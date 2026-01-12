راموجی فلم سٹی کے ڈپٹی مینیجر الف حسین نے آئی آئی ٹی ایم میں بہترین برانڈ اسٹوری ٹیلر کا ایوارڈ جیتا
مارٹ میں پہلی بار شرکت کے باوجود راموجی فلم سٹی کا پویلین ایک بڑی توجہ کا مرکز تھا۔
Published : January 12, 2026 at 5:20 PM IST
ایرناکولم (کیرالہ): راموجی فلم سٹی نے کوچی میں انڈیا انٹرنیشنل ٹریول مارٹ (آئی آئی ٹی ایم) میں ایک مضبوط تاثر قائم کیا اور باوقار "بیسٹ برانڈ اسٹوری ٹیلر" کا ایوارڈ جیتا۔ یہ اعزاز الف حسین، ڈپٹی منیجر (ٹریول ٹریڈ اینڈ ایجوکیشنل سیلز)، راموجی فلم سٹی کو ان کی شاندار پریزنٹیشن اور اس تقریب کے دوران اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بہترین مشغولیت پر دیا گیا۔
آئی آئی ٹی ایم میں 100 سے زیادہ نمائش کنندگان نے شرکت کی، سفر، سیاحت، اور مہمان نوازی کے شعبوں کے لیے ہندوستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم، 15 سے زیادہ ہندوستانی ریاستوں اور متعدد بین الاقوامی مقامات کی نمائندگی کرتا ہے۔ مارٹ میں پہلی بار شرکت کے باوجود راموجی فلم سٹی کا پویلین ایک بڑی توجہ کا مرکز تھا، جس میں ٹریول ایجنسیوں اور ٹور آپریٹرز کی خاصی دلچسپی تھی۔
سنیما اور تعلیمی سیاحت کا فروغ
راموجی فلم سٹی پویلین نے بنیادی طور پر اپنے ٹور پیکجز کی وسیع رینج کو فروغ دیا، جس میں سادہ 'ڈے ٹورز' سے لے کر پریمیم 'اے سی لگژری' کے تجربات شامل ہیں۔ تعلیمی سیاحت پر خصوصی توجہ دی گئی، جس میں اسکول اور کالج کے طلباء کے لیے رہائش اور بورڈ پیکجز کی پیشکش کی گئی۔ ان پیکجوں میں بجٹ کے موافق ڈارمیٹری سے لے کر اعلیٰ درجے کے لگژری ہوٹلوں تک کے اختیارات پیش کیے گئے تھے۔
نئے پرکشش مقامات اور خصوصی پیشکش
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، الف حسین نے وضاحت کی کہ فلم سٹی مسافروں کو راغب کرنے کے لیے ہر سال نئے پروجیکٹ متعارف کرواتا ہے۔ اس سال نمائش کا ایک اہم مقام "مایالوک" تھا، جو چھوٹے فلموں کے سیٹوں کی ایک شاندار نمائش تھی۔ مزید برآں، پویلین نے ماحول دوست "گلیمپنگ ٹینٹ" کی نمائش کی، جو پائیدار لگژری رہائش میں ایک نیا رجحان ہے جس نے ٹریول ایجنٹس میں کافی دلچسپی پیدا کی۔
زائرین اور آپریٹرز نے پشپا، باہوبلی اور سالار جیسی بلاک بسٹر فلموں کے مشہور فلم سیٹس کے بارے میں تفصیل سے دریافت کیا۔ دوسرے بڑے پرکشش مقامات پر جن پر بحث کی گئی ان میں وسیع و عریض باغات، چشمے، "ساہسم" ایڈونچر پارک (ایشیا کا سب سے بڑا)، بٹر فلائی پارک اور مختلف تھیم پارکس شامل ہیں۔ حسین نے وضاحت کی کہ راموجی فلم سٹی کے پھیلاؤ کی مکمل کھوج کے لیے کم از کم دو دن کا سفر نامہ درکار ہے۔
بی ٹو بی مواقع اور موسمی تقریبات
انڈیا انٹرنیشنل ٹریول مارٹ نے ایک اہم بی ٹو بی (بزنس ٹو بزنس) پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا، جس نے تفریح، ایڈونچر، زیارت، شادی، اور ایم آئی سی ای (ملاقات، ترغیبات، کانفرنسیں، اور نمائشیں) سیاحت میں تعاون کے لیے نئی راہیں کھولیں۔ اپنے ٹریول پارٹنرز کی مدد کے لیے، راموجی فلم سٹی نے اپنے مخصوص ٹریول پورٹل کے ذریعے خصوصی سودے کی پیشکش کی۔
فی الحال، فلم سٹی سرمائی میلے کی میزبانی کر رہا ہے، جو یکم فروری تک چلے گا، جس کے اوقات کار رات 9:00 بجے تک بڑھائے جائیں گے۔ حسین نے تصدیق کی کہ اس تہوار کے موسم میں ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔
اس مارٹ میں پارٹنر ریاستوں اڈیشہ اور جموں و کشمیر کے نمایاں پویلین بھی شامل تھے، ساتھ ساتھ تلنگانہ، راجستھان، پنجاب، دہلی اور میگھالیہ کی شرکت۔ ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویت نام، بالی، نیپال اور بھوٹان کے نمائندوں کے ساتھ بین الاقوامی حاضری بھی زبردست تھی، جس نے ایونٹ کے عالمی سطح پر روشنی ڈالی۔