ساؤتھ ایشیا ٹریول اینڈ ٹورزم ایکسچینج 2026 میں راموجی فلم سٹی مرکزِ توجہ، 23 اپریل سے 46 روزہ کارنیول کا اعلان
راموجی فلم سٹی محض ایک اسٹوڈیو نہیں بلکہ ایک مقبول تھیم پر مبنی سیاحتی مقام ہے، جہاں قدرتی مناظر، شاندارسیٹس اور امیوزمنٹ پارکس موجود ہیں۔
Published : February 25, 2026 at 8:52 PM IST
نئی دہلی : گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے فلم اسٹوڈیو کے طور پر درج راموجی فلم سٹی نے دہلی کے یشودبھومی میں منعقدہ تین روزہ ساؤتھ ایشیا ٹریول اینڈ ٹورزم ایکسچینج 2026 میں بھرپور توجہ حاصل کی۔ اس عالمی سیاحتی میلے میں فلم سٹی کے شاندار انفراسٹرکچر، عالمی معیار کی سہولیات اور منفرد اسٹوڈیو تجربے کو نمایاں انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔
فلم سٹی کے عہدیداروں کے مطابق راموجی فلم سٹی خود کو سیاحت، فلم سازی اور ایونٹس کے لیے ایک نمایاں اور ہمہ جہت منزل کے طور پر متعارف کرا رہی ہے۔ انتظامیہ نے سیاحوں، ایونٹ پلانرز اور فلمی شائقین کو 23 اپریل 2026 سے شروع ہونے والے 46 روزہ کارنیول میں شرکت کی دعوت دی ہے۔
چیف بزنس آفیسر روچی پنت کے مطابق، “راموجی فلم سٹی محض ایک اسٹوڈیو نہیں بلکہ ایک مقبول تھیم پر مبنی سیاحتی مقام ہے، جہاں قدرتی مناظر، شاندار سیٹس اور امیوزمنٹ پارکس موجود ہیں۔ یہاں ہر عمر کے افراد کے لیے کچھ نہ کچھ خاص ہے۔”
انہوں نے بتایا کہ راموجی فلم سٹی دنیا کے سب سے بڑے مربوط فلم اسٹوڈیو کمپلیکس کا گنیز ورلڈ ریکارڈ رکھتی ہے اور اب تک یہاں 3,500 سے زائد معروف فلموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے۔ ہندی، تلگو، تمل سمیت مختلف بھارتی زبانوں اور بین الاقوامی منصوبوں کی فلم بندی بھی یہاں انجام دی جا چکی ہے۔ یہاں کے سیٹس عالمی سینما میں خصوصی مقام رکھتے ہیں۔
‘باہوبلی’ سیٹ خصوصی کشش کا مرکز
روچی پنت کے مطابق فلم سٹی کے مقبول سیٹس میں فلم باہوبلی کا سیٹ خصوصی توجہ کا مرکز ہے، جو ملک اور بیرونِ ملک سے آنے والے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ عظیم الشان محلات، جنگی مناظر اور شاندار طرزِ تعمیر کی جھلکیاں فلمی شائقین کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہری بازاروں، ہوائی اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں، محلات، دلکش گلیوں اور خوبصورت باغات پر مشتمل تھیم بیسڈ مقامات بھی قائم کیے گئے ہیں، جنہیں فلموں میں فوری طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ونٹیج بسوں میں اسٹوڈیو ٹور
راموجی فلم سٹی اپنے مہمانوں کو ونٹیج بسوں کے ذریعے خصوصی اسٹوڈیو ٹور کی سہولت بھی فراہم کرتی ہے۔ اس دوران سیاح مختلف سیٹس، شوٹنگ مقامات اور پروڈکشن سہولیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ٹور محض سیر و سیاحت نہیں بلکہ فلمی دنیا کے جادوئی ماحول کو قریب سے محسوس کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
قیام و طعام اور بڑے ایونٹس کی سہولت
روچی پنت نے مزید بتایا کہ فلم سٹی میں پانچ ہوٹلز موجود ہیں، جو بجٹ سے لے کر انتہائی پرتعیش رہائش تک کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ سرسبز باغات اور وسیع میدان میگا ایونٹس، ڈیسٹینیشن ویڈنگز، کارپوریٹ میٹنگز اور سماجی تقریبات کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ یہاں 25 سے لے کر 25 ہزار افراد تک کے پروگرام کامیابی سے منعقد کیے جا چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فلم سٹی کی ایونٹ ٹیم بڑے اور پیچیدہ پروگراموں کے انعقاد کا وسیع تجربہ رکھتی ہے۔ تصور کی تیاری سے لے کر تنصیب اور پروڈکشن تک پورا منصوبہ پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کیا جاتا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ فنکاروں جیسے اڈ شیران اور اے آر رحمن کے شاندار کنسرٹس بھی یہاں منعقد ہو چکے ہیں، جس سے فلم سٹی ایک ممتاز ایونٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر ابھری ہے۔
23 اپریل سے 7 جون تک خصوصی کارنیول
روچی پنت نے 23 اپریل سے شروع ہونے والے 46 روزہ کارنیول میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اس دوران فلم سٹی رات 9 بجے تک کھلی رہے گی، تاکہ مہمان روشن اور سجے ہوئے سیٹس اور باغات کا دلکش نظارہ کر سکیں۔ کارنیول میں ثقافتی پروگرام، لائیو پرفارمنسز، فوڈ فیسٹیول، فیملی انٹرٹینمنٹ، کارنیول پریڈ، میوزیکل گلو گارڈن اور ‘مایا لوک’ جیسے خصوصی حصے شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جادوئی کارنیول اہلِ خانہ اور دوستوں کے لیے ناقابلِ فراموش یادیں تخلیق کرے گا، جو 7 جون تک جاری رہے گا۔