راموجی فلم سٹی کا عالمی منصوبہ، راموجی فلم سٹی نے بین الاقوامی مارکیٹ میں گلوبل ٹریول ٹریڈ کنیکٹ کو مضبوط کیا
راموجی فلم سٹی ایم آئی سی ای (MICE) سیگمنٹ کے لیے اپنے مربوط مقامات، تھیمڈ ماحول، مہمان نوازی اور تفریحی صلاحیتوں کو پیش کررہا ہے۔
Published : October 22, 2026 at 10:32 AM IST
سنگاپور/حیدرآباد: راموجی فلم سٹی، جو بھارت کے مشہور مربوط سیاحتی اور تفریحی مقامات میں سے ایک ہے اور جو سنیما کے تجربات، تفریحی مقامات، مہمان نوازی، لائیو انٹرٹینمنٹ اور ایونٹ کے مقامات کو ایک جگہ جمع کرکے خواہشمند افراد کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے، اسٹریٹجک ٹریول ٹریڈ پارٹنرشپ کے ذریعے اپنی بین الاقوامی مارکیٹ کی رسائی کو بڑھا رہا ہے۔
21 سے 23 اکتوبر تک سنگاپور میں آئی ٹی بی ایشیا 2026 میں حصہ لیتے ہوئے، راموجی فلم سٹی، بین الاقوامی ٹور آپریٹرز، ڈیسٹینیشن مینجمنٹ کمپنیوں (DMCs)، ٹریول بزنسز اور MICE (میٹنگز، انسنٹیوز، کانفرنسز اور ایگزیبیشنز) کے پیشہ ور افراد کے ساتھ روابط قائم کر رہا ہے تاکہ ٹریول ٹریڈ کے تعلقات کو مضبوط کیا جا سکے اور بین الاقوامی مسافروں اور کارپوریٹ گروپس تک رسائی کے راستے ہموار کیے جا سکیں۔
Ramoji Film City Strengthens Global Travel Trade Connect To Accelerate International Market Expansion #RamojiFilmCity #TravelTrade #InternationalExpansion #TourismIndustry https://t.co/oPOCLSwA3O— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 22, 2026
سیاحت کے شعبے میں مضبوطی راموجی فلم سٹی کا مقصد
چونکہ بین الاقوامی مسافر روایتی ثقافتی، ثقافتی ورثے اور تفریحی مقامات کے ساتھ ساتھ منفرد تجربات تلاش کر رہے ہیں، اس لیے راموجی فلم سٹی کا مقصد بھارت کی وسیع تر سیاحت کے شعبے میں اپنی اہمیت کو مضبوط کرنا اور ان شراکت داروں کے ساتھ روابط استوار کرنا ہے جو ان تجربات کو نئی مارکیٹوں تک لے جا سکتے ہیں۔
ہماری توجہ بین الاقوامی ٹریول پارٹنرز کے ساتھ: وجے ایشوری چیرو کوری
راموجی فلم سٹی کی مینجنگ ڈائریکٹر وجے ایشوری چیرو کوری نے کہا، "راموجی فلم سٹی کے پاس دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک منفرد کہانی ہے۔ ہم ایک ایسی منزل میں سنیما، تفریح، مہمان نوازی اور وسیع و عمیق (immersive) تجربات کو یکجا کرتے ہیں جو کسی دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری توجہ بین الاقوامی ٹریول پارٹنرز کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط بنانے، بامقصد تعلقات استوار کرنے اور دنیا بھر کے مزید مسافروں کو راموجی فلم سٹی سے متعارف کرانے پر ہے۔ ہم تفریحی سیاحت، گروپ ٹریول، ایم آئی سی ای (MICE) اور تقریبات میں شاندار امکانات دیکھتے ہیں۔"
وجے ایشوری چیرو کوری کا اوڈیشہ ٹورازم پویلین کا دورہ
آئی ٹی بی ایشیا 2026 نے دنیا بھر سے ٹریول اور ٹورازم کے اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ راموجی فلم سٹی کے پویلین میں آنے والے متعدد معزز مہمانوں میں اوڈیشہ کے ڈائریکٹر ٹورازم دیپنکر موہا پاترا بھی شامل تھے۔ راموجی فلم سٹی کی مینجنگ ڈائریکٹر وجے ایشوری چیرو کوری نے اوڈیشہ ٹورازم پویلین کا دورہ بھی کیا، جو اس ایونٹ کے باہمی تبادلے اور تعاون کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔
بھارتی سیاحتی راستوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرنا
بھارت بین الاقوامی مسافروں کو ثقافتی ورثہ، روحانیت، فطرت، ثقافت، پکوان اور جدید ترین پرکشش مقامات پر مشتمل متنوع تجربات پیش کرتا ہے۔ راموجی فلم سٹی اس مکسچر میں ایک منفرد سنیما اور تفریحی جہت کا اضافہ کرتا ہے، جس سے ٹریول پلانرز کو اپنے انڈیا ٹور پلانز کو مزید بہترین بنانے کا ایک اور طریقہ مل جاتا ہے۔
تفریحی سیاحت کے ساتھ ساتھ، راموجی فلم سٹی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اپنے مربوط مقامات، تھیمڈ ماحول، مہمان نوازی اور تفریحی صلاحیتوں کو میٹنگز، انسنٹیوز، کانفرنسز اور ایگزیبیشنز (MICE) سیگمنٹ کے لیے پوزیشننگ کر رہا ہے۔
مربوط پیشکش سے تنظیموں کے لیے شاندار امکانات
کارپوریٹ اجتماعات اور انسنٹیو پروگراموں سے لے کر کانفرنسوں، تقریبات اور لائیو انٹرٹینمنٹ تک، یہ مقام ایونٹ پلانرز کو ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جہاں کاروباری مصروفیات کو منفرد تجربات کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ مربوط پیشکش ان تنظیموں کے لیے شاندار امکانات پیدا کرتی ہے جو اپنے شرکاء کے لیے میٹنگز اور کارپوریٹ پروگراموں کو مزید دلچسپ اور پرکشش بنانا چاہتی ہیں۔
آئی ٹی بی ایشیا (ITB Asia) میں بین الاقوامی ایم آئی سی ای (MICE) پیشہ ور افراد کے ساتھ یہ رابطہ راموجی فلم سٹی کی ان وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے، جس کا مقصد متعلقہ انڈسٹری کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اور ایونٹ پلانرز، کارپوریٹ ٹریول اسٹیک ہولڈرز اور ڈیسٹینیشن پارٹنرز کے درمیان اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بیداری کو مضبوط بنانا ہے۔
طویل مدتی ترقی کے لیے بین الاقوامی تعلقات قائم کرنا
سیاحتی مقامات کو نئی مارکیٹوں اور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورکس سے جوڑنے میں بین الاقوامی ٹریول ٹریڈ (سیاحتی کاروبار) کے تعلقات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئی ٹی بی ایشیا 2026 میں اپنی شرکت کے ذریعے، راموجی فلم سٹی متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرنے، مختلف مارکیٹوں کی ضروریات کو سمجھنے اور بین الاقوامی ٹریول پروگراموں میں حیدرآباد کی پوزیشننگ کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس کا وسیع تر مقصد مستقل بین الاقوامی شناخت بنانا اور ایسے دیرپا تعلقات استوار کرنا ہے جو مستقبل میں تفریحی سفر، گروپ ٹورازم، انسنٹیو پروگراموں اور ایم آئی سی ای (MICE) بزنس کو فروغ دے سکیں۔