شفافیت اور کام کی مہارت ہی اس کے انتظام و انصرام کے بنیادی اصول ہیں کیونکہ یہ اپنے کلائنٹس کو عالمی معیار کی فلمی خدمات فراہم کرتا ہے۔ راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر (CMD) چیرو کوری کرن نے منگل کے روز کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں 51ویں ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول (TIFF) کے موقع پر منعقدہ 'بھارت پرو ریسیپشن' میں بطورِ خاص مہمان اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی۔

ٹورنٹو میں ہندوستان کے قونصلیٹ جنرل، وزارت اطلاعات و نشریات اور نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن (NFDC) کے اشتراک سے منعقدہ اس تقریب نے ہندوستان اور کینیڈا کی تخلیقی صنعتوں کے فلم سازوں، فلم پروڈیوسروں اور معروف شخصیات کو ایک جگہ جمع کیا۔

راموجی فلم سٹی کے وسیع دائرہ کار (اسکیل) اور سہولیات کا اعتراف کرتے ہوئے منتظمین نے چیرو کوری کرن سے پوچھا کہ اس سطح کا بنیادی ڈھانچہ (انفراسٹرکچر) ان کینیڈین اور امریکی فلم سازوں کو کیا آپریشنل اور تخلیقی فوائد فراہم کر سکتا ہے جنہیں ہندوستان میں شوٹنگ کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں ہے؟

راموجی گروپ کے سی ایم ڈی چیرو کوری کرن نے 'بھارت پرو ریسیپشن' میں بطورِ خاص مہمان اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

راموجی گروپ کے سی ایم ڈی چیرو کوری کرن نے 'بھارت پرو ریسیپشن' میں بطورِ خاص مہمان اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

TAGGED:

RAMOJI GROUP
CH VIJAYESWARI
TIFF में रामोजी फ़िल्म सिटी
TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
RAMOJI GROUP CHAIRMAN CH KIRON

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