راموجی فلم سٹی پویلین آئی آئی ٹی ایم، کوچی میں 'اسٹار اٹریکشن' کے طور پر ابھرا
Published : January 8, 2026 at 10:25 PM IST
ایرناکولم(کیرالہ): انڈیا انٹرنیشنل ٹریول مارٹ (آئی آئی ٹی ایم)، جو ایک معروف سفری اور سیاحتی نمائش ہے، جمعہ کو کوچی کے کداونتھرا کے راجیو گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں شروع ہوئی۔ اس کی بنیادی توجہ پائیدار سیاحت اور مستقبل کے سفری رجحانات کو فروغ دینا ہے۔
ایونٹ نے 15 سے زیادہ ریاستوں اور متعدد بین الاقوامی مقامات کے 100 سے زیادہ نمائش کنندگان کے ساتھ بڑی تعداد میں شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مختلف شرکاء میں سے راموجی فلم سٹی پویلین زائرین کے لیے ایک بڑی کشش کے طور پر ابھرا۔ دنیا کے سب سے بڑے فلم اسٹوڈیو کمپلیکس کوچی میں آئی آئی ٹی ایم میں پہلی بار شرکت کرتے ہوئے، ٹریول ایجنسیوں اور ٹور آپریٹرز کی جانب سے زبردست جواب ملا۔
الیف حسین، ڈپٹی منیجر، ٹریول ٹریڈ اینڈ ایجوکیشنل سیلز، راموجی فلم سٹی، نے بتایا کہ پویلین کو بڑی تعداد میں پوچھ گچھ موصول ہوئی ہے، خاص طور پر مختلف ٹور پیکجز اور رہائش کی سہولیات کے بارے میں۔
مارٹ میں راموجی فلم سٹی کی پروموشنل فوکس بجٹ کے موافق ڈارمیٹری قیام سے لے کر اعلیٰ درجے کے لگژری ہوٹلوں تک وسیع اختیارات کا احاطہ کرتی ہے۔
مارٹ مختلف قسم کے اختیارات پیش کرتا ہے، بشمول عام دن کے دورے، اے سی لگژری ٹور، اسکول اور کالج کے طلباء کے لیے خصوصی پیکجز جن میں کھانا اور رہائش شامل ہے۔ اس سال ایک خاص بات 'مایالوکم' کا اجراء ہے، جس میں مشہور فلمی سیٹ کے پیچیدہ چھوٹے نقشوں کے ساتھ ساتھ نئے متعارف کرائے گئے ماحول دوست 'گلیمنگ' خیموں کی نمائش کی گئی ہے۔
ٹور آپریٹرز نے باہوبلی، پشپا اور سالار جیسی بلاک بسٹر فلموں کے آئیکونک سیٹس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم پرکشش مقامات جیسے 'ساہسم' - ایشیا کا سب سے بڑا ایڈونچر پارک - بٹر فلائی پارک اور برڈ پارک دیکھنے میں کافی دلچسپی دیکھائی ہے۔
حسین نے کیرالہ کے بازار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے 35,000 سے زیادہ لوگ ہر سال فلم سٹی کا دورہ کرتے ہیں۔ علاقائی سفری صنعت کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، فلم سٹی نے بکنگ اور کمیشن کے انتظام کے لیے ایجنسیوں کے لیے خصوصی پیشکشوں کے ساتھ ایک وقف شدہ ٹریول پورٹل شروع کیا ہے۔
فی الحال، فلم سٹی اپنے ونٹر فیسٹ کی میزبانی کر رہا ہے، جو یکم فروری تک جاری رہے گا، جس میں سیاح رات 9 بجے تک سہولیات سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اار ایف سی کی فلمی شان کے علاوہ، انڈیا انٹرنیشنل ٹریول مارٹ میں اوڈیشہ، جموں و کشمیر، تلنگانہ، راجستھان، پنجاب، دہلی اور میگھالیہ جیسی ریاستوں کے خصوصی پویلین بھی شامل ہیں۔ یہ تین روزہ ایونٹ، ٹریول ٹریڈ اور عام عوام دونوں کے لیے ایک اہم نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم، 10 جنوری کو اختتام پذیر ہوگا۔