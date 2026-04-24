راموجی فلم سٹی میں چھٹیوں کے کارنیول کا آغاز، سیاح سات جون تک بھرپور تفریح ​​سے ہوں گے لطف اندوز

راموجی فلم سٹی میں چھٹیوں کے کارنیول کا آغاز، سیاح سات جون تک بھرپور تفریح سے ہوں گے لطف اندوز
راموجی فلم سٹی ہالیڈے کارنیول اپنے افتتاحی دن سے ہی سیاحوں کو مسحور کررہا ہے، جس میں بچوں کےلیے تفریحی پروگرام شامل کیے گئے ہیں۔
Published : April 24, 2026 at 10:50 AM IST
حیدرآباد: عالمی معیار کے تھیم پارک اور مشہور سیاحتی مقام راموجی فلم سٹی میں ہالیڈے کارنیول جمعرات 23 اپریل 2026 کو شروع ہوا اور 7 جون تک جاری رہے گا۔ اس 46 روزہ کارنیوال کے دوران سیاح یقینی ایک تفریحی تجربے سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سیاحوں کے لیے خصوصی پروگرام رات 9 بجے تک چلیں گے۔ شام کے تفریحی پروگرام بچوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔
راموجی فلم سٹی ہالیڈے کارنیول، جس میں سینما کی دنیا سے تفریح اور موج مستی کا امتزاج ہے، اپنے افتتاحی دن سے ہی سیاحوں کو مسحور کر رہا ہے۔ اس کے بہت سے خاص پرکشش مقامات میں سے، ہالیڈے کارنیول میں دیگر پرکشش مقامات کے ساتھ ایک میوزیکل گلو گارڈن، ایک نیا مایا لوک اور کارنیول پریڈ شامل ہے۔
مایا لوک ایک نئی کشش
مایا لوک (Mayalok) مشہور فلموں کے سیٹ کے پیچھے جادو کا مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جس طرح سے فلم بنائی جاتی ہے... سیٹ کے ڈیزائن میں مہارت اور تخلیقی صلاحیت واقعی قابل دید اور لائق ذکر ہے۔
دلچسپ کارنیول پریڈ
کارنیول پریڈ رنگا رنگ سجاوٹ، فلوٹس اور مختلف ملبوسات میں اداکاروں کی ہلچل کے ساتھ جاری ہے۔ اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ساتھ آنے والے سیاح اس کارنیول پریڈ میں دلچسپ موسیقی پر رقص کر کے ایک یادگار تجربے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
مسحور کن میوزیکل گلو گارڈن
فلمی تھیم سے مزین میوزیکل گلو گارڈن ہر کسی کو مسحور کر رہا ہے۔ موسیقی اور روشنیوں کا خوشگوار ماحول دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو رہا ہے۔
آپ کے سامنے ایک خواب کی دنیا
راموجی فلم سٹی اور اس کے گردونواح ایک خواب جیسا تجربہ پیش کرتے ہیں، قدرتی خوبصورتی اور شاندار روشنی کا امتزاج، یہاں کے گارڈن، باغات اور گلیاں رنگ برنگی برقی روشنیوں سے منور ہیں، جو سیاحوں کو ایک سویٹ (میٹھا) تجربہ دے رہے ہیں، جیسے وہ کسی خواب کی دنیا میں گھوم رہے ہوں۔
سیاحوں کے لیے ہوٹل پیکجز
راموجی فلم سٹی ہالیڈے کارنیول میں شرکت کرنے والے سیاحوں کے لیے، فلم سٹی مختلف قسم کے ہوٹل پیکجز پیش کرتا ہے، جس میں لگژری سے لے کر بجٹ تک شامل ہیں۔ انہیں اپنی پسند کے ہوٹل میں ٹھہرنے اور خاندان اور دوستوں کے ساتھ اس ہالیڈے کارنیول سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے شام کے خصوصی پیکجز بھی دستیاب ہیں جو فلم سٹی میں اپنی چھٹیاں شام کے وقت مختلف انداز میں گزارنا چاہتے ہیں۔
ہالیڈے کارنیول کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آفیشل ویب سائٹ www.ramojifilmcity.com دیکھیں یا موبائل نمبر 7659876598 پر کال کریں۔
حیدرآباد میں سب سے اوپر سیاحتی مقام
راموجی فلم سٹی کی جادوئی دنیا تفریح کے لیے بہت کچھ فراہم کرتی ہے۔ حیدرآباد میں ایک اعلیٰ سیاحتی مقام کے طور پر یہ دنیا کا سب سے بڑا فلم سٹی اور ایک پریمیئر تھیم پارک ہے۔ یہ فلم پر مبنی تھیم پارک کی سنسنی کو بغیر کسی رکاوٹ کے سیاحوں کی توجہ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ چاہے آپ فلم کے چاہنے والے ہوں، ایک خاندان جو ایڈونچر کی تلاش میں ہو یا ایک کارپوریٹ گروپ جو آرام سے سفر کی تلاش میں ہو، راموجی فلم سٹی ہر ایک کے لیے بہترین انتخاب ہے۔