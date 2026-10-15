راموجی فلم سٹی عالمی معیار کی فلم سازی اور سیاحت کا بہترین مرکز ہے: برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر
سوتاپا چودھری نے بدھ کے روز یو کے-انڈیا بزنس کونسل کے زیر اہتمام گریٹ نارتھ مشن کے تحت راموجی فلم سٹی کا دورہ کیا۔
Published : October 15, 2026 at 3:29 PM IST
حیدرآباد: تمل ناڈو، کیرالا اور پڈوچیری میں برطانیہ کی ڈپٹی ہائی کمشنر سوتاپا چودھری نے راموجی فلم سٹی کے دورے کے دوران یہاں کی عالمی معیار کی سہولتوں اور فلم سازی و سیاحت کے ایک اہم مرکز کے طور پر اس کی ترقی پر گہرے تاثر کا اظہار کیا۔
سوتاپا چودھری نے بدھ کے روز یو کے-انڈیا بزنس کونسل کے زیر اہتمام گریٹ نارتھ مشن کے تحت راموجی فلم سٹی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر یارکشائر کے میئروں اور برطانیہ کی تخلیقی صنعتوں کے نمائندوں پر مشتمل وفد بھی ان کے ہمراہ تھا۔وفد میں ویسٹ یارکشائر کی میئر ٹریسی بریبن اور یارک و نارتھ یارکشائر کے میئر ڈیوڈ اسکیتھ شامل تھے۔ راموجی فلم سٹی کے سینئر نمائندے اے وی راؤ نے وفد کا استقبال کیا.
ہوٹل سیتارا میں منعقدہ ایک اجلاس کے دوران وفد کو ویڈیو پریزنٹیشن کے ذریعے راموجی فلم سٹی کی نمایاں خصوصیات اور سرگرمیوں سے واقف کرایا گیا۔بعد ازاں وفد کے ارکان اور تخلیقی صنعتوں سے وابستہ نمائندوں نے فلم سٹی کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ اس دوران وہ یہاں کے دلکش قدرتی مناظر، جدید ٹیکنالوجی، فنکارانہ مہارت اور فلم سازی کے شعبے میں استعمال ہونے والی جدید تکنیکوں سے بے حد متاثر ہوئے۔
دورے کے دوران برطانیہ اور ہندوستان کی تخلیقی صنعتوں کے درمیان باہمی تعاون مہارتوں کے تبادلے اور مشترکہ منصوبوں کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔برطانوی وفد کے نمائندوں نے ہندوستان کے ساتھ شراکت داری کے امکانات میں گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں تفریحی صنعت کے لیے غیر معمولی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے۔
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انہوں نے اس دورے کو مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے انہیں راموجی فلم سٹی میں موجود وسیع انفراسٹرکچر، جدید سہولتوں اور فلم سازی کے متنوع امکانات کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ وفد نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس دورے کے نتیجے میں برطانیہ اور ہندوستان کی تخلیقی صنعتوں کے درمیان تعاون کے نئے راستے کھلیں گے اور دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی و پیشہ ورانہ روابط مزید مستحکم ہوں گے۔